Most először kínál az ütközést aktív elkormányzással elkerülő holttérfigyelő asszisztenst a Ford Focus, szintén első ízben választhatnak a kompakt Fordhoz automata váltós mild hibrid hajtásláncot az ügyfelek. Ugyanitt a kategória legnagyobb, 13,2 colos érintőképernyője is szót érdemel: ez csak három azoknak a fejlesztéseknek a sorából, amelyeket az új modellévben a gyártó bevezet alsó-középkategóriás típusán.

Ami a formavilágot illeti, átrajzolták a motorházfedelet, és áthelyezték rá a Ford emblémáját – ezzel a megoldással már a közelmúltban megújult Fiestán is találkozhattunk. Mostantól alapáras a LED-fényszóró. Ez egyúttal ködlámpaként is szolgál, ami letisztultabbá teszi az autó megjelenését. Hátul is LED-esek a lámpatestek, amelyek sötétített búrát és új belső szerkezetet kaptak. Mindegyik felszereltségi szinten más és más lesz a hűtőmaszk, illetve az orr rajzolata.

A hajtáslánckínálat újdonsága, hogy mostantól hétfokozatú duplakuplungos váltóval is rendelhető 48 V-os mild hibrid erőforrás. A speciális váltó sportos használat során akár három fokozatot vált vissza egyszerre, később kapcsol fel, illetve kézzel is váltható – erre az ST-Line kivitelnél kormányra szerelt fülek szolgálnak. Az 1,0 literes mild hibrid erőforrás 125 és 155 lóerős kivitelben érhető el. Emellett hagyományos benzinmotorok is rendelkezésre állnak, szintén egyliteres lökettérfogattal, 100 és 125 lóerős teljesítménnyel. Az 1,5 literes dízel megint csak kétféle teljesítményszinten kérhető, a 95 lóerős csak kézi váltóval, a 120 lóerős akár nyolcfokozatú automatával is.

Mostantól alapfelszerelés az üzemmódválasztó, amelynek normál, sport és öko módjához az Active modellek esetében csúszós, illetve laza felületű útra optimalizált beállításcsomag társul.

A technológiai tartalom terén a vadonatúj 13,2 colos központi érintőképernyő a legnagyobb szenzáció, amely már a negyedik generációs infotainment rendszert szolgálja ki. A hatalmas képernyőn helyet szorítottak a klimatizálás, fűtés és szellőzés vezérlőegységeinek is – ezeket eddig külön kapcsolókkal kezelhettük. Van okostelefon-integrációs, vezeték nélküli szoftverfrissítés, távvezérlés, valamint egy sor további fejlett funkció, amelyek online kapcsolatra épülnek.

Minden esetben LED-es a fényszóró, méghozzá automata távolságifény-vezérléssel. Kérhető ugyanakkor mátrix LED is, amely kamera segítségével határozza meg a kitakarandó foltokat (hogy ne vakítsuk el a szemből érkezőt) és a kanyar ívét, illetve máshogy világít, ha működik az ablaktörlő. Szintén új a jelzőtábla-észlelő rendszer fényvezérlő funkciója, amely kereszteződéshez érve széleset világít, hogy a sofőr jobban észlelhesse a gyalogosokat, kerékpárosokat. A Focus holttérfigyelő rendszere akár a vontatott utánfutót is képes figyelembe venni, de számos egyéb újdonságszámba menő szolgáltatást is bevezettek.

Fontos változtatásokat eszközöltek a Focus kombi verziójánál, pontosabban annak csomagtartójánál. Az eddiginél rövidebb rostokból álló, így könnyebben tisztítható szőnyeget alkalmaztak (ezt korábban csak a Vignale csúcsmodellek utastéri szőnyegjei kapták meg), oldalt extra háló segít rendet tartani, míg a csomagtér egyenletes megvilágítását két darab LED-re bízták.

A csomagtérpadló nem csak áthelyezhető, de középtájon 90 fokban fel is hajtható, így hatékony térelválasztóként szolgál. A csomagtartóban kialakítottak egy külön rekeszt, ahová az esernyőt vagy az úszódresszt rakhatjuk; ennek vízhatlan bélése könnyen kiemelhető és tisztítható. Egy további fontos újdonság, hogy a Ford elhelyezett a csomagtérben egy tájékoztató grafikát, ami segít kihasználni a különböző variációs funkciókat – a felmérések szerint ugyanis a felhasználók 98 százalékának (!!!) fogalma sincs arról, hogy miként használhatják hatékonyan a csomagteret.

A ráncfelvarrás alkalmával az új Focus ST-t is bemutatta a Ford. A módosított külső optikai elemekhez 18 vagy felárért 19 colos keréktárcsák társulnak, az utastérben vadonatúj, házon belül fejlesztett sportüléseket találunk. A 2,3 literes turbómotor legnagyobb teljesítménye 280 lóerő, maximális forgatónyomatéka 420 Nm. A sportmodell hatfokozatú kézi váltót kap, de kérhető hetes automata is, kormányra szerelt váltófülekkel.