Hónapok óta szállingóznak a mondatok az autópiaci áremelkedésről, de az új személyautók szerződésbe foglalt összegeivel ellentétben a sokkal több embert érintő használtautós áremelkedés, pláne annak pontos nagysága már nehezebben forintosítható.

A jelenleg meghatározható legpontosabb képet az ország első számú autós hirdetési oldalának, a Használtautó.hu-nak az adatbázisa adja. Itt összesen 1,027 millió személyautós hirdetést adtak fel a tulajdonosok 2021-ben, míg egy évvel korábban közel ugyanannyit, 1,085 milliót. Tehát ebben nincs változás, az összegek azonban drámai mértékben növekedtek.

A Vezess kikérte az itt eladásra kínált használt autók átlagárát, ami a kétszer egymillió hirdetés összegei alapján

– 3 989 114 forint volt 2021-ben,

– ezzel szemben csak 2 789 710 forint 2020-ban.

Vagyis 43 százalékkal emelkedett az eladásra szánt használt autók átlagára egy év alatt. “Tudomásunk szerint ilyen mértékű drágulás még nem volt” – felelte kérdésünkre az oldal üzemeltetője.

Miért emelkednek ennyire az árak?

„A pandémia eleve felfelé hajtotta az olcsóbb használt autók keresletét és árait” – kezdi az okok felsorolását Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője. De ez csak a környezet, hiszen két éve is szenvedtünk a járványtól, e mellett tavaly újabb okok tolták az égig az árakat.

A külföldről behozott 132 ezer használt személyautó 2021-ben önmagában és jelentős mértékben emelte az árakat, egyrészt a padlóra feküdt, majd ott ragadt forintárfolyam miatt, másrészt Katona szerint a kereskedők utazási nehézségei is vastagították az összegeket.

Erős hatással volt a használtak piacára az új személyautók gyártási nehézségeinek a drámája is – ez a harmadik ok. A chiphiány következtében tapasztalható szállítási problémák a fiatalabb és drágább használtak felé terelték az új autók vásárlóinak egy részét, így ott is többletkereslet alakult ki, amire a piac logikusan áremelkedéssel reagált.

Kimondottan az átlagos hirdetési árat egy negyedik tényező is felfelé nyomta: az olcsó használt autók extrém kereslete miatt a hirdetett autók átlagéletkora csökkent. Ma a legolcsóbb, legidősebb járműveket gyakorlatilag hirdetés nélkül el tudja adni bárki az oldal üzemeltetője szerint. Vagyis a jelentős kereslet miatt kézközt elmegy rengeteg kis értékű kocsi a tulajdonosok ismeretségi körében.

Mennyivel drágultak a legnépszerűbb modellek?

Magyarországon hosszú évek óta Astrából, Swiftből, Golfból és Focusból fut a legtöbb, nézzük meg, hogy az erre a négy modellre (valamint a szintén népszerű Passatra) vonatkozó hirdetésekben szereplő, éves szinten és járművenként több tízezernyi hirdetés eladási árait átlagolva mekkora növekedést látunk. Az alábbi táblázatban az áremelkedés aránya alapján látható a sorrend.

Modell Átlagár 2021-ben Átlagár 2020-ban 1. Suzuki Swift 832 073 641 154 2. Volkswagen Passat 2 667 142 2 255 275 3. Volkswagen Golf 1 857 125 1 618 456 4. Ford Focus 1 728 060 1 568 393 5. Opel Astra 1 373 227 1 291 360

Először is egyértelmű, hogy a legtöbbek által használt kocsik árai messze a piac egészének az átlagárai alatt vannak, kisebb mértékű a drágulás is.

Közülük százalékosan a legjobban a Suzuki Swiftek árai emelkedtek, 30 százalékkal, míg a legkevésbé az Opel Astráké (6 százalék). Ide vág, hogy a Datahouse friss statisztikái szerint utóbbiból trélereztek be a legtöbbet Nyugat-Európából a kereskedők tavaly.

Mit kínálnak a tulajdonosok és mit keresnek a vevők?

A kettő nem feltétlenül ugyanaz, a Használtautó.hu listáinak élmezőnyében legalábbis látható eltérések vannak. Márkaszinten Opelt kínáltak eladásra a legnagyobb számban a tulajok, majd Volkswageneket és Fordokat – ez így majdnem megfelel az országosan forgalomban lévő személyautók márkasorrendjének. Egy jelentős eltérés van: az utakon a Suzuki a második.

Márka Hirdetések száma 1. Opel 98 379 2. Volkswagen 92 963 3. Ford 80 461 4. BMW 76 905 5. Audi 63 938

Érdekes, hogy ilyen nagy számban kínálják eladásra a BMW-ket és az Audikat a tulajdonosok (valamint a kereskedők), e két gyártó a forgalomban lévő személyautók száma alapján mindössze a 10. és a 12. a márkalistán. Ugyanakkor tény, a német prémiumok modellkínálata átlag feletti, a Suzukiénál például jóval szélesebb.

Modell Hirdetések száma 1. Opel Astra 40 438 2. Ford Focus 25 977 3. Volkswagen Golf 24 624 4. Suzuki Swift 23 623 5. Opel Passat 22 015

A legnagyobb számban hirdetett modellek listáján a Swift negyedik helye újabb részmagyarázatot ad arra, hogy miért nincs a Suzuki a márkalista második helyén.

Az Astra hirdetésszámának vezető pozíciójában minden bizonnyal vastagon benne van, hogy ebből jött be a legtöbb tavaly az országba, konkrétan 5,5-ször annyi, mint Swiftből. A Focusszal való összehasonlítás érdekesebb, miközben közel 15 ezer a hirdetésszámbeli különbség, az importban mindössze csak 422-vel kevesebb behozott Focust látunk.

Ezek után jöjjön a márka-, és modellista az alapján, mire kerestek rá a legtöbben tavaly a legnagyobb hirdetési oldal látogatói közül.

Márkák Modellek 1. Volkswagen Suzuki Swift 2. BMW Skoda Octavia 3. Mercedes Focus 4. Audi Audi A4 5. Ford Audi A6

Az első öt márkából három német prémium, a modellek között kettő. Talán nem túlzás leírni: a vágyak tavaly sem passzoltak teljesen a valósággal.