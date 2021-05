Hagyományos, belsőégésű társaihoz hasonlóan az elektromos autókat is néha el kell vinni szervizbe, és az is előfordul, hogy elromlanak. De hol javítanak villanyautót? Bármelyik autószervizbe begurulhatunk velük? Vagy inkább keressük fel vele rendszergazdánkat, villanyszerelőnket? Egyik sem helyes válasz, más lesz a megoldás.

Három szint

Talán nem annyira meglepő, de az elektromos autókat is rendes, igazi autószervizbe szokás hordani, ha valami nem stimmel velük. De nem mindegy milyenbe, hiszen egy elektromos autóhoz nem nyúlhat hozzá akárki. Volkswagen Fáy utcai szervizében járunk, hogy megnézzük miként is zajlik a villanyautók szerelése.

Nem egészséges a 400 voltos egyenfeszültség

Háromféle tudásszintje lehet annak, aki elektromos autók közelébe kerülhet. A nagyfeszültségű alapképzést mindenkinek meg kell kapnia, aki ilyen szervizben dolgozik, az autómosótól a gumisig, mindenkinek. Ez annyira elég, hogy a dolgozó felismerje a rá leselkedő veszélyt, amit leginkább a vastag, narancssárga, nagyfeszültségű kábelek, illetve a 400 voltos egyenfeszültség jelentenek.

A következő szintet a nagyfeszültségű technikus jelenti, aki már hozzá is nyúlhat az autó potenciálisan veszélyes részeihez, illetve áramtalaníthatja is a rendszert. Még egy szinttel feljebb találhatóak a szakértők, akik már magához az akkumulátorhoz is hozzányúlhatnak, szétszedhetik, illetve a cserélhető részegységeket is kicserélhetik, javíthatják bennük. Belőlük egyelőre kevés van, két budapesti és egy nyíregyházi márkaszervizben lehet velük összefutni, így az akksibajos autók is ide kerülnek az ország minden pontjáról.

Az akkumulátor baj pedig súlyos is lehet, mindenki látott már kigyulladó telefon akkumulátorról készült elrettentő videót, így érthető, hogy nagyságrendekkel nagyobb méretű és teljesítményű akksival rendelkező gyanús, balesetes autókat karanténba zárják. Ez egy elkülönített terület, ahol távol minden gyúlékony anyagtól, biztonságosan megfigyelhetik az autót. Ez leginkább abból áll, hogy ellenőrzik az akkumulátor hőmérsékletét, ami 70°C fölötti hőmérsékletnél jelenthet problémát, ilyenkor nem mozgatják az autót, és ha szükséges, akkor a környezetét is hűtik.

Ha baj van, akkor egy diagnosztikai műszerrel kívülről is el lehet kezdeni az akkumulátor lemerítését, amit egy beépített ellenállás végez, ami ellenőrzött körülmények között elfűti az akkumulátorban tárolt energiát. A lemerült akkumulátor pedig már kevésbé veszélyes, biztonságosabb a szállítása, megbontása. Szerencsére ez igen ritka, Magyarországon még nem történt hasonló eset. Hogy még véletlenül se fordulhasson elő, a katasztrófavédelemnek is tartanak képzéseket, ahol a tűzoltók is megismerhetik, hol állhatnak neki biztonsággal szétvágni egy balesetet szenvedett, összeroncsolódott elektromos autót.

A sérült, beteg akkumulátorokat a gyárba kell visszaszállítani, persze csak akkor, ha azok stabil állapotúak. Ilyenkor egy speciális konténerbe kerülnek, amit hőelvonó anyaggal töltenek meg, majd lezárják a konténert és ezután kezdhetik meg a szállítást.

Extra felszerelések

A hagyományos szervizfelszereléseken kívül néhány komolyabb méretű, kerekeken guruló hidraulikus emelő ami extra eszköz a villanyautók fogadására is alkalmas szervizekben. Kell is, hiszen egy átlagos nagyfeszültségű akkumulátor 300-700 kilogramm is lehet, amit a megemelt autók alól szoktak kiszerelni. Emellett speciális, szigetelő védőruházat, gumikesztyű és , 400 voltról üzemelő mobil gyorstöltő is a szükséges felszerelések közé tartozik.

Mi baja lehet egy villanyautónak?

Azt gondolnánk, egy elektromos autó sokkal egyszerűbb egy hagyományosnál, hiszen van benne egy akkumulátor, egy, vagy több villanymotor és kész. Ennél azért összetettebb a kép, főleg az elektromos vezérlés az, amitől mégis bonyolultabb egy villanymotorral, mint egy belsőégésű motorral szerelt autó. Ahhoz, hogy teljes értékű autóként lehessen használni egy elektromos hajtású járgányt, rengeteg kiegészítő szolgáltatásra és komoly számítástechnikai háttérre is szükség van, kezdve az összetett útvonal tervezéstől, a töltések megtervezéséig, fűtés, hűtés vezérléséig.

A legtöbb szervizbe kerülő autó is főként szoftveres frissítés miatt érkezik, bár már vannak olyan modellek is, amelyek ezt a tulajdonos garázsában állva, maguktól is képesek megoldani. Persze akkor, ha a tulaj ezt jóváhagyja. Ezeknek a frissítéseknek az időigénye az adatmennyiségtől, illetve a frissítés összetettségétől függően pár perctől az egy-két óráig terjedhet, de aki nem meri ezt otthon elindítani, annak a szervizben is elvégzik a frissítést. A másik véglet az akkumulátorcsere, ami mind bonyolultságban, mind költségben a legnagyobb volumenű dolog, amit elektromos autóban csak el lehet végezni.

Mechanikai baj viszont jóval kevesebb van egy elektromos autóval, hiszen kevesebb a mozgó, kopó alkatrész bennük, mint a hagyományosnak nevezett, belsőégésű motorral felszerelt modellekben. Se kuplung, se váltó, se turbó, se kettős tömegű lendkerék nincs bennük, és a visszatáplálós fékezés miatt a fékalkatrészek élettartama is jóval hosszabb.

Mivel egyre több elektromos, illetve konnektorból is tölthető hibrid autó fut a hazai utakon is, így nő az igény a hozzáértő szakemberek iránt is, amit folyamatos képzéssel elégítenek ki. Jelenleg ebbe a budapesti szervizbe heti 15-20 darab elektromos, vagy konnektorból is tölthető hibrid autó fordul meg, főleg szoftveres javításra beutalva.

Elektromos autónál a kötelező szerviz is másként zajlik, ilyenkor a motorolaj- és szűrőcserék helyett inkább az akkumulátorok kapacitását, illetve a cellafeszültségeket ellenőrzik. Ezen felül a szokásos pollenszűrő cserét, fék és futómű ellenőrzést is elvégzik, illetve a szükséges folyadékokat – fék- és hűtőfolyadék – is lecserélik, ha eljön az ideje. Míg a hagyományos autóknál főleg a motor karbantartásán múlik a hosszú élettartam, addig a villanyautóknál az akkumulátor, illetve annak töltése, és a használat módja befolyásolja az élettartamot. Aki hosszú ideig szeretne számítani az akkumulátorára, az kerülje a teljes lemerítést, és inkább a lassabb, de kevésbé megterhelő normál töltést részesítse előnyben.

