A 2020-as év – nyilvánvalóan a koronavírus-járvány és annak mindenre kiterjedő hatásai miatt – komoly visszaesést hozott a magyarországi újautó-piacon, a 2019-eshez viszonyított 18,9% csökkenéssel 128 32 személyautót helyeztek forgalomba.

A pandémia nem tűnt el tavaly Szilveszterkor, 2021 sem lesz kiemelkedően sikeres év a hazai importőrök, forgalmazók számára.

A tavalyi év első felében 55 682 új autót helyeztek forgalomba – a második negyedév a járvány miatt csúnyán beszakadt – ehhez képest jobb eredmény a mostani első hat hónap 64 796-os száma, ám mindjárt más, ha úgy nézzük, hogy ez gyakorlatilag pontosan a fele a tavalyi 128 ezres számnak. Összehasonlításképp: az utolsó „normális” év, 2019 első hat hónapjában 74 548 regisztrációt vettek számba, a vége 157 909 forgalomba helyezés lett.

A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete eredetileg 140 ezres prognózist tett a 2021-es teljes évre, de az első hat hónap után a tavalyinál is alacsonyabb 126 ezerre módosította ezt.

Az alábbiakban a DATAHOUSE adatai alapján átnézzük, hogyan osztoztak a szűk 65 ezres eladáson a különböző márkák és modelljeik, ki javított, ki esett vissza a tavalyi évhez viszonyítva, valamint miket vásároltak inkább a magánszemélyek.

A legnépszerűbb modellek

Kezdjük a legjobban fogyó modellekkel, pontosabban a top 10-zel! Ami a dobogó első két fokát illeti, nincs változás, továbbra is – az autóit immár kizárólag 12 V-os lágy hibrid hajtással kínáló – Suzuki a magyarok kedvence: a Vitara a tavalyi első féléves eredményét megduplázva, az SX4 S-Cross azt közel megkétszerezve áll az első két helyen – a két modell így most hat hónap alatt hozta az előző évi teljes eredményének nagyjából kétharmadát.

2020 végén a Škoda Octavia volt a harmadik. 5578 eladott példánnyal, de a csehek középkategóriás modellje 2020 azonos időszakát (2179 db), valamint az előző évet időarányosan tekintve is visszaesett, az első hat hónap alatt csak a tavalyi eredmény 37%-ot hozva az 5. helyre csúszott vissza. A modell itthon gyakorlatilag teljesen a céges vásárlásokra épít, úgy tűnik, arról az oldalról kisebb lett az érdeklődés idén.

És hogy kik előzték be az Octaviát? Csak nemrégiben frissült, így ez talán még nem járt jelentős hatással, mindenesetre a Dacia Duster a 2020-as első féléves eladásait több mint megkétszerezve lett a 3. az év eddigi időszakában, és máris a teljes tavalyi eredmény 75%-ánál jár.

Ugyan az utakon nem annyira érzékeljük a jelenlétét, a Fiat 500-as is nagyon pörgött, megőrizve ezzel a 2020 végi 4. helyét.

2021 első felének legjobban fogyó típusai (Forrás: DATAHOUSE)

Helyezés (helyezés 2020 végén) Modell Forgalomba helyezés (db) 1. (1.) Suzuki Vitara 4549 2. (2.) Suzuki SX4 S-Cross 3236 3. (6.) Dacia Duster 2880 4. (4.) Fiat 500 2822 5. (3.) Škoda Octavia 2078 6. (-) KIA Ceed 1806 7. (8.) Ford Tourneo Custom 1691 8. (-) Jeep Renegade 1634 9. (7.) Toyota Corolla 1539 10. (-) Suzuki Swift 1527

A top 10 második fele egy új belépővel indul: a Kia Ceed 1800-as forgalomba helyezéssel erősen letette a névjegyét az idei év első felében. A koreai kompaktot egy, elsősorban a céges vevőknek vonzó modell, a Ford Tourneo Custom, azaz a kék ovál kisebbik személyszállító kisbusza követi, majd a tavalyi első féléves eredményét bő ezer darabbal felülmúló Jeep Renegade következik.

Az első tízbe még a 2020 végéhez képest két helyet rontó Toyota Corolla, valamint a feljebb lépő Suzuki Swift fért be.

Tavaly év végén a Renault Clio a 9. volt szűk 2700 forgalomba helyezett példánnyal, az ide év első hat hónapjában viszont a top20-ba sem fért bele, kevesebb mint 400 darabot vittek belőle. A Toyota Yarisból, a Ford Focusból is kevesebb fogyott, a legnagyobb visszaesést viszont a Dacia Lodgy produkálta – érthetően, hiszen aki szeretett volna olcsó családi hétszemélyest, az tavaly már az állami támogatással megvette (tavaly összesen 3915 Lodgy fogyott, idén hat hónap alatt alig több, mint 800).

A to10-be nem fértek be, de komoly lendületet vett idén a KIA Sportage, a Hyundai Tucson és az új Ford Puma is.

A top 20-ból márkák szerint a Toyota öt (Corolla, Yaris, RAV4, Proace City Verso, C-HR), Suzuki és a Ford három-három (Vitara, SX4 S-Cross, Swift, valamint Tourneo Custom, Puma, Focus), a Dacia, a Kia és a Škoda két-két, a Fiat, a Hyundai és a Jeep egy-egy modellel részesedett.

Ezek a márkák adják az élvonalt

A fentiek után adja magát, hogy megnézzük a márkák összesített teljesítményét az első hat hónapban, igaz, nagy meglepetés az előzmények után nem lesz.

A Suzuki a tavalyi év második felében vett lendületét megőrizve igen erős eredménnyel vezet, ahogy a számos jól fogyó modelljével a Toyota 2. helye is egyértelmű.

„A Suzuki, ezúttal ötödjére, ismét piacvezetőként zárta a 2020 évet, ezt 11,55% piaci részesedéssel értük el, míg a 2., 3. helyezettek is 9% feletti piaci résszel végeztek. Ugyanakkor a 2021. év első fél évében az összesített piaci részünk 14,85%, míg legközelebbi versenytársaink továbbra is 10% alatti piaci részesedéssel követnek bennünket. Az eddigi adatok alapján 2021-et az első félév eredményei alapján eredményesebbnek értékeljük, piacvezető pozíciónk előnyét nagy mértékben növelni tudtuk. Azt, hogy a második félév (illetve a teljes év) mit tartogat számunkra, nem tudhatjuk, sok változó tényező van, de alapvetően jobb összesített eredményt várunk, mint 2020 során”

2021 első felének legjobban teljesítő márkái (Forrás: DATAHOUSE)

Helyezés (helyezés 2020 végén) Márka Forgalomba helyezés (db) 1. Suzuki 9625 2. Toyota 6409 3. Ford 5656 4. Kia 4579 5. Škoda 4561 6. Dacia 4306 7. Volkswagen 3867 8. Fiat 3439 9. Mercedes-Benz 2971 10. Hyundai 2790

A márkák eltérő számításai metódusai miatt egyébként vitatott, ki is az első, a piacvezető.

“A Toyota az év első hat hónapjában a kivonásokkal tisztított újautó-piacon 16,8%-os növekedést könyvelhetett el. Számunkra fontos visszajelzés, hogy a tisztított magyarországi újautó-piacon az idei év első félévében elért történelmi, 13,2%-os piaci részesedésünkkel már hazánkban is mintegy másfél éve őrizzük piacvezető pozíciónkat. Ez tükrözi tehát a piac valódi márkapreferenciáját, e tekintetben pedig a hagyományosan a magánvásárlók körében népszerű márkaként történelmi eredmény számunkra, hogy most először első helyen végeztünk a flottapiacon is” – hangsúlyozta Varga Zsombor, a Toyota PR menedzsere.

“A személyautó-piacot külön vizsgálva a Toyota a teljes piacon 9,9%-os, a kivonásokkal tisztított piacon pedig 13,5%-os részesedéssel a második helyen végzett, éppen csak lemaradva az első helyről” – folytatta.

A modelleknél már említett márkák sorakoznak lejjebb is, azonban az egy-egy típusával kiemelkedni nem tudó Volkswagen az összesítésben már ott van a 7. helyen, azaz széles palettáról hozták össze az eladásaikat.

„A Kia az eddigi legjobb félévét zárta, immáron a 4. legnépszerűbb márka vagyunk Magyarországon. A magánvásárlók piacán a 3. legnépszerűbbek vagyunk, több mint 10%-os piaci részesedéssel, ami számunkra fantasztikus eredmény. Így szeretnénk folytatni az év második felében is” – nyilatkozta érthető büszkeséggel és bizakodással a Vezessnek a Kia PR-vezetője, Rusótzky Viktória.

A dél-koreai márka “nagy dobása” a piacra ősszel érkező, teljesen elektromos EV6 lehet, amire állításuk szerint már most “óriási az érdeklődés”.

A prémiummárkák közül egyedül a Mercedes tudott a top 10-be kapaszkodni, a BMW 2050 darabos forgalomba helyezéssel a 11., a német trió harmadik tagja, az Audi pedig 1237-es darabszámmal csak a 15. lett, a Volvo is meg tudta előzni (1365 db, 13. hely).

A BMW-t cseppet sem keserítette el a 11. hely:

„A BMW Group Magyarország nagyon kiegyensúlyozott és erős 2021-es első félévet tud maga mögött, mely 6 hónap során a BMW eladásai 30%-kal gyarapodtak a 2020-as hasonló időszakhoz képest. Még örömtelibb, hogy a 2019-es, tehát a válság előtti első fél évhez képest is mindkét márkánk 4-5%-kal jobb értékesítést hozott. A magyar piacon továbbra is nagy az érdeklődés a plug-in hibrid és az elektromos modellek iránt, úttörőek voltunk az i3-assal 8 évvel ezelőtt, és egyben előkészítette az utat a most érkező újdonságok előtt is” – értékelt vállalati kommunikációs igazgató, Salgó András.

Mint megtudtuk az év további részében stabil, növekvő értékesítésre, a prémium kategória térnyerésére számít Magyarországon a bajor márka. A BMW számos újdonságot mutat be idén, köztük az elektromos iX-t és BMW i4-et.

Közvetlenül az Audi előtt zárt a már tavaly is rontó, az idei első félévben is küszködni látszó Opel, az egykor az Astrával taroló, Corsával is népszerű márka mindössze 1354 darab autót értékesített 2021 első hat hónapjában, amivel a tavalyi első félév adatait is messze alulmúlta.

Az említetteken kívül még a Renault, a Peugeot és a Nissan produkált az év eddigi szakaszában 1000 feletti forgalomba helyezést, a 19-20. helyen álló Mazda és Citroën 798 és 787 darabon állt június végén.

A céges vásárlások pörgették a piacot

A szűk 65 ezres regisztráció 70,35%-a származott céges (pontosabban jogi személy általi) vásárlásból, míg a magánszemélyek 29,65%-kal járultak hozzá a magyar újautó-piac idei első hat hónapjához.

„A flotta-lakosság arány folyamatosan változott az elmúlt év folyamán. Általában járványhullámok idején a lakossági vásárlás aránya visszaesik a flottaértékesítés javára, majd feloldások idején ismét nagymértékű lakossági igénynövekedés tapasztalható” – jegyezte meg a suzukis Bonnár-Csonka.

Az első félévben a Volkswagen például 79, a Volvo és a Mercedes 83, a Škoda és a BMW 86, a Ford 88, a Fiat 89, az Audi 93, a JEEP 96 százalékban támaszkodott a cégek, flottakezelők, esetlenként az állam vásárlásaira.

A nagyobb volumennel dolgozó márkák közül a Toyota büszkélkedhet a legkiegyensúlyozottabb eladásokkal, 51-49-es arányt hozva, de a KIA, a Mazda, a Suzuki, a Dacia és az Opel is 40% feletti magánvásárlót ért el.

A legnagyobb darabszámban céges autóként is a Suzuki párosa végzett, de ha azt nézzük, melyek voltak legnagyobb számban szinte kizárólag jogi személyeknek értékesített (90% felett) modellek, a Volkswagen Passatot (647 db), a Fordtól a Focust, a Pumát és a Tourneo Customot (sorban 719, 1000 és 1558 db), a JEEP Renegade-et (a csúcsot jelentő 98%-os céges vásárlási aránnyal 1605 db), a Škoda Octaviát (1963 db) és a Fiat 500-ast (2671 db) látjuk.

Hogy merre mozog tovább a magyar újautó-piac, egyelőre nem világos, ahogy feljebb említettük, az MGE lefelé módosította 2021-es előrejelzését, a gazdaságok újraindulásának lendülete, sőt a negyedik hullám esetleges hatásai miatti megtorpanása, az árfolyamok változásai mind-mind befolyásolják a globális autóipart, ahogy a hazai vásárlókat, legyen szó akár cégekről, akár magánszemélyekről.

Hat hónap múlva okosabbak leszünk, 2022 elején természetesen visszatérünk majd a témához.