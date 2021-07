A hét elején áttekintettük, hogyan alakult a 2021-es év első hat hónapja az újautó-piac tekintetében, mely modellek pörögtek a legjobban, mely márkák könyvelhettek el sikert, melyek bánkódhattak az eladási eredmények miatt.

Ugyan az elektromobilitás világszerte, így hazánkban is továbbra is gyerekcipőben jár, viszont a térhódítása lassú, de folyamatos, a középtávú jövőt ez jelenti, így külön cikkben azt is átnézzük, idén eddig hogyan alakult a valódi hibridek és elektromos autók eladása Magyarországon, mi is tetszik a hazai vásárlóknak.

Körképünkben az mild, vagy magyarosan segédhibrideket nem tárgyaljuk, a motor (újra)indításakor, gyorsításoknál, esetleg a hajtás tengelyenként vagy kerekenként való átterhelésére képes, de az autót önerőből mozgatni nem képes rendszerek egyre elterjedtebbek, ám az „áttörési” határ alatt vannak, és a gyártók részben a flottaemissziós értékek megtartása kedvéért forgalmazzák őket.

Alább az autót pusztán az elektromotorral/-motorokkal is mozgatni képes ún. „teljes”, “full” vagy öntöltő, valamint az elektromos hálózatból is tölthető akkumulátorokkal szerelt plug-in/konnektoros hibrideket, és persze a belső égésű motorokat nélkülöző elektromos autókat vesszük sorra.

A teljes kép kedvéért kezdjük azzal, hogy a 2021-es év első hat hónapjában hazánkban összesen 64 796 személyautót helyeztek forgalomba – ezekből 46 786 maradt tartósabban az utakon –, míg a DATAHOUSE adatai alapján a fent tárgyalt három villanymotoros kategóriában a személygépkocsikból és a könnyű haszonjárművekből együtt 10 630 darab fogyott.

A Toyota a hibridkirály

A legnépesebb csoportot 7285 darabbal az öntöltő hibridek adták. A belső égésű motor üzemanyagát tekintve a benzinesek voltak hatalmas fölényben, azokból 6493, míg a gázolajat fogyasztókból mindössze 792 darab ment el.

Ezt a hajtási kategóriát uralja az úttörő Prius kapcsán több évtizedes tapasztalattal és előnnyel rendelkező Toyota uralja, a top 15-ből – a luxusalmárka Lexusszal együtt – 8 típus tartozik hozzájuk, az élen a Corollával (listaáron jelenleg 7,6-9,5 millió Ft). A Hyundaijal, a Hondával és a Kiával együtt teljes a távol-keleti túlsúly, jelentősebb – száz feletti – számú öntöltő hibridet rajtuk kívül csak a BMW, a Volvo és a Ford értékesített az első félévben.

A full hibridek forgalomba helyezései a 2021-es év első hat hónapjában (Forrás: DATAHOUSE)

Helyezés Modell Forgalomba helyezés (db) 1. Toyota Corolla 1179 2. Toyota RAV4 1000 3. Hyundai Tucson 712 4. Toyota CH-R 691 5. Toyota Yaris 617 6. Lexus NX300H 196 7. Honda CR-V 189 8. Toyota Camry 182 9. BMW X5 154 10. Volvo XC40 147 11. Toyota Highlander 132 12. Ford Mondeo 123 13. Audi A6 111 14. Kia Niro 111 15. Audi A4 99

Érdemes megjegyezni, hogy az első 15-ön kívül, de még 50 és 100 közötti eladott példánynál már komolyabban vannak jelen az európai márkák, a BMW az X3-ból, az X4-ből és az Ötösből is jó néhány hibridet adott el, ahogy ott sorakozik az Audi Q5, Q3, A3, A4, A6 is, de a Volvo is képviselteti magát még két további típussal (V60, XC60).

Ahogy a táblázatból és az említett típusokból is látható, az öntöltő hibridek között a kompakt szabadidők a legnépszerűbbek, a közel 7300 eladott példányból több mint 3000-et adott ez a szegmens, jó 1300 darabbal az alsó-középkategóriás kompaktok kategóriája a távoli második.

Konnektoros céges kedvencek

Az öntöltő hibridekkel szemben a plug-in hibridek nagyobb akkumulátorral, nagyobb nullemissziós hatótávval rendelkeznek, ugyanakkor a kínált megtakarításhoz képest jelentős a feláruk, ami az eladási számokban is meglátszik: ilyen típusú autóból 2063-at regisztráltak a hazai piacon az első hat hónapban. Az pedig igazán sajnálatos, ahogy a tulajdonosok használják ezeket az autókat: számos kutatás foglalkozott a problémával, hogy sokan egyáltalán nem használják ezeket a járműveket tisztán elektromos módban, nem töltik konnektorról az akkumulátorukat.

A konnektoros hibridek forgalomba helyezései a 2021-es év első hat hónapjában (Forrás: DATAHOUSE)

Helyezés Modell Forgalomba helyezés (db) 1. Mercedes GLC 192 2. Mercedes GLE 171 3. Volvo XC60 130 4. Škoda Superb 110 5. Volvo XC40 98 6. Mercedes A-osztály 83 7. Volvo XC90 81 8. Hyundai Tucson 79 9. Ford Kuga 77 10. BMW X5 77 11. Škoda Octavia 61 12. BMW Ötös 55 13. Mercedes E-osztály 49 14. BMW Hármas 49 15. Mercedes CLA 46

Ebben a halmazban elsősorban a prémiummárkák modelljei fogytak, de jól mutatja a kisebb vonzerőt, hogy az itt kategóriaelső Mercedes GLC (listaáron pillanatnyilag 19,5-20,3 millió Ft) 192-es forgalomba helyezési száma az öntöltő hibridek között csak a 7. helyre lett volna elég.

A volumenmárkák közül a Škoda „bálnája”, a Superb, valamint kisebb mértékben az Octavia tudott labdába rúgni ebben a versenyben. A plug-in-piacon is a szabadidőjárművek viszik a prímet, a kompakt és a nagyobb SUV-k együttesen az eladások 58%-át adták.

Villanyautó? Akkor Kia!

A teljesen elektromos autók között egy modell dominál, a Kia e-Niróból (listaáron pillanatnyilag 11,9-14,5 millió Ft) majdnem annyi fogyott, mint az őt követő négy típusból együttesen. A dél-koreai márka 2020 végén is toronymagasan első volt a villanyautók között, és ekkora előny birtokában minden bizonnyal idén is ismétel majd.

Az elektromos autók forgalomba helyezései a 2021-es év első hat hónapjában (Forrás: DATAHOUSE)

Helyezés Modell Forgalomba helyezés (db) 1. Kia eNiro 268 2. Škoda Enyaq iV 78 3. Nissan Leaf 76 4. Volkswagen ID.3 68 5. Fiat 500e 66 6. MINI Mini 57 7. Škoda Citigo 53 8. Renault Zoé 51 9. BMW i3 50 10. Peugeot e-2008 43 11. Volkswagen e-Up! 43 12. Hyundai Kona EV 42 13. Volkswagen ID.4 38 14. Mercedes EQA 34 15. Nissan E-NV200 30

“Az év elején még a tavalyi állami támogatás során megkötött szerződések leszállítása zajlott, és az első félévben 23%-os piaci részesedést ért el a Kia az elektromos autók piacán. Az idei állami támogatás első körében mindkét területen (magánszemélyek, illetve taxi) jól szerepeltünk, bár valamelyest mérséklődött a tavalyi elsöprő sikerünk, hiszen a tavalyihoz képest idén majdnem kétszer annyi elektromos alternatíva közül választhatnak már az ügyfelek. Ennek ellenére várjuk a további eredményeket (céges vásárlás, illetve esetleges további kedvezménykörök), és mindenképpen arra számítunk, hogy idén is a legkedveltebb elektromos autó lesz a piacon a Kia Niro” – kommentálta az elsőséget a Vezessnek a Kia PR-vezetője, Rusótzky Viktória.

Hátrébb azért igen éles a verseny, a Škoda új elektromos szabadidő-autója, az Enyaq iV és a Nissan jó ideje pályán lévő villanykompaktja, a Leaf hajszálnyi különbséggel került a dobogó második és harmadik fokára. A tavalyi év népszerű villanyos modelljei közül visszaesett a sorrendben a Renault Zoé, és a Volkswagen e-Up, szép lendületet vett viszont az új ID.3, a Fiat 500e, MINI elektromos kisautója és a Peugeot e-2008 is. Itt persze meg kell jegyezni, hogy egyes modellekből akár több is fogyhatott volna, de volt, hogy elfogyott a gyártóvállalat hazánk piacára szánt kontingens.

Az első hat hónapban eladott 3 példányával ugyan messze a lista végén kullog, de igen érdekes lesz látni, hogyan teljesít majd az év második felében a Dacia első teljesen elektromos modellje, a Spring, amely az árát tekintve egyértelműen a piac egyik legjobb ajánlata lehet.

A villanyautók között – nem kis részben az eNirónak köszönhetően – is a szabadidő-autók, még pontosabban a kompakt SUV-k a legnépszerűbbek, bő egyharmadát adták a közel 1300 eladott járműnek, rajtuk kívül, nyilván a technológia jellegéből és korlátaiból adódóan a kisebb járgányok mentek még jól, azaz a városi minik és kisautók, a kis SUV-k, valamint az alsó-középkategóriás kompaktok 8-13% körüli arányokkal.

Ezeket a típusokat imádták a magánvásárlók

A teljes piacon az első félévben a 70-30 arányban oszlottak meg a céges (jogi személy általi) és a magánvásárlások, érdekes lehet, hogy a tárgyalt körben más-e a helyzet. (Természetesen a legtöbb esetben az egyautós cégek, egyéni vállalkozók, ügyvédek, orvosok stb. is céges vevőként jelennek meg a statisztikában.) A válasz röviden igen, de nézzük meg a számokat külön is!

Az átlaghoz a teljes hibridek estek a legközelebb a tárgyalt időszakban, náluk a céges vásárlások 77%-ot tettek ki – a magánvásárlók pedig értelemszerűen 23-at –, a plug-in hibrideknél már 89%-ban jogi személyek vásárolták a járműveket, míg az elektromos autóknál a vásárlók tizedét sem adták a magánszemélyek (91%-9%). A százalékokból sejthető, hogy szinte minden modellt többségében céges vásárlók vittek, így inkább azokat soroljuk, amelyek az átlagnál sokkal jobb arányban teljesítettek a magánvásárlók körében.

Az öntöltő hibridek közül a nagyobb – 100-nál magasabb – példányszámban vásárolt típusok közül a Honda CR-V 54, Jazz 53, a Kia Niro 52%-os magánvásárlói aránnyal büszkélkedhetett, de 40 százalék felett teljesített a Toyota CH-R, a Yaris és a RAV4, valamint a Lexus SUV-ja, az NX300H is.

A plug-ineknél már nem igazán lehet így típusokat kiemelni, elvétve találni egyáltalán 90% alatti céges vásárlói arányt, a Ford Kuga 29 és a Kia Sorento 26%-os magánvásárlói aránya a két fő kivétel (77 és 38 darabnál). A „legjobb” a Jeep Renegade plug-in változata produkálta, 60%-os magánvásárlói aránnyal, de ez mindössze 3 autót jelentett az összesen eladott 5-ből.

A Kia Niro, pontosabban e-Niro nagyon tud valamit, mert amellett, hogy messze-messze a legnépszerűbb villanyautó hazánkban, a magánvásárlói arányt tekintve is övé az elsőség: 52-48%-as céges-magán megoszlással. Az értelmezhető mennyiségben eladott típusok közül egyedül a Peugeot 2008 tudott hasonló értéket hozni 47%-nyi magánvásárlóval, 30, 29 és 26%-kal már csak távoli harmadik, negyedik és ötödik a Volkswagen e-Up! és ID.3, valamint a Škoda Citigo.

A hazai villanyautó-piacra a második félévben komoly hatással lesznek az előbb a taxisoknak, majd a magánvásárlóknak, végül a héten a cégeknek meghirdetett újabb állami támogatási pályázatok, jelentős részük akkor realizálódik majd vásárlásként. A meghirdetett támogatási csomagok összegéből adódón persze azért behatárolt a növekedési potenciál, a forgalmazók várakozásai szerint összesen 3000, legjobb esetben maximum 4000 villanyautó kerülhet forgalomba a 2021-es évben. Ezt jelentősen befolyásolja majd a kérdés, hogy kíván-e az állam a közös vagyonunkból újabb privát autóvásárlást finanszírozni – pletyka szinten hallani ugyanis egy újabb támogatási csomagról.