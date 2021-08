Folytatódik a magyar autópiacot elemző kvázi sorozatunk, ám míg korábban a teljes újautó-piac kedvenceit, a környezetbarátabb, hibrid és elektromos alternatívákat, valamint a használtautó-piac ászait vizsgáltuk, most a csúcs felé tekintünk, alábbi összeállításunkban ugyanis a 2021 első hat hónapjában Magyarországon újonnan forgalomba helyezett – azaz magyar rendszámmal ellátott – legnagyobb teljesítményű személyautókat sorakoztatjuk fel az autóipari-autópiaci adatszolgáltató JATO információinak felhasználásával.

Mielőtt belekezdenénk, összehasonlításképpen: a 2021-es év első felében kicsivel kevesebb, mint 65 ezer új autót helyeztek forgalomba itthon, a teljes flotta – benne az alább következő típusokkal – teljesítményátlaga 199 lóerő volt. A top 20 legjobban fogyó modellnél már csak 148 lóerő ugyanez az érték, ha pedig az eladott darabszámot súlyozva nézzük, alig 127 lóerőről beszélünk.

Tessék kapaszkodni, mert az alábbi klubba 650 lóerő alatt már be sem lehetett kerülni, azaz elképesztő számok következnek, akár a ménes nagyságát, akár az árakat nézzük!

10. Porsche 911 Turbo S



„Egy atomvillanás ereje présel az ülésbe és csodálkozom, hogy még képes vagyok feldolgozni, ami történt. Ennél közelebb talán sosem kerülök ahhoz, hogy két helyen legyek egyszerre” – írtuk a 911 (992) Turbo S-ről készült tesztünkben, ami jól sejteti, milyen is 650 lóerős sportkocsinál odataposni. A stuttgartiak fenevadja bőven 3 másodperc alatt van 100-on, de még 200-ig is elég neki szűk 9 másodperc, persze ennek az árát is megkérik: valahol 60 millió környékén kezdődik, de 100 millió forintig is simán konfigurálható a típus. 2021 első hat hónapjából 7 darabot helyeztek belőle forgalomba hazánkban.

9. Lamborghini Urus

A Lamborghini ugyan szuper- és hipersportkocsijaival alapozta meg hírnevét, de az immár évtizede tomboló SUV-lázból ők sem akartak kimaradni, így Urus néven előálltak a maguk szabadidő-autójával. Az első hírek idején voltak fanyalgók, de a típus óriási siker, már több mint 15 ezer legyártott példánynál járnak San’t Agata Bolognesében. Csak 2021 első felében többet adtak el belőle, mint az Aventadorból és Huracánból együtt – hazánkban is akad vevő rájuk, négy ilyen 650 lóerős aszfaltterepjárót is forgalomba helyeztek Magyarországon 2021 januárja és júniusa között. Az ár nagyjából 70 millió forintnál kezdődik.

8. Porsche Cayenne Turbo S Hybrid

Az Urus egyik fő riválisa a Porsche SUV-ja, a Cayenne. A hétköznapi halandó a lassan már két évtizede a piacon lévő crossover bármelyik példányába beülve hatalmas élményben részesülne, ám vannak, akiknek csak a legjobb elég. Ez jelenleg a Turbos S Hybrid, amelynek rendszerteljesítménye 690 lóerő. A 2,5 tonnás járgány 4 másodperc alatti idővel hozza a 0-100-as sprintet, ráadásul akár 42 km-t is megtesz elektromos hajtással. Itthon június végéig 5 darab fogyott belőle, pedig annak nem is érdemes rá gondolni, akinek nincs legalább 80 milliója.

7. Ferrari GTC4

Talán nem meglepetés, hogy a top 10 felét a legendás maranellói márka, a Ferrari autói adják. Közülük visszaszámlálásunk első tagjaként a GTC4-est említjük, ugyanis az olaszok V12-es motorral szerelt sporttúraautója „csak” 690 lóerőt tud felmutatni. Az igen stílusos, elegáns vonalvezetésű Ferrariból 2021 első felében egy darabot helyeztek forgalomba nálunk. A típus ára 75 millió forintnál kezdődik.

6. Ferrari F8

Kétszer annyi, azaz két darab került forgalomba a maranellóiak következő típusából nálunk: a 488 Pista 3,9 literes és 720 lóerős V8-as motorjával szerelt Ferrari F8-as Maranello második képviselője a top 10-ben. Euro 6D-s megfelelés, elképesztő gyorsulás és kanyarsebesség, kb. 80 millió forintos belépőár – mi mást is várnánk egy Ferraritól?

5. Ferrari 488 Pista

…még több lóerőt, adja magát a válasz, de arra még várnunk kell egy kicsit, ugyanis a 488 Pista az F8-hoz hasonlóan 720 LE-t képes leadni, naná, hiszen ugyanaz a motor dolgozik benne. A gyári adat szerint az autó 2,85 másodperc alatt éri el a 100-as tempót, a végsebessége 340 km/óra. 100 milliós keret alatt nem is érdemes rá gondolni, de így is két darabra került rendszám itthon június végéig.

4. Aston Martin DBS Superlaggera

A mediterráneum, Itália után jöjjön a ködös Albion: a lista 4. helyén ugyanis a kifogástalan úriember, sármőr, de ölésre is felhatalmazott 007-es titkos ügynök, azaz James Bond kedvenc márkája következik, az Aston Martin. Bár nevében ott egy kis olaszság, motorházteteje alatt pedig német technika lapul, a DBS Superlaggera ízig-vérig angol, ráadásul brutálisan erős. Az AMG-től származó 5,2 literes, 48 szelepes V12-esből 725 lóerőt srófoltak ki Affalterbachban és Gaydonban. A luxus-szupersportkocsi valahol 120 millió forintnál kezdődik, de így is forgalomba került belőle hazánkban az év első felében.

3. Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo

Újabb ló, de (még) nem cavallino – a képzeltbeli dobogó harmadik fokára a Porsche teljesen elektromos sportlimuzinja/utazóautója fért fel, természetesen a Taycanról (a törökben kb. szertelen, vad csikót jelent) van szó. 761 lóerejével megérdemelten, ráadásul a 911-esek – viszonylagos – spártaisága helyett kellemes kényelemben röpíti 100-ra a benne ülőket mindössze 2,9 másodperc alatt. Ezen a listán, ilyen magasan még az ára sem tűnik olyan borzasztónak: a Turbo S Cross Turismo 80 millió forintnál kezdődik. Itthon egy vevő akadt a típusra az év első felében.

2. Ferrari 812

Ahogy az előbb megelőlegeztük, újra a maranellói ménes jön, az első két helyet a Ferrari két modellje foglalja el ezen a top 10-en. Agyzsibbasztó 800 lóerejével szerezte meg az ezüstöt a 812-es. A gyárban 6,5 literesre bővített, kihegyezett V12-es ad le ennyit, az egyik, ha nem a valaha közúti autóba beépített legerősebb szívómotorról beszélünk. Jócskán 100 millió feletti árra gondoljunk. A 812-esből két példányra került magyar rendszám az év első felében.

1. Ferrari SF90

1000 lóerő, és ez nem vicc. A Ferrari SF90 papíron tényleg négy számjegyű teljesítményre képes, az már a Forma-1-es autók szintje, de közúton! A maranellóiak eddigi legerősebb, V-s nyolchengerese 780 lóerőt biztosít, az elöl kettő, hátul egy villanymotorból álló hibrid rendszer felel a többiért. Az autó végsebessége 340 km/óra, álló helyzetből 2,5 másodperc alatt éri el a 100 km/órát, további 4,5-ig tart 200 – újra csak F1-et közelítő számok. A maranellói hipersporkocsi ára 160-170 milliónál kezdődhet, de akár sokkal több is lehet – hogy a 2021. június végéig Magyarországon forgalomba helyezett két példány mennyibe fájt, csak a vásárlók tudhatják.

A képes-szöveges felsorolás után mutatjuk a listát egyben:

Típus Teljesítmény (LE) Forgalomba helyezések 2021 első felében (db) 1. Ferrari SF90 1000 2 2. Ferrari 812 800 2 3. Porsche Taycan 761 1 4. Aston Martin DBS 725 2 5. Ferrari 488 720 2 6. Ferrari F8 720 2 7. Ferrari GTC4 690 1 8. Porsche Cayenne 680 5 9. Lamborghini Urus 650 4 10. Porsche 911 650 7

A fenti toplistát uralta a Ferrari és a Porsche, de egy kicsit fairebb megközelítéssel, márkánként csakis a csúcsot, a legerősebb eladott modelleket listázva így fest az idei első félév tízes toplistája – az alsó határ így „alig” 540 lóerőre módosul.

Típus Teljesítmény (LE) Forgalomba helyezések 2021 első felében (db) 1. Ferrari SF90 1000 2 2. Porsche Taycan 761 1 3. Aston Martin DBS 725 2 4. Lamborghini Urus 650 4 5. Mercedes AMG GT 639 10 6. BMW 5-ös 635 2 7. Audi A6 600 9 8. Nissan GT-R 570 3 9. Jaguar F-Pace 550 1 10. Bentley Bentayga 542 1

Te melyiket választanád, ha tehetnéd? Megéri egyáltalán ilyen bivalyerős autóra költeni? Ha nem, inkább mit vennél ennyiből, vagy akár kevesebből? Mondd el kommentben!