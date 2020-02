Hasonlóan a legtöbb mild hibrid modellhez, a Fiat 500 és a Panda vezetése sem rejteget különleges meglepetéseket. A kulcs elfordítására elindul a motor, kuplung be, első fokozat, kuplung ki és szépen elindul az autó, majd a gyorsítással párhuzamosan lehet kapcsolgatni egyre feljebb. Az indítómotor generátor rásegítését nem nagyon érezni, de a kis háromhengeres alacsony fordulaton is elviszi akár az 500-ast, akár a Pandát – városban akár ötödikben is simán autózhatunk.

Más persze a helyzet, ha valamiért sietni kellene, mert akkor kiütközik az, hogy a motor szívó és nem turbó, azaz igényli a pörgetést a lépés szaporázásához. Egy hibridnek azonban nem a sportosság, hanem a takarékosság a lényege, aminek jegyében a Start-stop rendszer minden lámpánál leállítja a benzinmotort, majd – ami a lényeg – induláskor a kuplungpedál lenyomására egy szemvillanás alatt és nagyon simán újraindítja azt.

Ám nemcsak az újraindítás zökkenő- és rázásmentes, de a háromhengeres motor menet közben is simán és vibrációmentesen gyorsít már kis fordulatról is – ha nem is egészen annyira simán, mint a régi, négyhengeres Fire motor. De ezt legfeljebb csak az veszi észre, aki korábban rendszeresen olyat vezetett.