Minden benne van a legolcsóbb Ladától a legdrágább Maybachig. A 3-4 milliós Daciákból és Suzukikból persze tízezerszámra vásároltak honfitársaink, míg az 50-100 milliós Bentley-kből és Ferrarikból csak pár tucatnyit vittek haza – no de mi jött ki e hatalmas massza átlagárára?

Nyilván nem voltak ott a háromnegyed év alatt eladott 118 ezer személyautó szerződéskötéseinél, egy-egy eladott jármű végleges árát Magyarországon csak a vevő és az eladó ismeri fillérre pontosan. A JATO viszont tudja minden értékesítésnél a márka/modell/motor/felszereltség információkat, akár még azt is, hogy metálfényezéssel adták-e el az adott kocsit.

Még részletesebben magyarázva: ismeri a cég, hogy mondjuk a „small SUV” kategóriában mennyi Suzuki Vitara 1.4 GL+, mennyi 1.4 GL+ Allgrip, mennyi 1.4 GLX stb. kelt el, a Vitarából konkrétan 9 áruk van jelenleg. Ehhez jönnek még ebben a kategóriában az összes különféle Renault Captur, Škoda Kamiq, Peugeot 2008…stb. felszereltségenkénti árai, azaz meglehetősen részletes adatbázisból állnak össze egy-egy kategória átlagárai. Összeadták az elkelt autók hivatalos árait, majd elosztották a darabszámmal.

Egy-egy értékesített autó végső árát valamennyire megnövelik a pluszban bele kért extrák, az egyéni alkuk viszont faragnak belőlük. A prémium-kategóriában vastagon növelhetik az extrák a vételárat, míg a flottás vásárlásoknál a nagy mennyiség megrendelése jelentősen csökkenthetik a publikus árat – mégis, mindent egybevetve annál pontosabb árat ma meghatározni nem igen lehet, mint a JATO számításai.

Ráadásul a 2019-ben újonnan eladott személyautóknál 16 (!) különböző kategóriára megvannak az összegek, ilyen részletes felosztással még nem találkoztunk. Érdemes böngészni az árakat, és az is nagyon érdekes, hogy melyik méretosztályból mennyit vesznek a magyar vevők 2019-ben. Ezt is megadjuk az összes kategóriánál, erről sem láttunk még ilyen részletességgel számokat.

Minik – 4 258 790 forint a kategória átlagára

Összesen 3806 darab kelt el háromnegyed év alatt, olyan autók tartoznak ide, mint a Fiat 500, a Volkswagen Up, vagy a Kia Picanto. (Vannak országok, ahol az összes tranzakciós árat tudja a JATO, Magyarország sajnos nem ilyen.)

Kisautók – 4 499 816 forint a kategória átlagára

A harmadik legnépesebb kategória, Nyugat-Európával ellentétben nálunk sokak számára a Suzuki Swiftek, Opel Corsák, Renault Cliók, Škoda Fabiák jelentik a családi autót. 19371-et adtak el.

Alsó középkategória „mínusz” – 6 518 839 forint a kategória átlagára

Hasonlóan erős kategória 20232 értékesítéssel. Opel Astrák, Ford Focus, Volkswagen Golfok, Kia Ceedek.

Alsó középkategória „plusz” – 8 163 830 forint a kategória átlagára

Ide tartoznak gyakorlatilag az előbbiek lépcsős hátú változatai, már amelyikből létezik, ám a kategória bajnoka a Škoda Octavia. Összesen 11264-et adtak el belőlük.

Kicsi MPV – 6 052 440 forint a kategória átlagára

Öt-hat éve még nem gondoltuk volna, de kihalóban vannak a kisebb-nagyobb egyterűek, mint a Kia Venga, a Fiat 500L és egypár társuk. Szerény 4840 darabra akadt vevő.

Közepes MPV – 8 161 108 forint a kategória átlagára

Itt is látszik a szabadidő-autók pusztítása, a franciák azért még tartják magukat a Renault Scénic-kel, a Citroën C4 Spacetourerrel. A kínálat is sokkal kisebb a hasonló méretű SUV-okénál, az értékesítés is, 1293 ment el.

Nagy MPV- 12 306 592 forint a kategória átlagára

A Volkswagen Sharan és a Renault Espace világa, mindössze 969 eladott példánnyal.

Kicsi SUV- 6 155 744 forint a kategória átlagára

Összesen négyféle szabadidő-kategóriát különít el a JATO, a legkisebbek közé a már említett Suzuki Vitarát, a Renault Capturt, vagy a Seat Aronát, a Mazda CX-30-at sorolja. Egyre szélesedő választék, 18 741 eladott jármű. Ízlelgessük picit: a 4,8 milliótól kínált népautó, a Vitara ligájában 6,15 milliós átlagár.

Közepes SUV – 8 452 877 forint a kategória átlagára

Ma már Magyarországon is ebből fogy a legtöbb: 26604 darabnak lett új gazdája háromnegyed év alatt, egyre több cég is áttér a szabadidő-autókra. A Nissan Qasqai, a Hyundai Tucson, a Ford Kuga és a Peugeot 3008 osztálya, meglehetősen magasnak tűnő, 8,4 milliós átlagárral.

Nagy SUV – 18 057 370 forint a kategória átlagára

Nem prémium-kategória létére elég erős a 18 milliós átlagár a Volkswagen Touareg, a Hyundai Santa Fe, és a Ford Edge ligájában.

Luxus SUV – 23 928 457 forint a kategória átlagára

Az év egyik nagy slágere ezen a szinten az X5-ös BMW, de fogynak a Mercedes GLE-k is. A 2042 eladott példány szinte a fele a Passat-kategória számának.

Felső középkategória „mínusz” – 10 830 131 forint a kategória átlagára

Az egykor klasszikus cégautós ligának tartott kategória, amelyet szintén kezd felemészteni Európában a SUV-őrület. Nincs már Honda Accord, megszűnőben a Toyota Avensis majd a Mazda 6 és a Ford Mondeo jön a sorban. Utóbbiból még azért dobogón a Volkswagen Passattal és az Opel Insigniával. A 4722 értékesítés nagyon messze áll a közepes SUV-ok bő 20 ezres darabszámától. Ott vannak magánszemély vevők, itt gyakorlatilag nincsenek.

Felső középkategória „plusz” – 13 048 543 forint a kategória átlagára

Itt sem beszélhetünk méretkategóriáról, ugyanis a JATO az előbbieknél valamelyest kisebb Mercedes C-osztályt és a 3-as BMW-t sorolja ide egypár társukkal. 1739 vevő járt jól velük.

Nagyautók/executive – 18 306 071 forint a kategória átlagára

Nagyon akciózott idén a Mercedes E-osztály (pl. 12 millióért alapváltozatot) és az 5-ös BMW is (pl. 15 millióért konnektoros hibridet), ám a 18 milliós átlagár mégis azt mutatja, hogy itt van keletje az négynél több hengeres változatoknak is: 1516 szerződés köttetett.

Luxusautók – 37 418 053 forint a kategória átlagára

Az S-osztályos Mercedes ligájában nem számít a pénz, erős a 37,4 milliós átlagár, nyilván szerény a 267 értékesítés.

Sportautók – 18 947 907 forint a kategória átlagára

A viszonylag olcsó Ford Mustang népszerűségének köszönhető a szerény átlagár abban a ligában, ahol a Porsche kínál kétüléseseket. 1073 darab kelt el.

Természetesen nem hagyjuk megválaszolatlanul a cikk eleji tippjáték kérdését. A JATO szerint 2019 január eleje és szeptember vége között a Magyarországon eladott 118 ezer személyautó átlagára 7 622 305 forint.

Sok vagy kevés?

Ami biztos, ez 13 százalékos emelkedés a 2015-ös összeghez képest. Nézze meg, hogy négy éve melyik kategória autói mennyibe kerültek!