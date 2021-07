Miután a Vezessen nemrégiben áttekintettük, 2021 első felében hogyan is alakult az újautó-piac, majd egy újabb cikkben azt, hogy azon belül az elektromos járművek eladásai, logikus, hogy az is megnézzük, az év első hat hónapjában mit láthattunk a használt autók – talán nem árulunk el nagy titkok – sokszorta nagyobb piacán hazánkban.

Hétszer annyi használt-, mint újautó-eladás

Míg új autókból 2021-ben június végéig összesen 64 796 darabot helyeztek forgalomba Magyarországon, a teljes évre pedig – az év eleji 140 ezerről lefelé módosított – 126 ezer darabot prognosztizálnak, addig a használtautó-piacon az első hat hónapban 394 996 jármű cserélt gazdát, és ha ehhez hozzávesszük az önmagában is az újakéval vetekedő számú külföldről behozott 63 836 használt gépkocsit, láthatjuk, hogy óriási a különbség, az utóbbi piac hétszer akkora.

A belföldi szereplők között gazdát cserélt autók száma azt jelenti, hogy gyakorlatilag a teljes, bő 3,9 milliós hazai állomány 10%-ka „forgott” – nem meglepő, hogy az emberek a használtat választják, hiszen az új autókért egyre többet kérnek, 2019-ről 2020 végére az új autók átlagára 7,63 millióról 8,95 millióra emelkedett, a trend pedig idén sem fordul meg.

A belső piaci használtautó-forgalom az év első felében 5,7%-kal haladta meg 2020 ugyanezen időszakát, de ennél jóval érdekesebb, hogy még 2019 első félévénél is 1,4%-kal erősebb volt, és mivel ezen a piacon hagyományosan erősebb a második hat hónap, lehetséges, hogy akár a két évvel ezelőtti, 808 ezres csúcsot is meghaladja majd az idei esztendő. Más kérdés, hogy a nagy kereslet miatt a használt autók is egyre drágábbat, ami vissza is foghatja a lendületet.

Az év első felének jelentős részében a pandémia miatt még nagyon is élő korlátozások, gyenge forint, valamint – inkább kis részben – az év elején a behozott öregebb – 6 évnél idősebb vagy 160 ezer km-nél többet futott – használt autókra vonatkozó környezetvédelmi vizsgáztatási szigorítások miatt a használtautó-import még az előző évihez képest is csökkent, 3,5%-kal kevesebb használt autót helyeztek első ízben forgalomba Magyarországon.

Kevés az öreg SUV, használtan mást keresünk

A hazai autópart átlagéletkora a KSH adatai szerint 14,7 év volt – a csak itthon gazdát cserélő járművek nem változtathattak a statisztikán, míg a valóban az utakon maradó 47 ezer új autó nem ellensúlyozhatta a külföldről behozott gépkocsik szűk 64 ezres számát, főleg úgy nem, hogy ezek majdnem kétharmada (63%) 10 évnél idősebb – több mint 40%-uk pedig 15 évnél is öregebb – volt.

Ami a kategóriákat illeti, látványos, hogy míg az új autóknál tarolnak a különböző méretű SUV-k, a használtautó-piacon ezek jelentősége még kicsi, elsősorban a kompaktok, a kisautók és a középkategóriás modellek mennek, sorrendben 30, 22,7 és 14,8%-os aránnyal a belső piacon, 28,8, 18,4 és 14,3%-os részesedéssel a külföldről behozottak között.

A piac általános áttekintése után jöhet cikkünk veleje, azaz hogy mely márkák és modellek szerepeltek jól és melyek iránt volt mérséklet az érdeklődés az idei év első felében!

Az Astra a használtpiac királya

Rögtön lelőttük, de nehéz is lenne titkolni: míg az újautó-piacon az Opel Astra már a top10-be sem fért be 2021 első hat hónapjában (ugyanez igaz a márkák versenyében is), használtként egyszerűen imádják a vásárlók, akár itthoni eladótól veszik, akár nepper hozza külföldről.

Itthon – nem meglepő módon – az ugyanolyan erős hagyománnyal és óriási flottával rendelkező Suzuki Swiftek forgalma volt a második legnagyobb, a képzeletbeli dobogóra még a Ford kompaktja, a Focus fért fel távoli harmadikként.

Helyezés Modell Gazdát cserélt példány 1. Opel Astra 23 638 2. Suzuki Swift 19 670 3. Ford Focus 11 295 4. Volkswagen Golf 10 620 5. Volkswagen Passat 10 375 6. BMW 3-as 10 009 7. Opel Corsa 8868 8. Škoda Octavia 8332 9. Volkswagen Polo 6664 10. Renault Megane 6138 11. BMW 5-ös 6036 12. Škoda Fabia 5778 13. Ford Mondeo 5509 14. Audi A4 5455 15. Fiat Punto 5104

10 ezer feletti számban cseréltek még gazdát a Volkswagen Golfok és Passatok – utóbbiak jelentős része valószínűleg még behozott autóként szerepelt a korábbi statisztikákban –, valamint a 3-as BMW-k – ezekre is igaz a Passatoknál tett megjegyzés. A top 15-be 5000 darab feletti forgalommal lehetett beférni, a Fiat Punto még pont megugrotta ezt, az Audi A6, a Renault Clio már épp kimaradt.

Ahogy feljebb említettük, a külföldről behozott autók között is az Opel Astra volt az első, a Swift azonban a top20-ba sem fért be, ami lássuk be kevéssé meglepő, egy sokáig itthon gyártott autónál. A Focus népszerűségét mutatja, hogy importként az a második, a VW Golf és Passat erős számain pedig szintén nem csodálkozunk.

Helyezés Modell Behozott példány 1. Opel Astra 2019 2. Ford Focus 2049 3. Volkswagen Golf 1827 4. Volkswagen Passat 1678 5. Hyundai i30 1398 6. Kia Ceed 1314 7. Opel Corsa 1298 8. Opel Meriva 1238 9. Audi A4 1197 10. Honda Jazz 1110 11. Ford Fiesta 988 12. BMW 3-as 985 13. Toyota Yaris 981 14. Toyota Auris 821 15. Honda Civic 815

Ugyan a közvélekedés szerint a VW-k mellett a német prémiumtrió – Audi, BMW, Mercedes – sokszor lepukkant példányai özönlenek hozzánk, a statisztika nem ezt mutatja, csak az Audi A4 fért be az első tízbe, rajta kívül pedig a 3-as BMW és az ingolstadtiak A3-asa ért el top 20-ba való behozatali számot – a többséget a fentebb már említett kompaktok és kisautók tették ki.

Benéznénk ezekbe a garázsokba!

Itthon a legöregebb gazdát cserélt autó két ismeretlen típusú, egyaránt 1933-as Ford volt, de szintén a második világháború előtt készült az ugyancsak nem ismert típusú, 1939-es Citroën is. Az 1950-es évekből egy-egy Bentley, Cadillac, BMW, Mercedes, Rolls-Royce és Škoda is vevőre talált.

Külföldről egyenesen az autógyártás hőskorából származó, 1913-as amerikai Studebaker is érkezett, komoly gyűjtő hozathatta, de az 1925-ös Citroën és az 1936-os Mercedes-Benz is hatalmas értéket képviselhet és vélhetően valamilyen veteránkollekcióba került.

Német prémium helyett koreai praktikum

A hazai használtautó-piacon a modellek top 20-ában a Volkswagen három, a Ford, az Opel, az Audi, a BMW és a Škoda két-két típussal volt jelen, ami természetesen a márkasorrendben is megmutatkozik.

Az Opel 12%-os piaci részesedéssel, egyedül 40 ezer feletti darabszámmal lett az első, ami azért nem meglepő, tekintve, hogy ebből a márkából fut a legtöbb a hazai utakon. Mögötte a Volkswagen, majd a Swifttel a Suzuki következett az első hat hónapban – a top 10 végébe a Toyota fért be hajszál híján 17 ezer gazdát cserélő autóval.

Helyezés Modell Gazdát cserélt példány 1. Opel 47 070 2. Volkswagen 39 623 3. Suzuki 35 587 4. Ford 31 488 5. BMW 24 409 6. Renault 22 042 7. Mercedes 19 173 8. Škoda 18 806 9. Audi 17 525 10. Toyota 16 890 11. Peugeot 14 984 12. Fiat 12 598 13. Citroën 10 403 14. Mazda 9092 15. Nissan 7923

A behozott gépkocsiknál kicsit más sorrendet látunk, „szoros versenyben”, de a Volkswagen lenyomta az Opelt, annak ellenére is, hogy a 2020 első félévéhez viszonyítva az importált VW-k darabszáma majdnem 16%-kal esett. Szintén csökkent a német prémiumtrió autói iránti kereslet, Audikból és Mercedesekből 19,5, BMW-kből 15,5%-kal kevesebb érkezett hazánkba, mint a tavalyi év első félévében.

Helyezés Modell Behozott példány 1. Volkswagen 6589 2. Opel 6335 3. Ford 5859 4. Toyota 4359 5. Hyundai 3346 6. Audi 3314 7. BMW 3194 8. Mercedes 2987 9. Kia 2726 10. Honda 2665 11. Mazda 1995 12. Renault 1992 13. Škoda 1685 14. Peugeot 1673 15. Fiat 1671

Aláhúzza a gyenge forint, a szűkösebb anyagi lehetőségek tényét, hogy igen nagyot javított megbízható, jó minőséget nyújtó „átlagautóiról” ismert két koreai testvérmárka, a Hyundai és a Kia, előbbiből 20, utóbbiból 25%-kal több került Magyarországra, mint 2020 első hat hónapjában. Tőlünk nyugatabbra már lecserélik a korábbi darabokat, amelyek között sajnos számos darab szerepel vezérlés problémával, mait kint már nem éri meg javíttatni, míg az itthoni szerelői díjakkal jó hasznot hoznak a kereskedőknek, majd szolgálhatják új gazdáikat.

