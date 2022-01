132 205 darab külföldről használtan behozott személyautóra került rendszám 2021-ben idehaza – derül ki a Datahouse legfrissebb statisztikáiból. Ez ugyan csak 1,36 százalékos emelkedés (plusz 1775 jármű) az előző évhez képest, mégsem kis teljesítmény.

Az import nagyját intéző kereskedők és vásárlóik számára ugyanis szemmel látható áremelkedést jelentett tavaly a padlóra került, és ott ragadt forint árfolyama. Emellett a járvány harmadik hulláma tavasszal nehezítette meg Európán belül a közlekedést, a negyedik hullám ősszel. Mindezek ellenére volt munkájuk bőven a trélereseknek, ráadásul érdekes változásokat is látunk a népszerűségi listákon.

A modellek sorrendje – Nincsenek franciák a top 20-ban

Pár napja írtuk meg a szinte hihetetlen hírt: az újonnan forgalomba helyezett személyautók tíz legnépszerűbb márkája közül kiesett az Opel, ami leginkább az importőrváltás előtti idők következménye, és a márka változó árpolitikája, valamint az év eleji kínálatuk is benne lehet. A behozott használt személyautók listája mindenesetre eléggé egyértelműen bizonyítja, hogy a megfizethető, régi német kedvenceket továbbra is szeretik és vásárolják a magyar vevők.

Magas darabszámát megtartva ismét az Opel Astra az import sztárja, Corsából és Merivából pedig jóval több lépte át a nyugati határt az egy évvel korábbinál.

Modell Darab Változás (darab) 1. Opel Astra 4561 -22 2. Ford Focus 4139 -2 3. Volkswagen Golf 4088 -717 4. Volkswagen Passat 3518 -396 5. Kia Ceed 2796 +371 6. Opel Corsa 2793 +415 7. Hyundai I30 2790 +407 8. Opel Meriva 2564 +176 9. Audi A4 2558 -344 10. Toyota Yaris 2213 +818

A három Opel és a két Volkswagen mellett immár tartósan és a számaival egyre komolyabb arányban tagja az élmezőnynek a két dél-koreai kedvenc: a Ceed és az i30 behozatala is a piac bővülésénél jóval nagyobb mértékben emelkedett tavaly.

Vajon melyik Astrából mennyi érkezik? Igen, jól tippelt a kedves olvasó, a 2004-től 2009-ig (majd Classicként még több évig) gyártott H generáció példányai ömlöttek be a legnagyobb számban. A Datahouse szerint így alakult az import, a G Astrákat sajnos nem tüntették fel külön (ezek az ő kategóriáik, sajnos a Classic sincs tovább bontva): H – 2139 darab

H Twin Top – 114 darab

J – 1540 darab

K – 432 darab

Classic – 332 darab

Cabrio – 3 darab

Coupe – 1 darab

Pár éve még teljesen elképzelhetetlen változás, hogy a 3-as BMW kiesett a legnépszerűbb tízesből. A modell pozíciója teljesen más a magyar használt autós piacon, mint az újonnan értékesített személyautók között, a mögöttünk álló évtizedben olyannyira sokan hozattak be nyugat-Európából, hogy 2016-ban még abszolút első volt ezen a listán. Az akkori 5735 példányról fokozatosan esett le a szám a mostani 2002-re, amivel öt év alatt 11 pozíciót vesztett a sorban.

Továbbra sem tartják sokra a használt franciákat a magyar vevők (és a hasznot remélő nepperek), 2021-ben az első 20-ba sem került be egyetlen Renault, Peugeot vagy éppen Citroën.

Modell Darab Változás (darab) 11. Ford Fiesta 2112 +218 12. BMW 3 2002 -528 13. Honda Civic 1695 +138 14. Toyota Auris 1581 +265 15. Škoda Octavia 1513 -30 16. BMW i3 1396 +703 17. Toyota Prius 1368 +107 18. Audi A6 1316 -189 19. Opel Zafira 1313 -209 20. Ford Mondeo 1214 -102

Mindenképpen ki kell emelni a Toyota modelljei iránti igény növekedését, a Yaris immár top tízes szereplő (ezzel hat helyett lépett előre), Aurisból is jóval több érkezett az országba (öt pozíciót javított), és a Prius is erősödött (amivel belépett a húszas élbolyba).

A hibrid Aurisok és Priusok mellett a növekedés mértékét nézve a tisztán elektromosok viszik a prímet. A BMW i3 importja például megduplázódott, a lista készítésének történetében ez az első villanyautó, amely bekerült a top 20-ba. Olyan ősidők óta kedvenc modelleket maga mögé utasítva, mint például a Ford Mondeo, az Opel Zafira, a Renault Mégane, vagy éppen a Škoda Fabia.

A márkák sorrendje – Nagyon jönnek fel a dél-koreaiak és a Toyota

Nem változott az első négy helyezett pozíciója, mégis látni pár elgondolkodtató változást, igaz, meglepőnek már nem nevezhetők. Miközben gyenge évet zártak a németek (az öt márkából négynek csökkent az importja), a dél-koreaiak és a japánok személyautói iránt évek óta tartó vásárlói igény növekedése tavaly minden korábbinál látványosabb volt.

A kvázi stagnáló összbehozatal mellett a Toyota és a Honda használtan behozott kocsijainak a forgalomba helyezése 10 százalék körül növekedett, a Hyundai és a Kia plusz 20 százalék környékén teljesített.

A dél-koreai testvérek népszerűségének évek óta tartó erőteljes növekedése a magyar autópiacon zajló egyik legmarkánsabb változás, hiszen a használt autós piaccal párhuzamosan az új személyautóik értékesítése is látványosan emelkedik.

Márka Darab Változás (darab) 1. Volkswagen 14 326 -890 2. Opel 13 399 +329 3. Ford 11 824 -46 4. Toyota 9119 +816 5. Hyundai 7179 +1166 6. Audi 7074 -738 7. BMW 6853 -358 8. Mercedes 6317 -718 9. Kia 5819 +1088 10. Honda 5462 +612

Évek óta tartó tendencia a német prémiumtrió importjának csökkenése is. A pandémia első évében még lehetett azzal magyarázni az akkori, 20 százalék körüli zuhanást, hogy a járvány okozta bizonytalanság miatt esik a drágább használtak vásárlása, de az előtt, és tavaly is esést láttunk mindháromnál. Ezúttal 5-10 százalékosat az összességében némileg gyarapodó piacon.

Márka Darab Változás (darab) 11. Renault 4178 +91 12. Mazda 4034 -421 13. Nissan 3658 +714 14. Fiat 3629 +295 15. Peugeot 3504 -96 16. Škoda 3463 +214 17. Citroën 3036 +55 18. Mitsubishi 2458 -107 19. Suzuki 2435 +189 20. Seat 2285 +175

A második tízesben már ott találjuk a két nagyobb francia márkát (a Renault picit nőtt, a Peugeot valamelyest csökkent), de a legkomolyabb pozitív változás itt is egy ázsiai márka neve mellett látható. A Nissanok importja negyedével megugrott tavaly. Ugyan nem került be a modellek top 20-as listájába, de a Leaf szépen szerepel a villanyautók között, és a Qashqai is szeretett modell.

Két modellen kívül alig látható a villanyautók importja

Összességében még mindig szerény számokról beszélünk a tisztán elektromos hajtású személyautóknál, az i3 (és a Leaf) utáni pár modellből már csak néhány száz darab érkezett tavaly, ami a 132 ezres mennyiséghez képest elenyésző. Arányuk az újonnan forgalomba állított villanyautók 3,5 százalékos piaci részesedését sem éri el. Ebből akár több különféle következtetést le lehet vonni világnézet szerint, ami a modellek többségére azonban biztosan igaz: a 4-6-8… stb. éves elektromosok hatótávja zömében még meglehetősen kevés.

Modell Darab Változás (darab) 1. BMW i3 1396 +703 2. Nissan Leaf 894 +535 3. Renault Zoé 309 +180 4. Tesla Model 3 220 +76 5. Tesla Model S 122 -2

Viszont ha csavarunk egyet a megközelítésen, akkor azt látjuk, hogy

– az összes BMW modellt nézve az i3-ból érkezett tavaly a második legnagyobb mennyiség (a 3-as előzte meg csupán),

– a Renault sok, régi, jól ismert gyártmánya közül a Zoé a negyedik a sorban,

– míg a Nissanok közül már a Leafből hozzák be a legtöbbet az országba (megelőzve a Qashqait).

Amikor lesz már érdemi választék a használtak piacán, minden bizonnyal ömlenek be majd az újaknál jóval kedvezőbb árcédulás villanyautók is.