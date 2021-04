Nem mai találmány a villanyautó, hiszen elektromos hajtású járművet már az 1800-as évek végén is gyártottak, igaz, még csak egyedi darabokat. Akkoriban, bármilyen hihetetlenül hangzik, de az elektromos hajtás még jóval kényelmesebb, problémamentesebb volt, a kezdetleges, hozzáértést, műszaki érzéket kívánó benzinmotornál. Aztán nagyot fordult a világ, a villanyautókat jó ideig szinte teljesen elnyomták az egyre tökéletesebb dízel- és benzinüzemű autók, egész addig, míg a környezetvédelem és a tisztább városok iránti igény miatt ismét fel nem támadt az érdeklődés a helyi emissziómentes közlekedés iránt.

Nehéz elhinni, de a Porsche története is elektromos járművel kezdődött

Ma pedig már lassan ott tartunk, hogy egyre több gyártó tűzi büszkén zászlajára azt az időpontot, amikortól elengedik a belső égésű motorok kezét és onnan már csak elektromos hajtású járművekkel tervezik a jövőt. De persze az elektromos hajtású autók sem egyformák, más más modell, más más felhasználás mellett nyújtja majd a maximumot. De melyik mire jó igazán? Csipegettünk egy jót a választékból.

Az újkori villanyautó-őrület egyik emblematikus alakja a Tesla. Igaz, előtte is volt már néhány életképes, bár jóval kevésbé kívánatos elektromos autó, mint amilyen például a különös véget ért EV-1 volt, amit a General Motors tett le az asztalra. Ez a már autó formájú, és komolyan vehető hatótávú – 260 kilométert volt képes megtenni a NiMH akkumulátorával – jószág 1999-ben jelent meg, de közel nem volt körülötte akkora pezsgés, mint a 2004-ben tervezett, majd 2008-tól megvásárolható Tesla Roadster esetében.

A Tesla kis sportkocsija volt az első, lítiumion-akkumulátoros, tisztán elektromos autó, amit már autópályán is lehetett használni és egy töltéssel 320 kilométernél is többet tudott megtenni. A jóval racionálisabb japánok eközben a mindennek, csak szépnek nem nevezhető, ellenben sokkal környezetbarátabb Mitsubishi i-MiEV-vel jelentkeztek, amely az első sorozatgyártású villanyautó címét zsebelte be, és ez volt az első modell, amiből először adtak el 10 ezer darabnál többet. 2010-re azonban egy újabb ikonikus modell, a Nissan LEAF vette át a vezetést, és jó ideig ez is maradt a legjobban fogyó elektromos autó. A diadalmenete 2020 márciusáig tartott, amikor a Tesla Model S beelőzte.

Egy elektromos autó árának bő negyedét az akkumulátor teszi ki, így az akkumulátorok ára jelentősen befolyásolja, mennyiért lehet megvenni egy villanyautót. Szerencsére a tömeggyártás felfutásával az akkumulátorok is egyre olcsóbbak, míg 10 évvel ezelőtt 1 kWh-nyi akkumulátor nagyjából 600 eurós – 220 ezer forintos – kiadást jelentett, mára ez már a hatodára, 100 euróra – 36 ezer forintra – csökkent.

Kis villanyautó

Akinek valóban a környezetvédelem, illetve az olcsón megtehető kilométerek számítanak, az valószínűleg egy apró villanyautóra ruház be. Amibe a kis saját tömeg mozgatásához kevés akkumulátor kell, ami értelemszerűen a vételárat is relatív alacsonyan tartja. A kis méretű elektromos járművek között határeset volt a korábban már említett Mitsubishi i-MiEV, illetve európai klónjai – a Citroën C-Zero és a Peugeot iOn -, amelyek komfortban, élhetőségben valahol félúton voltak egy valódi és egy mopedautó között.

A kategória legcukibb darabja a Honda e, ami 136 és 154 lóerős villanymotorral is kapható, 11, és 12,8 millió forintért, folyadékhűtésű, 35,5 kWh-s akkumulátorral, ami 222 kilométerre elég a WLTP-szabvány szerint. Európában a kategória legjobban fogyó típusa a Renault Zoé, amely alapáron villámgyors fedélzeti töltővel rendelkezik – utcai, váltakozóáramú oszlopról akár 22 kW-tal is tölthető -, egyenárammal gyorstölthető az 52 kWh-s akkumulátora, amely a WLTP-szabvány szerint 395 kilométeres hatótávra képes a 110 lóerős motorral, és 386 km-re az újabb, 135 lóerőssel, ára 11 millió forinttól kezdődik.

Tavaly ebben a méretben a Škoda Citigo ment óriásit, a teljes hazai készlet pillanatok alatt elfogyott, köszönhetően a versenyképes árnak. A Škoda apró villanyautója ugyanarra az alapra épül, mint a VW e Up, amit készletről most is lehet kapni.

A 83 lóerős, ötajtós kocsi 8,8 millió forintba kerül, és ideális választás ingázáshoz, főleg városi használatra. Apró méreteivel könnyű neki parkolóhelyet találni, a 180-260 kilométer közötti hatótávja pedig akár egész hetes használatra elegendő lehet. 32,3 kWh-s akksija 307 voltos, lítiumion-cellákból áll, amit 230 voltos konnektorból 2,3 kW-tal töltve bő 16 óra alatt lehet feltölteni, egyenáramú gyorstöltőn pedig egy órát kell várni a 80 százalékos töltöttség eléréséhez. A WLTP szabvány szerint 14,5 kwH/100 km az energiafelhasználása. Ez otthoni töltéssel 44 forint/kWh áramárral számolva 638 forintos árat jelent 100 kilométerre vetítve, ami igazán vonzóvá teszi a villanyautóval való közlekedést.

Közepes méretű villanyautó

Sokáig a Nissan LEAF volt ezen a pályán a legkomolyabb versenyző, hiszen kompakt méretével, kezdetben 24 kWh-s, a facelift után 30 kWh-s, az új, 2018-ban bemutatott modellben pedig már 40 kWh-s akkumulátorával vegyes üzemben 275, városban 415 km megtételére képes, motorja 150 lóerős. Otthoni 230 voltos konnektorról közel egy teljes napot igényel a töltés, háromfázisos otthoni töltővel 6-7 óra, míg egyenáramú gyorstöltőn nagyjából 40-60 perc, amíg a lemerült akku újra 80 százalékosra töltődik. De ebben a ligában játszott a VW e-Golf is, amelyet először 2014-ben láthattunk, majd 2017-ben már a 300 kilométer hatótávú változatot is vezethettük.

Sajnos e-Golf már nincs, de van helyette iD3, amely rögtön háromféle akkumérettel is készül, de egyelőre csak az 58 kWh-s változatot gyártják, későbbre ígérnek kisebbet és nagyobbat is, 45-77 kWh-s kapacitással. Ezekkel a WLTP-mérés szerint 330-424-549 kilométeres hatótávok érhetőek el. Villanymotorja kétféle teljesítményű lehet, jelenleg 204 lóerős változat érhető el, de lesz 146 lóerős is. Ezekkel a típusok nagyobb méretük és komolyabb hatótávjuk miatt már teljes értékű családi autóként is bevethetők, és akár egy külföldi út is beleférhet már, WLTP szerinti fogyasztása 16,9 – 15,4 és 17,7 – 15.9 kWh között alakul, kiviteltől függően. Még a legmagasabb fogyasztással és továbbra is otthoni töltéssel és 44 forintos áramárral számolva is 800 forint alatt marad 100 kilométer költsége.

Nagy elektromos autó

Ez a kategória már határeset, hiszen egy több száz lóerős, irgalmatlanul nehéz elektromos autó, már közel nem annyira zöld, mint egy kis, könnyű, rohangálós darab. Tovább kell tölteni, és több, nehezebb akksit kell cipelni vele. De a tehetősebb emberek villanyautó iránti igényét is ki kell valamivel elégíteni, így ilyenek is vannak. A Tesla Modell X a maga ötméteres hosszával, 2,5 tonnájával, és akár 3 másodperc alatti 100-as gyorsulásával olyan messze van a környezetbaráttól, mint egy olajtól csöpögő, 40 éves dízel targonca, de tagadhatatlan, hogy menetteljesítménye, és hatótávja is elképesztő. Sportos, elektromos SUV-t a Jaguar is kínál, náluk az i-Pace névre érdemes rákeresni, és szerény 30 milliót csippenteni le a kosztpénzből a 400 lóerős, 90 kWh-s akksijú járgányra, amely papíron 400-470 kilométeres hatótávú.

De van élet a Teslán túl is, az Audi E-tron 55 quattro, a márka első nagy szériás elektromos autója, és nagyjából egy kategóriában versenyez az előbb említett Teslával. A méretes, 26 millió forinttól induló szabadidő-autó két villanymotorral, összkerékhajtással, a Q5 és a Q7 közötti méretben, 408 lóerős csúcsteljesítménnyel, 95 kWh-s akksival, 400 km-es WLTP szerinti hatótávval próbál szerencsét, fogyasztása 26,6 – 22,4 kWh/100 km, itt már tisztán látszik, hogy az elektromos teljesítmény sincs ingyen, bár a benzinessel összehasonlítva mégis inkább csak a kacagtató kategóriába tartozik. Ezzel az autóval 1064 forintba kerül 100 kilométer megtétele. Illetve annak üzemanyagköltsége. Földközelibb méretben, Škoda emblémával is kapni tágas, elektromos óriást, az Enyaq iV képében.

A hipermodern megjelenésű autó 14,4 millió forinttól kapható, nettó 52, 58 és 77 kWh-s kapacitású lítiumion akkumulátorcsomaggal, amelyek kiviteltől függően 340 és 510 kilométer közötti hatótávot ígérnek, fogyasztása 15,5 kWh/100 km és 24,94 kWh között változik, ami 620 és 998 forint közötti összeget jelent. Az ilyen autóknál azonban már érdemes költségesebb autózással számolni, hiszen ilyet akkor érdemes választani, ha gyakrabban megyünk hosszabb útra, ezen utazások során pedig bizonyosan fogunk nyilvános fizetős töltőt is használni. Ezek az autók szintén teljes értékű járgányok, amelyek az elektromos hajtás mellé extra kényelmet, tágas belsőt meg egy rakás extrát is kínálnak, és elképesztő menetteljesítményre képesek. Csak győzzék őket tölteni.

Elektromos teherautó

Nemcsak személyautóként, hanem teherautóként is jó választás lehet az elektromos hajtás, pláne, ha naponta aránylag rövid távokat kell megtenni, sok megállással, a belső égésű motoroknak kifejezetten mostoha terepnek számító városi környezetben. A zajtalan, helyi emissziómentes közlekedés kifejezetten illik ezekhez az autókhoz. A kategória a kisebb Renault Kangoo e.v.-től indul és a Nissan e-NV 200-ason át egészen a VW e-Crafter-ig, Renault Master Z.E. ig tart.

A fentiek alapján, ha igazán környezetbarát módon közlekednél, gazdaságos elektromos autóra vágysz, akkor a Škoda Citigo, VW e Up kategóriában érdemes keresgélni, és akkor megúszod az üzemanyagköltségeket 630 forint körül, amiért jelenleg két liter benzint sem kapsz. Ha teljes értékű villanyautóra vágysz, akkor egy elektromos kompakt lehet a választásod, a komolyan vehető hatótávval, modern külsővel, belsővel, ha pedig nem számít a pénz, de szeretnél haladni a korral, valamelyeset zöld maradni, akkor egy prémium szabadidő-autó is beleférhet, ahol az élhető, nagy hatótáv mellé még elképesztő menetteljesítményeket és irgalmatlan sebességű gyorstöltést is kapsz.

Ha olvasnál még villanyautókról, hibridekről, kattints a képre és látogass el aloldalunkra!