Miután az ember nem vesz minden nap új autót, ezért mindenképp jelentősen hosszú távú beruházásnak mondhatjuk. Egy rossz választás miatt évekig szívhatjuk a fogunkat, és most nem a minőségbeli problémákra gondolunk. Senkinek nem tartanak pisztolyt a fejéhez egyik kereskedésben sem, hogy autót kell vennie, mindenki kényelmesen végigülheti az összes szóba jöhető modellt, mielőtt kifizetné az árát. És ez, ha lehet, egyre fontosabb lesz, mert egyre több rendszerre kell rábíznunk magunkat a jövőben.

Vezetés közben derül ki, mire képesek az új autók asszisztensei, érdemes elvinni egy próbakörre

Biztonság mindenek felett. Ez a mottó vezérli az előírásokat, amiknek az új autóknak meg kell felelniük. Az elmúlt évek során egyre több kategóriában megjelent vezetéstámogató biztonsági asszisztensek köre tágul és folyamatosan fejlődik. Hogy ezekkel valóban gond nélkül együtt lehessen élni, egy tapasztalt sofőrnek is hozzá kell igazodnia és tudni, mit mikor és miért csinál az autója, melyik pittyegés, prüntyögés, csipogás és sípolás mit jelent.

Bárki kedvére végigtapogathatja az összes új autót bármelyik kereskedésben. Beleülhet, nyitogathatja, magára állíthatja az ülést, kényelmesen helyet foglalhat benne, és a menüt is nyomkodhatja kedvére. Erre biztatunk mindenkit, aki tőlünk autóvásárlási tanácsot kér. Az egy dolog, hogy néz ki az autó a képernyőn, de ki kell próbálni, hogy kényelmes számunkra az ülés, jó fogású-e a kormány, ergonomikusnak találjuk-e a kapcsolók elhelyezését? Ehhez pedig el kell menni egy autószalonba és beülni. A legfrissebb fejlesztéseket viszont egy álló autóban nem lehet kipróbálni, csak menet közben, amihez most adunk néhány támpontot, hogy a próbaút során mire érdemes figyelni.

Vezetéstámogatók szempontjából a Kia e-Niro komoly csomagot kapott, így szinte minden ma kapható segítséget fel tud vonultatni. Aktív sávtartó, távolságtartós tempomat, holttérfigyelő, hátsó keresztirányú forgalomfigyelő, vészfékasszisztens is került bele, és mindez, az elektromos e-Niróban alapáras, és kimondottan jól is működik, így szemléltető eszköznek is tökéletes.

Nem árt megérezni jóval előre, milyen, amikor a kormány az utasításunk nélkül mozdul meg a kezünkben. Vannak modellek, amikben folyamatosan dolgozik a rendszer, a Niróban ez általában észrevétlenül teszi a dolgát. Csipog, ha sávot váltunk indexelés nélkül és bele is kormányoz, hogy visszatereljen a sávba, ez akkor is igaz, ha a holttérben érkezik egy autó. Ha viszont bekapcsoljuk a tempomatot is, azonnal aktiválódik a sávban tartó asszisztens és onnantól kezdve folyamatosan fogjuk érezni, hogy helyettünk kormányoz, ami először furcsa lehet.

Ránk szól, ha túl közel megyünk egy autóhoz, hang- és vizuális jelzést is ad a sofőrnek, ezek pedig a mindennapi autózás részei lesznek később, mert, ha csak nem deaktiváljuk őket menüből, folyton aktívak lesznek. Ez pedig a jövő biztonságosabb autózása szempontjából egy hatalmas lépés. Ezekkel a rendszerekkel meg kell tanulnunk együtt élni, ha pedig saját autónkat eléggé kiismertük, meg lesz benne a bizalmunk is, ami elengedhetetlen, ha egyre inkább az ilyen segítségek felé halad a világ.

Éppen ezért fontos már az első adandó alkalomtól kezdve ismerkedni az újdonságokkal, amire éppen a vásárlás előtti próbakör a leginkább alkalmas. Használjuk ki a lehetőségeket!