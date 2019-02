Városban nagyon elemében volt a tesztelt Suzuki Swift 1,2 4×4. A külső tükrök jó nagyok, az autó kiválóan fordul, a fordulókör átmérője 9,6 méter. A könnyű, fürge kiskocsit a tolatókamerával és a jól alászedhető kerekekkel be lehet passzírozni olyan parkolóhelyekre, ahová másoknak nem sikerül letenni egy Cliót, Micrát, Polót.

Egyszer reggel nyolctól este tízig ültem az autóban kisebb megszakításokkal, ez már sok az elsőre kellemesnek tűnő ülésekben. Az oldaltámasztás megfelelő és az ülés szélessége is elegendő nálam szélesebb embereknek. A Swift rugózása a mélyen besüllyedő csatornafedeleket viszonylag jól kezeli, de a kerekeket egyszerre megütő gyűrődéseket, keresztirányú bordákat szárazon továbbkoppintja az utasoknak.

Az autóban a hajtáslánc a leginkább meggyőző, pedig semmilyen vívmány nincs benne, csak nagyon jól megcsinálták. A gázadagolás annyira precíz, hogy hegynek fel tolatva pontosan megadhatjuk, hogy 1300-as vagy 1400-as percenkénti fordulattal akarunk leparkolni. A kuplung is finoman dolgozik és a szívómotor jól elosztott nyomatékával könnyű elindulni a lámpától.

Kell is kompenzálni valamivel a MINI-ről lemásolt meredek tetőoszlopokat és a sisakszerűen előrenyúló tetőt, amitől rosszul látni a felső rendőrlámpákat. Lent olyan jól húz a motor, mintha kis nyomású feltöltő segítené, hamar megjön a nyomatéka. 2000-3000 között elváltva lendületben marad az autó, kihúzatva pedig lelkesen gyorsul. Sosem volt az az érzésem, hogy az összkerekes hajtáslánc koloncként fogná a motort, pedig forgatnia kell a kardántengelyt.

Aztán autópályán 100-110-től, pláne, ha kicsit is emelkedik az út, nagyon enerválttá válik a 4×4-es Swift, ötödikben alig vánszorog. Az enerváltságra a megoldás a visszakapcsolás vagy a türelem. Az összkerekes Swift végáttétele illetve a hármas, a négyes és az ötös áttételezése is egész kicsivel rövidebb, mint az elöl hajtóé, de a fordulatszám így is csekély, 130-nál nagyjából 3400 percenként. Ez jó a zajszintnek és a fogyasztásnak, de rossz a gyorsulásnak. A váltó a hátramenetet nem mindig vette simán, az öt előrementi fokozat kapcsolásakor is meg-megakadt néha a könnyen járó váltókar.

Az SHVS félhibrid képességeit kár túlbecsülni. Működését nem vagy alig érezni, a színes középső kijelzőről látni, ha épp rásegít gyorsításkor vagy a mozgási energiából áramot fejleszt. Ha az akkumulátor töltöttségét jelző öt rovásból három, de inkább csak kettő elfogy, a rásegítés is megszűnik, de nem kell hosszú lejtő ahhoz, hogy újra teljes töltöttséget olvashassuk le az ábrán.

A tesztautón lévő Yokohama téli gumik tapadása elég gyatra volt nedves, nyálkás úton. A Swift jóindulatú autó, lehet vele sietni, de aki sportosan vezet, válassza inkább a turbós háromhengeres motort elsőkerék-hajtással, abban sokkal több örömünk volt.