Nemrégiben (újra) megnéztük, manapság egy átlagmagyarnak mennyit kellene spórolnia egy új autóra – ijesztő számok jöttek ki. Akkor megelőlegeztük, hogy áttekintjük, másutt mi a helyzet ezen a téren, az alábbiakban európai uniós országokban vetjük össze az árakat az átlagkeresettel.

Körképünkhöz egy „átlagautót”, az egész kontinensen közkedvelt Opel Astra K-t választottuk, a kifutó Astra adott országban elérhető legolcsóbb kivitelének – ötajtós, 1,2 literes, turbós benzines, 111 lóerős (82 kW) motorral, hatfokozatú kézi váltóval, de a felszereltségekben piaconként lehetnek kis eltérések – listaárait vettük figyelembe.

Az árakhoz az Eurostat legutóbbi, 2020-as éves nettó átlagkereseteit – hónapokra átszámítva – illesztettük. Számításainknál a saját nemzeti valutát használó országoknál az árakat előbb euróra váltottuk, a forintosítást pedig a Nemzeti Bank október 26-án érvényes euróárfolyamával végeztük el.

Ahogy legutóbb, most is úgy számoltunk, hogy a kinézett autóra a képzeletbeli angol, belga, osztrák, szlovák stb. emberünk havi fizetésének 15%-át tudja félretenni, így mutatjuk, meddig is kéne spórolnia, mielőtt bemegy a szalonba, hogy lízing, hitel, egyebek nélkül azonnal elvigye az Astrát.

Egy Astra, két ár

Mivel a korábbi összeállításunkban nem szerepelt, a viszonyítás kedvéért kezdjük az Astra K hazai árával. Most külön feltételek, finanszírozási csomagok, kereskedői kedvezmények nélkül listaáron 7 210 000 Ft-ért (19 734 euró) kapható a legolcsóbb változat. A sportszerűség kedvéért hozzátesszük, hogy pillanatnyilag létezik „kedvezményes listaár” is, valójában már 5 799 000 forinttól (15 872 euró) vihető az Astra a kereskedésből, de lejjebb csak a teljes listaárakkal számolunk, így itthonról is a magasabbat vesszük figyelembe.

Valami bűzlik Dániában

Először nézzük is a nemzetközi árakat, mert bár gyakorlatilag ugyanarról az autóról van szó, nem teljesen áll az a közhiedelem, hogy a gépjárművek nagyjából ugyanannyiba kerülnek szerte a kontinensen. A magyarországi ár valahol középtájon helyezkedik el, míg a két véglet között már hatalmas különbséget látunk. A legalacsonyabb – csehországi – ár a legmagasabb – dániai – 60%-a.

Ország Listaár a helyi pénznemben Listaár forintban Dánia 199 990 korona 9 817 223 Hollandia 26 250 euró 9 590 700 Írország 24 945 euró 9 113 905 Egyesült Királyság 20 785 font 9 026 219 Belgium 24 050 euró 8 786 908 Svájc 25 410 frank 8 690 088 Luxemburg 23 335 euró 8 525 676 Németország 22 465 euró 8 207 812 Finnország 22 140 euró 8 089 070 Görögország 22 050 euró 8 056 188 Románia 104 375 lej 7 703 660 Ausztria 21 000 euró 7 672 560 Szlovénia 20 700 euró 7 562 952 Magyarország 7 210 000 forint 7 210 000 Franciaország 19 400 euró 7 087 984 Bulgária 36 990 leva 6 912 611 Szlovákia 18 290 euró 6 682 434 Lengyelország 81 500 zloty 6 466 872 Olaszország 17 365 euró 6 344 476 Észtország 17 365 euró 6 344 476 Lettország 17 365 euró 6 344 476 Csehország 419 990 korona 5 969 982

Ők tényleg össze tudják spórolni

Egy dolog az ár, egy másik, hogy mennyiből kell kigazdálkodni – itt jönnek az igazán nagy eltérések. A hazánkon kívül vizsgált 20 európai országból 17-ben kevesebb ideig kell spórolni, mint itthon, ráadásul úgy, hogy túlnyomó többségükben drágább is a képzelt állampolgárunk által vágyott alap-Astra.

Svájcban 8,7 millió forintnak megfelelő összegért kínálják az autót, de mivel havonta 1,23 millió Ft-nyi frankot visz haza az átlagember, 15% félretételével alig 47 hónap, szűk négy év alatt kigazdálkodhatja az Astrát. Ez messze a legrövidebb idő a listánkon, és talán a legreálisabb forgatókönyv arra, hogy a fiktív spórolónk a modellciklus alatt összegyűjtse a pénzt, majd megvegye az autót.

A nyugat-európai országok többségében – az egyszerűség kedvéért most Finnországot és Ausztriát is közéjük soroljuk – alapvetően 58 és 76 hónap között szór a spórolási idő. A sort épp a sógorok nyitják, havi 866 ezer forintnak megfelelő átlagkereset mellett a 7,7 milliós autó szűk öt év alatt lesz meg.

A tehetősebb országok közül Írországban és Dániában tartana a legtovább a várakozás – no nem azért, mert rosszul keresnek (az Eurostat számai alapján 799 és 804 ezer Ft-nak megfelelő a havi nettó), hanem mert igen drága az Astra. A 9,1 és 9,8 milliós árat hat és fél, majdnem hét évig tartana összeszedni. (Hollandiában is könnyfakasztó 9,6 millió a legolcsóbb Astra, de havi 984 ezres fixszel az ember könnyebben vikszel.)

Ország A spórolás hossza években Havi nettó átlagbér forintban Svájc 3,9 1 234 886 Luxemburg 4,9 973 380 Ausztria 4,9 866 086 Németország 5,1 891 874 Franciaország 5,2 750 510 Hollandia 5,4 984 341 Olaszország 5,5 638 680 Egyesült Királyság 5,6 900 856 Finnország 5,8 770 148 Belgium 6,2 784 245 Írország 6,3 799 469 Dánia 6,8 804 249

Még őket is irigyelhetjük

Nézzük most a hozzánk földrajzilag, gazdaságilag vagy történelmi örökségük alapján közelebb álló országokat – és irigykedjünk, ugyanis sokuk rendesen előttünk jár abban, mennyit is kell dolgozni egy új autóért. A lengyelországi, csehországi és észtországi Astra-spórolás hossza a dániaihoz mérhető, hét évig gyűjtögethet egy ottani.

Görögországban pont 8 évig kell félretenni a havi 15%-ot, hogy összejöjjön az Opel ára, majd jönnek a szlovénok (108 hónap), aztán mi.

Az Eurostat 2020-ra 433 ezer Ft-os nettó havi átlagkeresetet számolt Magyarországra – bárcsak! –, az összehasonlíthatóság kedvéért ezt elfogadva 111 hónap, vagyis kilenc és egynegyed év lenne, míg összejönne a 7,2 milliós Astra ára.

Nem érnek össze a számok Ahogy említettük, cikkünkhöz a kedvezmények nélküli havi nettó átlagkereseteket az Eurostat 2020-as adatsorából vettük. A magyarországi 433 ezres összeget az összehasonlíthatóság kedvéért megtartottuk, ám a Központi Statisztikai Hivatal 2021. első félévére a sokkal reálisabb 284 784 forintot adja ugyanerre. A 7,2 milliós Astrára ebből havi 15%-ot (42 718 Ft) félretéve már 169 hónap, bő 14 év jön ki. Kijózanító.

…és ahol nálunk is keservesebb

Négy ország kullog mögöttünk a sorban. Közülük Lettországban, Szlovákiában és Bulgáriában is a hazainál olcsóbb, 7 millió Ft alatti áron kínálják az alap-Astrát (Romániában viszont félmillióval drágább), ám az átlagkereset is alacsonyabb. 10 és bő 11 év közötti spórolásra kellene készülnie annak, aki ma kezdene gyűjteni az autójára.

Ország A spórolás hossza években Havi nettó átlagbér forintban Lengyelország 6,9 518 537 Észtország 7,0 473 598 Csehország 7,1 499 082 Görögország 8,0 557 083 Szlovénia 9,1 463 490 Magyarország 9,2 433 104 Lettország 10,0 352 938 Románia 10,4 413 374 Szlovákia 10,6 349 893 Bulgária 11,2 344 291

Nincs remény

Ahogy láthatjuk, a nemzetközi összehasonlítás csak aláhúzza, amit eddig is tudtunk: új autó vásárlása mifelénk lassan luxus, a helyzet javulására pedig nem számíthatunk. Az egyre szigorúbb környezetvédelmi normák által kikényszerített modern, összetett technológiák miatt eleve egyre drágább gépkocsik árát tovább emelték a koronavírus-járvány miatti korlátozások, a nyersanyag- és alkatrészhiányok megroggyantották az autóipart, a visszafogott termelés, a szűkebb kínálat pedig még feljebb srófolja az árakat.

A használt autó sem olyan jó alternatíva már, hiszen az újat megfizetni nem tudók miatt egyre növekszik a kereslet, ami ezek árait is csak felhajtja.