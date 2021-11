Így szálltak el az autóárak itthon

Nem újdonság, hogy az autók a boltok polcainál megszokottnál is nagyobb mértékben drágultak az elmúlt időszakban, akár az újautó-, akár a használtautó-piacról van szó. Cikkünkben egy tucatnyi népszerű modellen mutatjuk be konkrét számokkal, mennyivel is lett fájdalmasabb az autóvásárlás, ahogy az is kiderül, a szalonban vagy a másodlagos piacon volt-e nagyobb a növekedés az elmúlt három évben.