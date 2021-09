A Vezessen korábban is foglalkoztunk már a címben felvetett kérdéssel, most, 2021-ben újra elővettük a témát – cikkünkben megpróbálunk választ adni arra, átlagemberként vajon hány hónapot, hány évet is kellene spórolnunk, ha vadonatúj autót szeretnénk vásárolni.

Összeállításunkban a 2021-es újautó-piac első hat hónapjában a magánvásárlók körében legnépszerűbb modellek június végén érvényes legalacsonyabb listaárait használtuk fel. (Előbbihez a Datahouse, utóbbihoz a Jato adatait használtuk. Az összeállításban szereplő némelyik modell pillanatnyilag már más áron érhető el, de alább szigorúan az év első felére koncentráltunk.)

Természetesen a jogi személynek minősülő vásárlók között is nagyon sok valós magánvásárló akad – pl. egyéni vállalkozók –, az arányuk az elérhető statisztikákból viszont nem szűrhető ki, ezért csakis a természetes személyeket vehettük figyelembe – ők egyébként összesen bő 19 ezer autót vettek idén az első fél évben.

Az is nyilvánvaló, hogyha már új autó vásárlására szánja el magát valaki, igen ritkán választja a készletről elérhető, legalacsonyabb felszereltségű, legolcsóbb kivitelt, de a számtalan opció, extra drágító, valamint az ügyes alkudozás, kedvezmények árcsökkentő hatásait lehetetlen figyelembe venni, ráadásul a legalacsonyabb árakkal is épp elég megdöbbentő számokat kaptunk.

A nettó átlagkereseteknél a KSH 2021. első féléves adataira támaszkodtunk. Ezek alapján hazánkban az év első felében az országos átlag havi 284.784 Ft volt, de régiónkként igen komoly különbségek is láthatók, Budapesten ugyanez 351 284 forintot tett ki, míg a fizetések szempontjából legrosszabbul Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szerepelt, ott egy teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállaló havonta mindössze 196 011 Ft-ot vihetett haza.

Gondolatkísérletünkben az új autóra gyűjtő nagyon elszánt, így a lakásbérlet/-hitel, a rezsi, egyéb megélhetési költségek mellett havi fizetése 15%-át teszi félre – ez országos átlagban 42 718, a jól kereső átlag-budapestinél 52 687, a nem túl szerencsés szabolcsiaknál 29 402 Ft-ot jelent. Érdemes végiggondolni, milyen lemondással is jár, ha a nagyjából 284 ezer forintból 42 ezret egy autó megvásárlására tesz félre valaki! Alább ezekkel az összegekkel számolunk, de talán reálisabb forgatókönyv, hogy egy pár gyűjtöget, két személynél ugyanezekkel a feltételekkel természetesen megfeleződik a spórolási idő.

A szegmensek/kategóriák szerint bontott típusok és a hozzájuk tartozó kuporgatási idők ismertetése előtt még megjegyezzük, itt alapvetően a számokkal való játékról van szó, nyilvánvaló, hogy akik most kezdenének gyűjteni, az összeg megspórolásának idejére már egészen más árakkal találkoznának, sőt, könnyen lehet, hogy meg sem találnák az adott modellt a piacon.

Miniautók

A miniautók közül a magánvásárlók körében a Toyota városi aprósága, az Aygo bizonyult a legkelendőbbnek. Június végén 1 literes, 72 lóerős motorral, ötfokozatú kézi váltóval legolcsóbban 3 000 090 Ft-ért kínálták a típust, listánkon így ez az egyik autó, melyet még belátható időn belül vehetne meg egy pár.

Egy átlagmagyarnak 72 hónapig, hat évig kellene gyűjtögetnie, budapestiként már „csak” 59 hónapig, azaz szűk 5 évig kellene félretennie, míg Szabolcs-Szatmár-Beregben 9 évről (105 hónap) lenne szó. Egy kétkeresős család két és fél, hároméves projektként akár még bele is vághatna, ha nem terveznek több gyerekkel, és inkább csak városi térülés-fordulásra kell nekik az autó.

Kisautók

A kisautók között továbbra is a (már nem annyira) mi autónkat, azaz a Suzuki Swiftet választják a magánvásárlók. Az 1,2-es, 12 V-os segédhibrides, kézi váltós GL változat legalacsonyabb listaára 5 190 000 Ft. Az országos nettó átlagfizetésből erre pont egy évtizedig kellene gyűjtögetni. Budapesten már egy fizetésből is „csak” bő 8 évről lenne szó, míg Szabolcsban 177 hónapig, 15 évig kellene rá félretenni.

(Bár a gyűjtésben az ajánlatok sokfélesége és időszakisága miatt általában nem számolhatunk a kedvezményekkel, érdemes megjegyezni, hogy a „két kattintással”/rábólintással elérhető MySuzuki hűségprogramban 800 ezer és bő egymillió Ft közötti árengedmény jár, tulajdonképpen az a valódi listaár.)

Kis egyterűek

Ha több ülésre, nagyobb térre van szükség, a kis egyterűek közül lehet jó választás az Opel személyautósított „puttonyosa”, a Combo Life. Ennek benzines alapváltozata (1,2-es benzinmotor, 110 LE, hatfokozatú kézi váltó) mellett 6 630 000 Ft szerepel az árlistán, ami egy kereső esetén budapestiként 10, átlagmagyarként 13, szabolcsiként 19 év spórolást kívánna – párként már 5-6 év alatt összehozható lenne.

Kis SUV-k

A kis és közepes SUV-k a hazai piac nagy kedvencei mostanában, a legnépszerűbb pedig a Vitara, mind a teljes piac, mind a magánvásárlók körében. Az 1,4-es benzinmotoros, 48 V-os segédhibrides, kézi váltós GL az árlistán 6 770 000 forinttal szerepelt, ez budapesti kereset mellett 11, szabolcsi mellett 19 év spórolást jelentene, az országos nettó fizetéssel számolva 13 év. (Ahogy a Swiftnél, itt is jóval, egymillióval alacsonyabb a valós ár.)

Kompaktok

A hagyományos kompaktok között is a Suzuki vitte a pálmát a magánemberek között 2021 első felében. A Vitaráéval egyező hajtáslánccal az SX4 S-Cross a vizsgált időpontban az ár is egyező volt, tehát a gyűjtögetés ideje is egyezne.

Kompakt egyterűek

Tágasságával, hét ülésével, alacsony árával igen népszerű a családosok körében a Dacia Lodgy, melynek 1,3 literes benzinmotoros, Arctic Music felszereltségű változatáért lista szerint 5 699 000 forintot kértek június végén. A kompakt egyterűek között verhetetlen ajánlatnak bizonyult, ám egy keresetből így is az országos átlaggal számolva 11, a budapestivel 9, a szabolcsival 16 évig kellene rá spórolni.

Kompakt SUV-k

A kompakt szabadidő-autók közül a Sportage-ből vásárolták a legtöbbet a magánszemélyek az év első hónapjában. A koreai gyártó SUV-jának legolcsóbb – 1,6-os benzines – 132 GDI Steel kivitele 6 549 000 Ft volt az év közepén, azaz az átlagkereset 15%-ának félrerakását 153 hónapig kellene folytatni a megvásárlásához, a 13 év telén mehetnénk a kereskedésbe. Budapesti átlagfizetés mellett 11, szabolcsi mellett 19 évet kellene várnunk.

Középkategória

Nagy ugrás következik az árakban, beléptünk a (felső) középkategóriába, a Passatok-Arteonok, Mondeók, Mazda6-osok, Superbek, 3-as, 4-es BMW-k, A4-es, A5-ös Audik, C-Mercik, Jaguar XE-k szintjére (az adatszolgáltató Datahouse együtt kezeli ezeket).

A magánvásárlók kategóriakedvence a Toyota Camry volt, a japán óriás hibrid szedánja június végén 12 635 000 forintnál kezdődött, amiből sejthetjük hogy az eddigi egy helyett immár két évtizedes spórolgatás lesz a minimum. A hazai nettó átlagkeresetből erre az autóra 296 hónapot, negyed századot kellene gyűjtögetni, budapesti fizetéssel is 20 évbe telne ez, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig már 36 évig kéne félretenni a 15%-ocskát.

Közepes/nagy egyterűek

A középkategóriás – de nevezhetjük nagynak is – egyterűek kiveszőben lévő fajt jelentenek, de nagyobb családok számára továbbra is praktikus választásnak számítanak, persze nem olcsón. Az év első felében a magánvásárlók közül legtöbben a Ford Galaxy mellett tették le a voksukat, a 7 személyes, 2 literes turbódízellel szerelt Titanium változat június végén lista szerint 13 260 ezer forintnál indult.

Az átlagmagyarnak ehhez 26 évig kellene kuporgatnia az ismert feltételek mellett, budapesti átlagfizuval „csak” 21 év lenne, Szabolcs megyeiként viszont már tényleg csak gondolatkísérlet a 38 éves spórolás.

Nagyautók

A Datahouse a nemzetközi szegmensbesoroláshoz igazodva „nagyautónak” nevezi az A6-os, A7-es Audik, 5-ös BMW-k, E-Mercedesek, S90-es Volvók kategóriáját, de miután ilyeneket szemmel láthatóan alig-alig vesznek magánszemélyek újonnan, a hétköznapi emberek nézőpontjából jogos lehet a luxusautó kifejezés is.

Akárhogy is nevezzük őket, 2021 első felében a magánvásárlók között komoly fölénnyel lett az első a Lexus ES a kategóriában. A nagy hibrid szedánt 300h Elegance kivitelben 15 930 000 forinttól lehetett megvásárolni az adatgyűjtés idején, ami a 284 ezres átlagkereset mellett egy emberöltőnyi, 31 éves spórolással jönne össze. Jobban kereső budapestiként is negyed századról beszélünk, az átlagosan legrosszabbul kereső szabolcs-szatmár-beregiek pedig 45 évig rakosgathatnák félre a havi 15%-ot, már ha bárki is lenne olyan bolond, hogy nekiálljon ilyesminek.

Nagy SUV-k

Míg az USA-ban középosztálybeliként szinte kötelező egy a garázsba vagy a ház elé, itthon a nagy(obb) SUV-k – X5/6-os BMW-k, GLE-k, VW Touaregek, Volvo CX90-esek – szintén csak egy szűk réteg játékszerei. Vagy talán mégsem csak játékszerei, ugyanis az előző szegmenshez képest egész jól fogytak a magánvásárlók körében is, úgy tűnik, akadnak olyan tehetős gazdák, akik ilyennel járnak a birtokra, esetleg olyan cégvezetők, vállalkozók, akik ezekkel vontatják a kishajót, a jet-skiket a tengerpartra nyáron.

Az idei évben a legnépszerűbb a szó szerint az USA-nak tervezett, a közelmúltig ott forgalmazott Toyota Highlander lett itthon ebben a kategóriában. Legalacsonyabb listaára – 2,5 literes benzines hibrid, CVT váltó, összkerékhajtás hét ülés – 16 700 000 Ft volt június végén, ezért a hazai átlagnettóból 391 hónapig (33 év) kellene félretenni. A budapesti átlagkeresetből a 15%-kal 26, a szabolcsiból 47 év alatt jönne össze az ára.

Sportkocsik

Bár hazánkban az elmúlt fél évben nem egy Porschét, Aston Martint sőt Ferrarit is adtak el, a sportkocsik között azért nem meglepő módon a megfizethetőbb típusok, a Ford Mustang és a Mazda MX-5 mentek jobban. Csak az arányok érzékeltetésére: az előbbiből 26, az utóbbiból 17 darabot vittek magánvásárlók, míg a lista 3. helyén álló Mercedes AMG GT-ből három fogyott.

Ahogy látjuk, „az amerikai vadló” volt a legnépszerűbb, ehhez legolcsóbban 16 340 000 Ft-ért lehetett jutni, ami a Highlanderéhez hasonló időtartamú, 32 éves spórolást kívánna havi 284 ezer Ft mellett. (Budapest: 26 év, Szabolcs: 46 év.)

Pontosan nem tudhatjuk, mi volt az idén itthon eddig eladott legdrágább autó, de a címre nagy esélyes a Ferrari SF90 Stradale. A modell 170 millió forint körül indul, persze sokkal drágább is lehet, de a móka kedvéért számoljunk csak az aljával: ha a 2021-es magyarországi nettó átlagfizetésből szeretnénk havi 15%-ot félretéve megvenni egy ilyen maranellói fenevadat, akkor 3980 hónapig, vagyis 331 és fél évig kellene tömni a malacperselyt.

Máshol könnyebb?

Az Eurostat adatai alapján EU-s szomszédainknál (2021.09.16.-i euróárfolyammal számolva) a következőképp alakultak a havi nettó átlagkeresetek 2020-ban: Szlovákia – 295 378 Ft; Románia – 248 345 Ft; Horvátország – 282 684 Ft; Szlovénia – 395 714 Ft; Ausztria – 940 873 Ft. Franciaországban tavaly a havi nettó átlagkereset 811 777, Németországban 930 585 forintot tett ki. Kontinensünkön ugyan országonként eltérnek az új autók árai, ám a különbségek néhány kivételtől eltekintve viszonylag kicsik. A közeljövőben azt is megvizsgáljuk majd, külföldön mennyit is kell dolgozni, spórolni egy-egy autóért.