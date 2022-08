Ennyivel drágább most Magyarországon autót venni

Nemrég olvastam a Toyota Yaris Cross tesztjében, hogy a típus 26 százaléknyit drágult az elmúlt fél évben, így ez az elsőkerék-hajtású, Vitara-méretű hibrid igen gazdag felszereltséggel listaáron 12 320 000 forintos autó. Az első gondolatom az volt, hogy annyiból E-osztályú Mercedes-t lehet venni, de csak lehetett, ezelőtt három évvel.

Nagyon sokáig viszonylag szűk sávban mozogtak az új autók árai Magyarországon. Például a 27 éve bevezetett, 210-es E-osztályból 1995. novemberében az E 230 alapára 10 247 500 forint volt. 1999. júliusban a 183 lóerős, kompresszoros Mercedes E 200-ért 11 221 250 forintot kértek, 2001 őszén 10 620 000 forint volt a mechanikus feltöltős 200-as listaára.

Bár nem listaáron, hanem akciós modellként, de sokkal gazdagabb felszereltséggel, Limited Edition kivitelben és 120 000 km-ig a kötelező szervizek költségével együtt 2019 tavaszán kijött 11,8 millió forintból az addigra már turbófeltöltős E 200-as. Ez közel 20 év alatt mindössze 5,1 százalékos áremelkedés egy egészen más biztonsági és kényelmi felszereltségű, sokkal nagyobb ráfordítással ártalmatlanított kipufogógázú autóért.

Letérdelő forint, elengedett infláció, drágulás, autóhiány

Csakhogy ennek a korszaknak vége van, de nagyon. Annyira újraírta az ársávokat a forint gyötrelmes következményekkel járó elértéktelenítése, a koronavírus hatása, az alapanyagok drágulása a volumenre termelés helyett a profit felé forduló autógyártók üzletpolitika-váltása valamint az autóhiány és az elengedett infláció miatti drágulásban egyre feljebb srófolható árak hatása, hogy érdemesnek tartottuk áttekinteni azokat a listaárakat, amennyibe az egyes szegmensek jellegzetes autói öt éve kerültek és amennyit ma kell értük átutalni.

Az áremelkedés nem most kezdődött, a drágulás tényezőiről kollégáim többször is megszólaltattak szakembereket a Vezessen. A forint leértékelődésének hatása több éve érződik, 2020-ban 10-15 százalékkal emelkedek az új autók árai. Csak emlékként: az akkor 365-ig gyengülő euró/forint árfolyam sokkolóan hatott, most viszont az euró a 400 forint feletti szinten rekedt.

2021 során a különféle autókategóriákban 4 és 10 százalék közötti mértékben emelkedett egy kategória autóinak átlagára, tehát például a kiskategóriában az Audi A1-től a Toyota Yarisig az adott szegmensben szereplő modellek átlaga.

Ebben a cikkben most annak nézünk utána, hol mozgott öt éve az adott kategória egy-egy jellegzetes típusának ára egy népszerű motorváltozattal és mennyibe kerülne most egy hasonló új autó. Van olyan autó, amelynek szinte megduplázódott az ára és olyan is, amelynek listaárában még a forint gyengülése sem érvényesül teljes egészében, nemhogy a gyilkos infláció, ami mindnyájunk zsebéből rengeteg pénzt vesz ki a megtakarítások elértéktelenedésével és az árak növekedésével.

Kisautók: 3,1 helyett 5,4 millióról indul az akciós Swift

Bár magyarországi népautóként átvette a szerepét a Vitara és az S-Cross, a kiskategóriában még mindig a Suzuki Swift az egyik első autó, amely eszünkbe juthat. A most futó modellgenerációt 2017-ben teszteltük itthon, a GL kivitel listaára 3 880 000 Ft (akciósan 3 150 000). A jobb ár/érték aránya miatt a vevőknek relevánsabb GL+ 4 180 000 forintba került listaáron.

Öt évvel később a mai legolcsóbb Swift 6 170 000 forintról indul listaáron, engedménnyel 5 420 000 forintba kerül. A GL+ felszereltségű modell listaára 4 180 000 forintról 6 620 000 forintra ugrott 2017 óta, ami az árkedvezménnyel 5 890 000 Ft valójában.

2,44 millió forint a különbség, ami 58,4 százalékos drágulásnak felel meg. Az autó technikája azonban itt is fejlődött, műszaki tartalma nem azonos az öt évvel ezelőttivel. A Swiftben (és az Ignisben is) a hajtáslánc része lett a 12 voltos kisegítő hibridrendszer, ami részben kárpótolhat a visszalépésért az egykori 90 helyett már csak 83 lóerős motorral. A 120 newtonméteres nyomatékból 107 Nm maradt a továbbfejlesztésekkel a szívó négyhengeresben.

Kompakt autó: Ford Focus

Ha megemésztettétek a Swift árváltozását, nézzük, mennyit emelkedett az alsó középkategória meghatározó modelljének ára! A Swifttel ellentétben a Focus új nemzedékben van jelen a piacon, 2018-ban volt a generációváltás és 2021 őszén a most kapható modell is megújult. Tehát itt másfél autógeneráció van az akkori és a mostani kompakt Ford között, ami eleve áremelkedést feltételez.

2017-ben a harmadik generációs Ford Focus palettán belül a soros háromhengeres 1,0 EcoBoost limuzin a 125 lóerős Technology kivitelben 5 630 000 forinttól volt elvihető. A piac közepére lövő Technology népszerű felszereltségnek számított.

Ha megnézitek a Ford 2023-as árlistáját, ott ma a szintén 125 lóerős, egyliteres turbómotorú, lépcsőshátú Focusból a Titanium a legalacsonyabb árú verzió. A Titanium gazdagabb felszereltség, mint a Technology volt, de mivel most nincs olcsóbb, ez lett az összevetés alapja.

A Ford Focus 1,0 EcoBoost szedán Titanium listaára a 125 lóerős motorral a cikk írásakor 10 410 000 Ft. Az árnövekedés 4 780 000 Ft, 84,9 százalék. Az autó felszereltsége is sokat bővült, alapáras például a LED-es fényszóró, de ez akkor is közel van a duplázáshoz. Így pusztítja el a jövedelmünket a forint elértéktelenedése és a szabadon tomboló infláció.

Elektromos kompakt autó: Nissan LEAF

Vegyünk most egy elektromos hajtású kompakt autót! Itt nem vált kötelezővé a benzines részecskeszűrő, nincsenek belőle különféle motor-váltó kombinációk, amiknek emissziómérése megdrágítaná az autót.

Öt évvel ezelőtt volt kifutó modell az első generációs LEAF, a Nissan 2017-2018 fordulóján váltotta le az autót és 2018 tavaszán vezette be a LEAF második, ma is kapható nemzedékét. (Azért írjuk nagy betűvel, mert elvileg a Leading, Environmentally friendly, Affordable Family car rövidítése, vagyis előremutató, környezetbarát és megfizethető családi autó.)

A jobb összehasonlíthatóság kedvéért már a 2017-től gyártott modell árait szerepeltetjük a cikkben, mert az öt éve búcsúzó villanyautó nemigen hasonlítható össze utódával. 30-ról 40 kilowattórára nőtt az akkukapacitása és 109 helyett minimum 150 lóerős a motorja, kilowattban kifejezve 80-ról 110 kW-ra növelt teljesítménnyel.

Acenta kivitelben a 40 kilowattórás LEAF II 10 490 000 forintba került listaáron a bevezetésekor. Maradva az Acenta felszereltségnél, amihez nem a Visia szánalmas, 3,6 kilowattos váltóáramú töltője jár, hanem a jobban használható 6,6 kW-os, 15 090 000 Ft a listaár. Az áremelkedés 4,6 millió forint avagy 43,8 százalék.

SUV: VW Tiguan

Európában és világszerte is nagyon keresett autó a Volkswagen Tiguan, így ez a típus képviseli a közkedvelt SUV-szegmenst. A tigris és a leguán szavakból összevont nevű autóból a nyújtott karosszériást választottam, mert a SEAT Tarraco és a Škoda Kodiaq testvérmodelljeként a Tiguan Allspace árváltozása érdekesebb lehet, mint a rövidebb verzióé.

Itt nem volt generációváltás, de a mai Tiguan Allspace túl van egy modellfrissítésen. Az öt évvel ezelőtti Highline már nem elérhető, listaára 12 748 640 Ft volt. Maradva a 150 lóerős motornál, a duplakuplungos automatánál és az összkerékhajtásnál, ma ezzel egy hajtáslánccal 18 971 640 forinttól rendelhető egy Tiguan Allspace Elegance 2,0 TDI DSG 4Motion.

Öt év elteltével közel másfélszer annyiba kerül ez a sokoldalú családi autó: 6 223 000 forinttal, 48,8 százalékkal drágult 2017 óta. Csak érdekességként: a mai listaárból 2011-ben kijött három nem akármilyen Golf! A Golf 1,4 TSI 160 lóerővel, a puccos Highline felszereltséggel 6 301 000 forintba került 11 éve.

Luxusautók – Mercedes-Benz S-osztály

Lássuk, merre és mennyit mozdult egy valódi luxusautó ára öt év alatt! Vannak exkluzívabb konkurensek nála, jelesül a Maserati Quattroporte, de a luxuskategóriát jobban reprezentálja a Mercedes S-osztálya. Ha pedig S-Klasse, akkor S 500.

2017-ben a W222-es sorozat pályafutása zenitjén volt. Ez a széria hozta be a kamerás útfelület-vizsgálattal együttműködő adaptív rugózást és lengéscsillapítást, minden egyes izzót LED-fényforrásra cserélt benne a Mercedes és hátsó öveibe integrált övlégzsákot is kínált, bár ezt egy korabeli Ford Mondeo is tudta.

Öt évvel ezelőtt az S 500 alapára 9 fokozatú automatikus váltóval, nyolc helyett már akkor is csak hathengeres motorral 35 164 980 forint volt, ha a méreteiben az újhoz hasonló nyújtott S 500L-t vesszük alapul és ragaszkodunk az összkerékhajtáshoz. A 4Matic most alapfelszerelés az S 500-ban.

A 2020-ban bemutatott utód, a W223-as 48 voltos hibriddé fejlesztett soros hathengeressel 45 939 000 forinttól rendelhető meg az importőri konfigurátor szerint. A két modellgeneráció S 500 luxuslimuzinjai közötti 10 774 020 forintos áreltérés 30,6 százalékos drágulást jelez.

Ha figyelembe vesszük a 2017 augusztusában 305 Ft körül jegyzett és ma már 405 forintnál is többe kerülő eurót, az S-osztály áremelkedése nemcsak a forintgyengülés mértékétől marad el, de az inflációt sem tükrözi.