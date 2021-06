A növekvő kínálatnak, az egyre javuló használhatóságnak és persze a a támogatási programoknak köszönhetően hazánkban is terjednek az elektromos autók. Arányuk a teljes magyar gépjárműflottában még csekély, de egyre több fut belőlük.

Aki ilyenre ruház be, a töltőinfrastruktúra még létező foghíjassága, valamint az igazi hosszú távú utazások jelentette nehézségek mellett úgy ítéli meg, hogy a hagyományos, belső égésű motoros autókhoz viszonyított magas árat is ellensúlyozzák az előnyök, azaz az alacsonyabb üzemanyagköltségek, a lokális zéró emisszió, az elsőre furcsa, de nagyon is megszokható és a forgalmi helyzetekben hasznos menetdinamika, a csendes járás, valamint az alacsonyabb karbantartási költségek.

A villanyautózás sok tekintetben más, egy dologban azonban nincs különbség: kötelező biztosítás ezekre a járművekre is kell – sőt, casco is, de erről később. Más kérdés, hogy mennyit is kell költenünk erre akkor, ha elégő szénhidrogének helyett elektronok mozgatják az autót. A Vezess a piac összes jelentős szereplőjét megkereste, a biztosítók válaszai alapján felvázoljuk, mire számítson az, aki villanyautóval szerződik.

Nem a hajtás, a szerződő és a használat számít

Bár a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) árazásában a általánosságban együtt mozognak a biztosítók, a villanyautókat illetően még messze nem ülepedett le a piac, eltérő megközelítések láthatók a szereplőknél. A megkérdezett biztosítók közül az Aegon, a Posta Biztosító, valamint az UNIQA pillanatnyilag egyáltalán nem tesz különbséget a díjszabásban a hagyományos és a villanyautók között.

Az Allianznál június 1-je óta a díjszámítás egyik faktoraként kezelik a hajtást, de pillanatnyilag „általános megfigyelést, piaci körképet, a jövőbeli tarifákra vonatkozó várakozást” jelenleg nem tudnak adni.

A Generalinál a villanyautók kgfb-díja némileg magasabb, mint a megfelelő hagyományos gépjárműveké, az UNION-nál viszont épp ellenkezőleg: a biztosító állítása szerint, náluk hogy közel 50%-kal kedvezőbb díjon kötötték meg az elektromos autókra szóló kgfb-szerződéseket. Ez azonban köszönhető annak is, hogy általában idősebb, magasabb bónuszfokozattal rendelkező ügyfelek kötnek biztosítást elektromos autóra.

„A kötelező biztosításoknál a biztosítási tarifa rendeletileg előírtan függ a jármű motorjának teljesítményétől, mivel ez az érték az elektromos autóknál jellemzően magasabb, ezért a biztosítási díjunk is magasabb” – tette hozzá az UNION, ugyanakkor kiemelték, hogy jelenleg 10% kedvezményt adnak elektromos meghajtású személygépkocsik esetén.

A Groupama 3% kedvezményt ad az e-autók kgfb-díjából, „márkától függetlenül”.

És hogy miért érheti meg alacsonyabb díjat kínálni a villanyautókra? „Az Union Biztosító számára kiemelten fontos a fenntarthatóság, ennek megfelelően támogatja a környezetkímélőbb gépjárművel rendelkező ügyfeleit.” A Groupamánál hasonlóan indokoltak: „Ez sokkal inkább egyfajta gesztus, amivel értékeljük a környezetre kevésbé káros hajtóanyagot használó jármű használatát.”

A kgfb terén a szerződők demográfiai és így kockázati „előnye” fontos tényező, de az is komoly különbséget jelenthet, hogy az elektromos autókat – egyelőre – rövidebb távokra, leginkább városi forgalomban használják, így a károk mértéke és gyakorisága is más, mint a vegyes használatú hagyományos társaiknál – úgy tűnik, a hazai e-autós állomány egyelőre túl kicsi ahhoz, hogy statisztikailag jól megalapozott megközelítések alakuljanak ki, ezért is látható a fenti sokszínűség.

Villannyal a casco is kötelező

Rendben, ez kis túlzás, de nem árt tisztázni, hogy az állami támogatással vásárolt elektromos autók esetén a sikeres pályázat feltétele a casco megkötése, ez alól senki sem bújhat ki, aki közösből szeretne kérni a modern saját járgány megvásárlásához.Ahogy az alábbiakból kiderül, a támogatásra nem pályázók is jobban járnak, ha nem spórolnak a cascón.

Az alábbiakban három táblázatban mutatjuk meg, pillanatnyilag hogyan viszonyul egymáshoz a hagyományos és a villanyautók casco-díja. Három kategóriából választottunk példát, de fontos kiemelni, hogy ekvivalens modelleket gyakorlatilag lehetetlen találni, így csak közelítő felszereltségű-teljesítményű változatokat tudtunk összevetni. Az ajánlatokérésekhez ugyanazokat a felszereltségi, szerződői, fizetési és szolgáltatási paramétereket adtuk meg.

Opel Corsa és Corsa-e – a belső égésű (benzin)motoros változat éves cascója 72 és 138, az elektromosé 96 és 212 ezer Ft közé esett – KÖBE árszabása jelentősen eltér a többiekétől.

Biztosító Ennyivel magasabb az elektromos változat éves díja Aegon 49% Generali 121% Groupama 49% KÖBE 193% UNIQA 80%

Drága autó, drága casco

Ami a villanyautók casco-díjait illeti, szintén lehetnek eltérések a biztosítók között, de olcsóbb díjra semmiképp se számítsunk, a hagyományos hajtású autókénál többet, méghozzá jelentősen többet kell fizetni: a szerződők minimum 30, de inkább 50, sőt akár több mint 100 százalékos különbségre is számíthatnak.

A kapott válaszok gyakorlatilag egybehangzóan kiemelték, hogy mivel a casco a saját jármű kárait hivatott fedezni, a szerződő személye helyett az autó értéke, potenciális javítási költségei lesznek a meghatározó tényezők.

Mivel az elektromos járművek ára, kárkori értéke – többségük legfeljebb néhány éves –, valamint alkatrész-, valamint helyreállítási költségei is jelentősen magasabbak – gondoljunk csak bele, egyelőre milyen kevés a szakszerviz, a felkészült szakember, ahogy bontott, utángyártott alakrészek sincsenek igazán, így maradnak az eleve drága, akár egzotikus anyagokat tartalmazó gyári elemek – ráadásul a jellemzően városi használat során gyakrabban is sérülhetnek, nincs választás, magasabb díjat is kénytelenek felszámítani.

KIA Niro és eNiro – a hibrid változat éves cascója 102 és 287, az elektromosé 153 és 232 ezer Ft közé esett – KÖBE árszabása megint jelentősen eltér a többiekétől, ebben az esetben jelentősen drágábban biztosították volna az előbbit, mint az utóbbit.

Biztosító Ennyivel magasabb az elektromos változat éves díja Aegon 29% Generali 47% Groupama 50% KÖBE -26% UNIQA 70%

Az UNIQA részéről kiemelték, hogy a könnyített karosszériákkal készített elektromos autók (pl. BMW i8, Teslák) esetében már egy kisebb ütközés vagy sérülés is komoly károkat okozhat, a javítás pedig akár 150-200%-kal magasabb lehet egy a hagyományos autóénál. A Groupamánál is előkerült a Tesla: rámutattak, hogy az amerikai villanyjárgányok javítása hazánkban egyelőre nem megoldott, így esetükben például még az Ausztriába való szállítás költségei is felmerülnek.

Érdekes, de egyelőre homályos kérdés, hogy az elektromos autókban jellemzően meglévő modern technológiák, szolgáltatások. A fejlett aktív menetbiztonsági felszerelések egyrészt csökkenthetik vagy megelőzhetik egyes károk bekövetkezését, ugyanakkor megemelhetik a díjszükségletet a kényelmi extrák, a szórakoztatóelektronikai rendszerek, illetve maguk a menetbiztonsági rendszerek is, hiszen ha az évek során kiderül, hogy az adott rendszer a kár elkerülését nem tudja számottevően támogatni, de károsodás esetén gyakran sérül és így javítani vagy cserélni szükséges, vagyis inkább a kárhányadok növeléséhez járul hozzá, emelte ki a Vezessnek küldött válaszában az Allianz.

BMW x3 és ix3 – a belső égésű (benzin)motoros változat éves cascója 226 és 267, az elektromosé 345 és 490 ezer Ft közé esett – a feljebb jelentősen torzító KÖBE itt “nem játszott”, az átlagos különbség 59%-ra jött ki.

Biztosító Ennyivel magasabb az elektromos változat éves díja Generali 31% Groupama 37% UNIQA 117%

Mennyi az annyi, ha törik a villanyautó?

Természetesen arról is érdeklődtünk, mi a helyzet az elektromos autók kárkifizetéseivel, hogyan aránylanak a hagyományos hajtású társaikéhoz. Ezen a téren jellemző a bizonytalanság és/vagy kivárás, a biztosítók egyelőre nem rendelkeznek elég statisztikai adattal ahhoz, hogy ilyen összehasonlításokat – legalábbis nyilvánosan, hiszen házon belül folyamatos az elemzés – megtegyenek, de azért kaptunk egy-két konkrétabb választ is.

Ahogy fentebb írtuk, az UNIQA másfél-kétszeres javítási költségeket tapasztalt eddig, a Groupamától kétszeres költségekről írtak, ennyivel többet kell kifizetniük. A biztosítók közül egyedüliként – bár hangsúlyozva, hogy egyelőre nehéz statisztikai megállapításokat tenni – az UNIQA konkrét összegeket is említett:

„Ha mégis számokat kell meghatározni, akkor egy hagyományos kialakítású autó átlagkára 400-450 ezer Ft körüli. Egy elektromos autónál pedig 600-700 ezer Ft körül van” – írták, hozzátéve, hogy egy elektromos autónak lényegesen kisebb a fenntartása és folyamatos szervizköltsége is. Nem kell olajat cserélni, a fékbetétek is kibírnak több 100e km-t, mivel elektromosan visszatáplálja a fékezési energiát az akkumulátorba és így tovább.

Mondhatnánk, hogy ezzel körbe is értünk, ezek után, immár a biztosítási helyzetről is talán tájékozottabban mindenki eldöntheti, megéri-e elektromos autót vennie, ha megteheti.