A Volkswagen hazai importőre az idei évben döntött úgy, hogy a márka első elektromos haszonjárműve, az e-Crafter megérett a magyar piaci bevezetésre. A bruttó húszmilliós ár első hallásra még most is elég durva, de azért már reálisabb, mint az eddigi egyetlen konkurens, a pillanatnyilag nem is rendelhető Renault Master z.e. 22 milliós ára volt.

Az olcsó üzemeltetéssel, a minimális karbantartási költséggel megfelelő körülmények között már lehetnek olyan cégek (Magyar Posta, csomagküldő szolgálatok, pékségek, stb.), amelyeknél megéri elektromos kisteherautókra cserélni a klasszikus dízelmotoros fehér furgonokat.

A Volkswagen e-Crafter műszaki adatai

Méretek: 5986×2040*2590 mm (középhosszú-magas)

Saját tömeg: 2502 kg

Megengedett legnagyobb össztömeg: 3500 kg

Akkumulátor: 35,8 kWh, lítium-ion

Teljesítmény, nyomaték: 136 LE, 290 Nm

Végsebesség: 90 km/h (leszabályozva)

Hatótáv: 173 km (NEDC)

Katalógusfogyasztás: 21,5 kWh/100 km

Tesztfogyasztás: 20-27 kWh/100 km

Töltés: 7,4 kW AC, 40 kW DC

Nettó ár: 15.920.000 Ft