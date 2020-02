A2L gyári kódnéven ismert az ötödik generációs Swift. Legfontosabb fejlesztése a Heartect-padlólemez, amely rekordalacsony súllyal jár. 840 kg-ról indul a Swift, a hibridesített minimumsúlya 850 kg, ami még a csúcsfelszereltséggel sem megy 900 kg fölé a gyári adatok szerint. A futómű elöl MacPherson, hátul csatolt hosszlengőkaros, mint a többi kisautóban.

1242 köbcentis a Swift K12C kódszámú, négyhengeres szívómotorja. A Dualjet név az osztott szívótorokra utal, a hengerenkénti dupla injektorral még finomabb cseppekre bontható a benzin, a levegővel gyorsabban elegyedő benzin-levegő keverék tökéletesebben éghet el. A magas, 12,5:1 sűrítési arány is mérsékli a benzinigényt.

Hazánkban a szívó benzinesből készült az éppen hogy csak hibridnek mondható verzió, más piacokon a soros háromhengeres turbós benzinessel is társítható a 12 voltos hibridrendszer, amely a 4×4-es verzióhoz is kapható.

Videón a rendszer működése és funkciói

Műszaki szempontból az SHVS néven futó rendszer nem fejlődött, egyszerűen most Hybrid 12V a neve, mert lesznek 48 voltos hibridek is a Vitarából és az SX4 S-Crossból. A 12 voltos megoldás csupán 6,2 kilogrammal növeli az autó tömegét, amiben a vezetőülés alatt lakó lítiumion akkumulátor is benne van, nemcsak az erősített önindító-generátor.

Az ISG, azaz Integrated Starter Generator gyakorlatilag egy villanymotor-generátor: ha áramot kapcsolunk rá, akkor motor, ha pedig hajtást kap, mert a kerekek forgatják, akkor generátor. A motor újraindítását is ez az egység végzi, legalábbis melegen, mert a hagyományos önindítót nem sikerült kihagyni a rendszerből, talán a kemény fagyban végzett hidegindítások biztosítására.