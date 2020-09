Megdöbbentem a hazai autóárakon – mondta a hat éve Japánban élő, és ott kei carral közlekedő magyar járműipari vezető, amikor a minap Budapesten járt, és leültünk beszélgetni . Szerintem az átlagos magyar autós is meglepődik majd ennek a cikknek a végén, olyan számot lát.

Kivétel nélkül minden benne van a táblázatban a talán legolcsóbb Dacia Sanderóktól az idén eddig kiemelkedő darabszámban fogyott Škoda Octaviákon és a mindig népszerű Suzuki Vitarákon át az egyik legdrágább Ferrari 812-ig. Tippelje meg, mi jött ki e hatalmas és sokszínű massza átlagárára!

Adunk négy számot, az egyik a valóság.

Akkor most jöjjön a pontos, forintos összeg, sőt, az összegek kategóriánként. A Vezess kérésére a világ egyik legnagyobb járműipari statisztikákat készítő cége, a JATO rendkívül részletes számsort állított össze. Összesen 16 kategóriára (!) bontva kiszámolták, hogy az adott osztályban az év első hat hónapjában értékesített személyautóknak mennyi volt az átlagára a kisautóktól a kompaktokon és a különféle SUV-kon át a luxuslimuzinokig és sportkocsikig.

Nyilván nem voltak ott a fél év alatt eladott bő 55 ezer személyautó szerződéskötéseinél, egy-egy eladott jármű átutalt árát Magyarországon csak a vevő és az eladó ismeri fillérre pontosan. A JATO viszont tudja minden értékesítésnél a márka/modell/motor/felszereltség információkat, akár még azt is, hogy metálfényezéssel adták-e el az adott kocsit.

Vagyis meglehetősen pontos áraik vannak mind az 55 673 darabról. Még részletesebben magyarázva: ismeri a cég, hogy mondjuk a Small SUV kategóriában mennyi Suzuki Vitara 1.4 GL+, mennyi 1.4 GL+ Allgrip, mennyi 1.4 GLX stb. kelt el, ebből a modellből konkrétan 9 különféle áruk van. Ehhez jönnek még ebben a kategóriában a különféle Škoda Kamiq, Nissan Juke, Renault Captur…stb. versenytársak felszereltségenkénti árai, azaz meglehetősen részletes adatbázisból állnak össze egy-egy csoportnál az összegek. Összeadták az elkelt járművek hivatalos árait, majd elosztották a darabszámmal.

Egy-egy értékesített autó végső árát valamennyire megnövelik a pluszban kért extrák, viszont faragnak belőlük az egyéni alkuk. A prémiumkategóriában vastagon növelhetik az extrák a vételárat, míg a flottás vásárlásoknál a nagy mennyiség megrendelése jelentősen csökkentheti a publikus árat. Mindent egybevetve mégis annál pontosabb forintos összegeket ma meghatározni nemigen lehet, mint a JATO általunk most közölt átlagárai.

Ráadásul 16 különböző kategóriára megvannak az összegek, amit a Vezess most mind közöl is, ráadásul mellé írjuk, hogy az év első hat hónapjában melyikből mennyi kelt el. Így nem csak az átlagárakról kap pontos képet az olvasó, hanem arról is, milyen fajta autókból mennyi állt forgalomba nálunk. Lesz mit böngészni.

A JATO által használt angol kategória-neveket adjuk meg mi is, de alatta mindenhol pár közismert modellt is közlünk segítségképpen, hogy be lehessen azonosítani, milyen járműveket sorol abba halmazba a nemzetközi cég.

Na, jöjjenek végre azok az árak!

A – Utility/city cars – A kategória átlagára: 4 549 865 forint

Nem éppen az ár/érték bajnok kategória, a lifestyle minik legismertebbjének számító Fiat 500-tól az autómegosztók által kedvelt Volkswagen Up-ig (és újabban a Kia Rióig) tartoznak ide a legapróbb városi kocsik. Összesen 2028 darabot értékesítettek belőlük az importőrök 2020 első felében.

B – Small cars – A kategória átlagára: 4 908 120 forint

Jóval mozgalmasabb szegmens 8206 forgalomba helyezéssel. Nyugat-Európa vásárlóival szemben nálunk sokak számára a Suzuki Swiftek, Škoda Fabiák, Opel Corsák és Renault Cliók jelentik a családi autót.

Small SUV – A kategória átlagára: 6 705 253 forint

Magyarország legnépszerűbb személyautó-kategóriájában (10 713 darab kelt el fél év alatt) 6,7 millió forint az átlagár, olyan versenyzőkkel, mint a Suzuki Vitara és az SX4 S-Cross, a Renault Captur és a Nissan Juke párosa, vagy éppen a Škoda Kamiq.

Mini MPV cars – A kategória átlagára: 6 738 275 forint

A szabadidő-autók térnyerésének egyik vesztese az egyterűek világa, ha nem állt volna be az állam többek között a Dacia Lodgy (igen, ide sorolandó) és társai mögé, igen szerény számocska állna itt. Így is csak feleannyi kelt el belőlük, mint az árban éppen ugyanott lévő kicsi SUV-okbból (5531).

C1 – Lower medium(-) – A kategória átlagára: 7 146 950 forint

Összesen 8396 darab talált új vevőre az úgynevezett alsóközép-kategóriában olyan klasszikusokkal, mint a Toyota Corollák, Volkswagen Golfok, Opel Astrák, Kia Ceedek.

Medium MPV – A kategória átlagára: 8 083 905 forint

Komoly bajban ez a kategória, szerény 1329 értékesítés fél esztendő alatt. Talán a Renault Scénic itt a legismertebb név.

C2 – Lower medium(+) – A kategória átlagára: 8 781 806 forint

A Škoda Octavia vadászterülete, szinte egyeduralkodó. Csak ebből a modellből elkelt hat hónap alatt 2129 jármű, társaival együtt összesen 4756.

Medium SUV – A kategória átlagára: 11 347 975 forint

Átlépünk a tízmilliós szint fölé, ennek ellenére a cégek vásárolják a Nissan Qashqai, a Ford Kuga, a VW Tiguan és mondjuk a Hyundai Tucson-féle autókat. 9727 forgalomba helyezéssel ez volt 2020 első fél évében Magyarország második legnépszerűbb kategóriája. Aki nem görgetett le a cikk olvasásának megkezdésekor, az vajon fenntartja még a szavazatát, vagy inkább felfelé módosítana rajta?

D1 – Upper medium(-) – A kategória átlagára: 12 242 922 forint

Sokszor megírtuk már a lassú elmúlás jeleit az egykor klasszikus cégautós ligának tartott kategóriáról, amelyet szintén felemészt Európában az SUV-őrület. Nincs már Honda Accord, megszűnőben a Toyota Avensis, majd a Mazda 6 és a Ford Mondeo jön a sorban, szinte csak a VW Passat tartja magát. 2068 értékesítés.

Large MPV – A kategória átlagára: 13 172 433 forint

A kihalás szélén tengődik ez a szegmens (759), még meglévő reprezentánsai például a VW Sharan és a Renault Espace.

D2 – Upper medium(+) – A kategória átlagára: 14 416 597 forint

Nem igazán beszélhetünk itt méretkategóriáról, ugyanis a JATO a Passat/Mondeo párosnál valamelyest kisebb Mercedes C-osztályt, 3-as BMW-t, A4-es Audit sorolja ide egypár társukkal. Klassz, de viszonylag drága szedánok és kombik világa, mindösszesen 787 kelt el.

E1 – Large/executive cars – A kategória átlagára: 18 505 318 forint

Ahogyan tavaly, úgy idén is láttunk itt figyelemre méltó akciókat például a 12 milliótól kínált „limited” Mercedes E-osztályt. A 610 darab jármű 18,5 milliós átlagára azért mégis csak más árszint.

Large SUV – A kategória átlagára: 20 136 027 forint

Évek óta megfigyelhető jelenség, hogy nem prémiumkategória létére elég húzós az átlagár a Volkswagen Touareg, a Hyundai Santa Fe, és a Ford Edge ligájában, 112 darabbal nem is fogyott sok.

Sportcars – A kategória átlagára: 21 733 582 forint

Pár napja írtunk egy összeállítást a magyarországi újautó-piac luxuskategóriájáról olyan érdekes tényekkel, mint hogy nálunk a Ford több Mustangot adott el az év első felében, mint Fiestát. meg hogy a Porsche duplázta idén a forgalomba helyezéseit. 506 autóra került magyar rendszám, és ezen van a hangsúly, a magyar rendszámon. Nyilván mindenki tudja, miért.

Luxury SUV – A kategória átlagára: 26 585 010 forint

Rengeteg pénz 26,5 millió forint egy autóért, pedig csak átlagárról beszélünk, és ennek ellenére 1604 darab kelt el többek között X5-ös BMW-ből, GLE-ből vagy G-osztályos Mercedesből.

E2 – Luxury cars – A kategória átlagára: 42 218 961 forint

Minden autók királykategóriája, amelyben a legutolsó félévét futó S-osztály dominált nálunk is. Összesen 107 luxuskategóriás szedánra került magyar azonosító, ennek azonban a dupláját is simán értékesíthették a hazai szalonok az év első felében. Ahogy csúcskategóriás SUV-okból, ezekből is meglehetősen sokat látni Budapest-feliratos rendszámtartóban német, cseh vagy szlovák azonosítóval.

A magyar piac átlagára idén 8,7 millió forint

Mindezek után már csak a cikk elején feltett és megszavaztatott kérdésre jön a pontos válasz. A JATO szerint a 2020 első felében Magyarországon forgalomba állt 55 673 darab új személyautó átlagára 8 732 959 forint volt. Ez közel 15 százalékos emelkedés a múlt évi átlagárhoz képest.

Tavasszal újabb és újabb áremelésekről nyilatkoztak a Vezessnek a fontosabb importőrök, ennek vastagon látjuk az eredményét. De nem a végét! A tavaszi – akkor történelmi – mélypont a forintárfolyamban ma már visszasírandó. Ezekben a napokban annál is mélyebb kútban vergődik a fizetőeszközünk, ami nyilvánvalóan újabb áremelésekhez vezet.