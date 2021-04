Bár a legtöbb európai országgal összevetve kisebb volt az értékesítés visszaesése, érthető okokból nem a 2020-as volt a magyar újautó-piac legjobb éve. A magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) 2019-hez képest 19 százalékos visszaesésről számolt be januárban.

Tavaly bő 128 ezer új személygépkocsi állt forgalomba hazánkban, mi pedig a globális autóipari piackutató és adatszolgáltató JATO adatai alapján összeszedtük, méretosztályonként átlagosan mennyit is költöttünk tavaly autókra. Lévén a legnépszerűbb formátum – a 2020-ban itthon forgalomba helyezett autók 37,6 százaléka tartozott ebbe a halmazba –, az SUV-kra/szabadidő-autókra/crossoverekre/aszfaltterepjárókra – ahogy tetszik – külön is kitérünk minden egyes kategóriában.

Most tippeljétek meg, a cikk végén pedig eláruljuk, hogy mennyi is volt a tavaly itthon eladott autók átlagára, listaáron kifejezve!

Mit gondolsz, mennyi volt tavaly az itthon eladott új autók átlagára? 6,8 millió Ft 23% (9) 7,7 millió Ft 33% (13) 8,9 millió Ft 41% (16) 11,2 millió Ft 3% (1)

Lássuk, kategóriánként melyik autóból helyezték a legtöbbet forgalomba 2020-ban! (Az adatok még a fél éven belüli kivonások – lásd keretes anyagunkat lejjebb! – nélküli számokat mutatják.)

Miniautók

A térülős-fordulós városi apróságok piacán tavaly a Fiat 500-asból, 4157 példányt regisztráltak, ami meghaladta a riválisok – Toyota Aygo, Kia Picanto, VW Up!, Fiat Panda, Škoda Citigo, Hyundai i10, Smart Fortwo/Forfour, Citroën C1 – együttes számait, és ehhez még nem is számítottuk hozzá a sportos testvér, az Abarth 500-as 267 darabját. A Picanto 2020-as számaiban nincs benne a közösségi autómegosztás, mert a 150 autós flotta 2019 végén állt üzembe.

Ezt a kategóriát veszélyezteti legjobban az EU 95 gramm/km átlagos szén-dioxid-kibocsátási kényszere, így ezek a valóban takarékos kisautók vagy villanymotorra váltanak és durván megdrágulnak, vagy nagyrészt eltűnhetek a magyar piacról is.

A kategória átlagára 4 764 265 Ft volt.

Ebben a méretosztályban szabadidő-autós kivitel nem akad, van (illetve sajnos csak volt) viszont valódi terepjáró: az egy szem Suzuki Jimnyért – melyből 195 darab talált gazdára – átlagosan 6 594 487 forintot fizettek a vásárlók.

Kisautók

Míg a legkisebbek között a Toyota második volt, a kisautók között a japán óriás lett az első 2020-ban. A Yarisból 3081 darab fogyott, de a Renault Clióból is közel 2700 példányt adtak el. A kategóriában fej-fej mellett hozott 1400 körüli eladási számot az Opel Corsa, a Dacia Sandero és a Suzuki Swift, alapvetően ez az öt modell határozta meg a fenti átlagárat, a VW Polók, Škoda Fabiák, Peugeot 208-asok, Ford Fiesták, Mazda2-esek rendre egyre kisebb súllyal jelentek meg.

Ebben a méretosztályban átlagosan 5 280 242 Ft-ot költöttek honfitársaink tavaly egy-egy autóra.

Kis szabadidő-autók

SUV-sített formában manapság mindent el lehet adni, ezt bizonyítja a hagyományos – általában ferdehátú – méretosztály-társakhoz képest majdnem kétmillióval magasabb átlagár is. A Suzuki ezen a pályán egyébként verhetetlen volt 2020-ban, a Vitara és az SX4 S-Cross együttesen közel 12 500 darabos eladást hozott össze, míg a listán harmadik Ford Puma már csak kicsivel 2000 feletti példányban fogyott. Kicsivel maradt alatta ennek a számnak a Jeep Renegade, az ezres határt pedig a Hyundai Kona tudta még átlépni, a Renault Captur-ök, a Nissan Juke-ok, Fiat 500X-ek, Peugeot 2008-asok csak statisztáltak az árak alakításában.

Egy kis SUV tavaly átlagosan 7 197 844 Ft-ot kóstált.

Kompakt autók

A darabszámok alapján úgy tűnik, a komolyabb utakra, családi használatra is bőven alkalmas alsó középkategóriás autóknál napjainkra még nem billent át a mérleg, a hagyományos karosszériaformák ugyanolyan jól fogytak, mint a szabadidő-autós rokonok.

Előbbiekből a Toyota Corolla (3789 db), a Kia Ceed (2177 db), a Ford Focus (1872 db), Volkswagen Golf (1732 db), Opel Astra (1106 db) adta a top 5-öt. A Škoda Scala és a Fiat Tipo is 1100 körüli példányban fogyott, mögöttük pedig a Hyundai i30, a Dacia Logan, a SEAT Leon és a Renault Mégane tudott még labdába rúgni.

Aki ezek közül választott, átlagosan 7 496 853 Ft-ot hagyott a márkakereskedésben.

Alsó középkategória

A cikk adataival munkánkat segítő JATO bontásában külön szegmens az alsó középkategória. Ide zömmel a prémiummárkák kompakt autói tartoznak, illetve a volumenmárkák kínálatából a Škoda Octavia. Főként céges eladásoknak köszönhetően a Škoda Octavia uralta a kategóriát, 4929 regisztrált darabja több mint kétszeresen múlta felül a riválisok – Mercedes CLA, Audi A3, 1-es, 2-es BMW, Alfa Romeo Giulietta, stb. – összesített eladásait.

Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy a Škoda Octavia átlagára 9 336 168 Ft volt itthon tavaly.

Kompakt szabadidő-autók

Átlagosan félmillió forinttal került többe 2020-ban, ha valaki a terepjárós formát, a magasabb üléspozíciót részesítette előnyben a kompakt méretosztályban, ahol a Dacia uralkodott a Dusterrel (3808 db), jelezve a magyar piac erős árérzékenységét. Ebben a kategóriában a Kia Sportage (1336 db), valamint a Hyundai Tucson (1334) számított még komoly játékosnak.

3,6 millió forinttól kínálja Duster modelljeit a Dacia, és a jobban felszereltek is megszerezhetők ötmillió környékén, de az átlagár ebben a szegmensben 7 948 561 Ft volt, jelezve, hogy jó néhányan jelentősen magasabb összegért vettek kompakt szabadidő-autót, ami felhúzta az átlagot.

Kis egyterűek

Az SUV-k előretörésének talán legnagyobb vesztese az ezredfordulót követő években még igen népszerű egyterűek kategóriája, mára a vevői és ennek nyomán a gyártói érdeklődés is elfordult tőlük, de a nagycsaládosok 2,5 milliós állami autóvásárlási támogatásának köszönhetően még jelentős darabszámban fogytak tavaly. A kategóriaelső Dacia Lodgyból elment bő 3900 darab, ezer feletti számot pedig az Opel Combo személyautós változata (1474 db) és a VW Touran tudott produkálni.

A kategória – nagyban az 5,5 milliós alapártól elérhető Dacia által meghatározott – átlagára 6 839 775 Ft volt 2020-ban.

A JATO külön kategóriaként jegyzi a közepes egyterűeket, jóllehet az autók nagyon hasonló méretűek. Emiatt a rokonszegmens adatait is itt közöljük. Igen szűk a mezőny, összesen hét típus szerepel a táblázatban, ráadásul három modellből mindössze egy-egy darab eladását regisztrálták tavaly – 2020-ban a Citroën C4 Grand Spacetourer 723 eladott példánnyal jóval megelőzte a többieket, ugyanis az Opel Zafirából épp fele ennyi fogyott (361 db), a BMW 2-es Grand Tourerből 149 ment el, a Renault Espace pedig 16 darabnál állt meg.

Az a néhány vásárló, aki ide sorolt egyterűt választott, átlagosan 8 385 077 Ft-ot fizetett az autójáért.

Alsó középkategóriás szabadidő-autók

A japánok uralták 2020-ban ezt a szegmenst, a Toyota RAV4 és C-HR, valamint a Nissan Qashqai rendre 1870, 1407 és 1109 darabos eladást könyvelhetett el, míg a negyedik Volvo XC40 már csak 684, az ötödik Kia Niro 585 regisztrációval sorakozik, amit az Audi Q3, a BMW X1, a Renault Kadjar és a Mercedes GLA 300 alatti számai egészítenek ki.

A kategória-átlagár tekintetében most először lépünk tízmillió fölé: 2020-ban az ilyen típusú autókért átlagosan 13 227 972 Ft-ot fizettek a vevők.

Középkategória

Nem is olyan régen még a céges autók túlnyomó részét adta ez a kategória, de ma már ezen a téren is egyre erősebbek az SUV-k, így az etalonnak számító Volkswagen Passatból 2020-ban 1340, a Škoda Superbből 1142, a Ford Mondeóból pedig hajszállal 600 alatti (598) darabot regisztráltak tavaly. Az Opel Insignia épp csak 300 feletti, a Mazda6 kicsivel az alatti számot produkált.

A jellemzően cégautóként szereplő modellekkel teletűzdelt kategória átlagára 12 824 658 Ft volt.

Középkategóriás szabadidő-autók

Ebben az „erdőben” a Škoda „medvéje” (Kodiaq) volt az úr tavaly 1496 regisztrált darabbal, a Nissan X-Trailből szűk feleennyi, a Peugeot 5008-ból és a Honda CR-V-ből bő félezer fogyott. Erős 300 körüli darabszámmal a Mazda CX-5 és a Kia Sorento, 228 példánnyal a Volkswagen Tiguan Allspace volt még komolyabb mellékszereplő. Emlékeztetjük olvasóinkat arra, hogy a JATO besorolásában a sikeres Toyota RAV4 nem itt szerepelt.

2020-ban ezek az SUV-k átlagosan 12 204 323 Ft-ért keltek el. Mivel sok közülük harmadik üléssorral is rendelhető, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának hatása itt is érvényesülhetett.

Felső középkategória (avagy középkategóriás prémiumtermékek)

Méretben jellemzően nem, nívóban azért általában a Passatok és Mondeók fölött járnak a következő autók. Elértünk ugyanis a JATO osztályozása szerinti felső középkategóriába, ahová a 3-as BMW-t (543 db), a VW Arteont (285 db), a Mercedes C-osztályt (277 db) sorolják, de ide tartozik a Volvo V60 és S60, az A4-es és A5-ös Audi, ahogy például a Tesla Model 3 és a Lexus IS és a Jaguar XE is.

A kategória átlagára 14 601 726 Ft volt.

Nagy egyterűek

Vegyes, személyautós, valódi egyterűekből és személyautóssá varázsolt kisbuszokból áll össze a kategória, melyet 2020-ban letarolt a Ford Tourneo Custom a maga 3661 regisztrált példányával. Sikerének értelmezéséhez hozzájárulhat keretes cikkünk. Még a második helyet is a kék ovál vitte a Transit Custom 497 darabos eladásával. A Toyota Proace Verso és a Ford S-Max szintén 400 felett állt meg, a mögöttük pedig olyan modellek szerepeltek, mint a VW Transporter és Multivan, a Mercedes V-osztály és Vito.

Az összesen hat típussal a Ford által meghatározott kategória-átlagár 13 367 246 Ft volt.

Jöjjenek a nagyobb összegek! Az ide sorolt autók Magyarországon nemcsak közlekedési eszközök, hanem egyértelműen státuszszimbólumok. Áruk – főként vidéken – egy házéval, lakáséval vetekszik.

Felső középkategóriás szabadidő-autók (avagy középméretű prémium SUV-k)

2020-ban a Volvo XC60-ből fogyott a legtöbb (632 db) ebben a kategóriában, de jól ment a Mercedes GLC és a GLC kupé is (418 és 346 db), ahogy a BMW X3-asát is vitték (344 db). 200 felett fogyott a Lexus NX-ből, 100 felett a BMW X3-ból és Audi Q5-ből is, jelentősebb – 50 feletti – eladást még az Alfa Romeo Stelvio, a Jeep Wrangler és a Mercedes EQC tudott produkálni.

2020-ban ebben a kategóriában átlagosan 17 802 688 Ft-ot fizettek egy-egy autóért.

Nagyautók, felső kategória

Megérkeztünk a Mercedes E-osztályok (403 db), 5-ös BMW-k (338 db), Audi A6-osok (219 db) szintjére. A német triumvirátus típusai mögött a Lexus az ES-sel, a Volvo az S90-essel és a V90-essel következett, de jóval 50 alatti darabszámokkal ide sorolják a JATO-nál a CLS-t, az A7-es Audit, a BMW 6-ost is, tíznél is kevesebb eladott példánnyal pedig még a Maserati Ghibli, a Tesla Model S és a Jaguar XF is szerepel a mezőnyben.

A márkák-modellek alapján sejthető, hogy az eddigi legmagasabb átlagár következik: 19 597 080 Ft-ról van szó.

Felső kategóriás terepjárók

Nagy csatát vívott a Mercedes és a BMW a nagy SUV-k piacán 2020-ban. A GLE-ből és a GLE kupéból együttesen 783 darab fogyott (a kategóriaelső a GLE volt 604 példánnyal), míg az X5-ösből és X6-osból együtt 769 darabot regisztráltak. Komoly játékos volt még a Volvo az XC90-essel, a Lexus az RX-szel, míg a Volkswagen-csoport az Audi Q7-essel és Q8-assal, valamint a VW Touareggel szállt be. A Land Rover Explorerből és a Range Rover Velarból együttesen 30 darab fogyott, míg Tesla Model X-ből tízet regisztráltak.

A kategória átlagára 2020-ban 24 781 711 Ft volt.

Luxusautók

Magasabbra érve egyre ritkább a levegő, egyre alacsonyabbak a számok, de az igazi luxusra is volt igény nálunk 2020-ban. Ezen a pályán a legnépszerűbb a BMW volt, a 7-esből és a 8-asból összesítve pontosan 100 példányt regisztráltak, a Porsche Taycanból 47, a Mercedes S-osztályból 41 darabot vittek el. Az Audi A8 és a Porsche Panamera 20 alatt zárt, féltucatnyi Lexus LS-re kötöttek szerződést, míg a Bentley Flying Spurből és a Maserati Quattroportéból két-két darabot vásároltak meg.

A hazai márkakereskedésekben megvett és itthon futó autók közül sok azért nem szerepel ebben a kimutatásban, mert nem magyar rendszámmal használják őket tulajdonosaik, inkább külföldön helyezték forgalomba őket.

Az átlagárak tekintetében elértünk a csúcsra: ezekre az autókra átlagosan 41 205 053 Ft-ot költöttek tavaly, ebben az is benne van, hogy a fentiek között akár 100 milliós árú modell is lehet.

Csúcs-SUV-k

A kategóriát a BMW X7-es, a Mercedes GLS és a Porsche Cayenne versenye határozta meg – rendre 124, 123 és 112 eladott példánnyal. A sorrend mögöttük: a Range Rover két változatából 30 darabot, a Maserati Levantéből 6, a Bentley Bentaygából 5, a Lamborghini Urusból 3, az Aston Martin DBX-éből pedig 2 darabot regisztráltak. Persze az utóbbi különlegességek kisebb darabszámát a jóval borsosabb árcédulájuk is okozza.

Aki igazán nagy batárba akart ülni, 2020-ban átlagosan 35 219 816 Ft-ot fizetett az autóért.

Sportkocsik

Talán a legnépesebb és legvegyesebb mezőny, ahová a Hyundai Genesisektől és a Mazda MX-5östől kezdve a Porsche 911-ig, a Ferrari 488-ig és a Bentley Continental GT-ig mindent besoroltak, egy dolog azonban egyértelmű: a Ford Mustang totális uralma – az amerikai izomautóból 265 darabot regisztráltak hazánkban tavaly. Az árát tekintve ez nem meglepő, hiszen ilyen olcsón senki nem kínálja a lóerőket. Az eladási listán második Mercedes AMG GT 68, a harmadikként rangsorolt BMW 4-es pedig már „csak” 45 eladást könyvelhetett el.

Az átlagár itt igen sokszínű kínálatból állt össze, igaz, épp emiatt nem is túl reprezentatív. Hogy mennyi az annyi? 17 657 185 Ft, amiből viszont ki is jönne egy Mustang.

A 2020-as Magyarországi újautó-piac átlagára

A cikk elején ígértük, hogy eláruljuk, átlagosan mennyit is költöttünk egy-egy új autóra, nem húzzuk tovább, az összeg 8 953 096 forint volt.

Ez a fentiek alapján leginkább a kompakt szabadidő-autóknak felel meg, ami józan belátással is reálisnak tekinthető, hiszen ez a méret már közel felnőtt gyerekekkel is alkalmas családoknak, az SUV-s kivitel pedig megfelel a mai divatnak.

2019 végén, az addigi első három negyedév alapján még 7,62 millió forintról írtunk az átlagárak kapcsán, tavaly szeptember végén viszont már 8,73 milliónál jártunk, így jól látható, hogy a 2020-as év jelentős emelkedést hozott.