A 20 legnépszerűbb modell

Számos ponton változott a sorrend, a Volkswagen Golf végzett az első helyen tavaly (4805 forgalomba helyezés), egy esztendővel korábban még csak harmadik volt a kompaktok nem hivatalos királya. A dobogó másik két szereplője változatlan, habár a helyezésük szintén módosult: az elsőről a második pozícióba csúszott az Opel Astra (4583), a másodikról a harmadikra a Ford Focus (4141).

Modell Darab/2020 Változás (százalék) 1. Volkswagen Golf 4805 -17,5 2. Opel Astra 4583 -13 3. Ford Focus 4141 -20,2 4. Volkswagen Passat 3914 -20,1 5. Audi A4 2900 -20,6 6. BMW 3 2530 -26,1 7. Kia Ceed 2425 +4,84 8. Opel Meriva 2388 -14,3 9. Hyundai i30 2383 -5,85 10. Opel Corsa 2382 -15,6

Legnagyobb mértékben a BMW 3-as szériájának csökkent az importja az első tízben. 2016-ban még ez a modell volt Magyarország legnépszerűbb importautója, azóta évről évre csökken iránta az érdeklődés.

Szintén több éve tartó trend a dél-koreai modellek látványosan növekvő behozatala, a top 10-ben tavaly is a Hyundai i30 és a Kia Ceed szerepelt a legjobban. Utóbbi egyedüliként növelni tudta darabszámát, ezzel első alkalommal került be a lista élmezőnyébe. Nem egyedi a használt Ceedek sikere, új személyautók piacán már le is győzte a nála nagyobb múlttal rendelkező Golf/Astra/Focus trió mindhárom tagját 2020-ban.

Áttérve a következő tízes táblázatra, immár három prémiummárkás modellt látunk, vagyis az első húszban összesen hatot, miközben az új személyautók piacán egy ilyen modell sincs az első húszban. Ebben a blokkban két Toyota szerepelt a legerősebben 2019-hez képest, az Auris-kontingens (egyértelműen a hibrid változatok miatt) még növekedett is, az Opel Zafira viszont elveszítette egy évvel korábbi importjának a harmadát.

Modell Darab/2020 Változás (százalék) 11. Ford Fiesta 1894 -9,5 12. Honda Civic 1557 -16,5 13. Škoda Octavia 1543 -19 14. Opel Zafira 1522 -36,2 15. Audi A6 1505 -27,9 16. Toyota Yaris 1395 -8,2 17. Mercedes C-osztály 1365 -27 18. Ford Mondeo 1345 -22 19. Toyota Auris 1316 +7 20. Mercedes E-osztály 1301 -22,5

Egy valamin biztosan nem változtatott sem a járvány, sem a forint-euró árfolyam: a használt autót külföldről vásároló magyarok abszolút a német modelleket favorizálják. A húsz legnépszerűbb autóból tizenöt német márka terméke volt tavaly. Nézzük meg, hogyan alakult közöttük a sorrend 2020-ban!

A márkák toplistája

Stabilan őrzi vezető helyét a Volkswagen, változatlanul második az Opel, és a Ford pozícióját sem veszélyeztette senki 2020-ban. Ősidők óta ez a három márka a nepperek és megrendelőik kedvence, utánuk azonban módosult a korábbi sorrend.

A piac legszélesebb hibridkínálatával rendelkező Toyota – hasonlóan az újautó-piachoz – a használtak között is több helyet lépett előre 2020-ban. Százalékosan nézve a változásokat, Japán első számú járműgyárának termékeinél is szebb eredményt ért el a két dél-koreai testvérmárka, és még a Honda is. Tisztán látszik, hogy évről évre egyre szélesebb körből választanak a magyar vevők a korábbiaknál, amikor a mostaninál is totálisabb németuralom jellemezte az importot.

Márka Darab/2020 Változás (százalék) 1. Volkswagen 15 216 -17,5 2. Opel 13 070 -18,5 3. Ford 11 871 -18,2 4. Toyota 8303 -13,8 5. Audi 7812 -21,7 6. BMW 7211 -21,9 7. Mercedes 7035 -23,5 8. Hyundai 6013 -3,3 9. Honda 4850 -11,1 10. Kia 4731 -1,1

A prémiummárkáknál természetes módon továbbra is az Audi, a BMW és a Mercedes hármasa dominál, ami ezúttal nem csak az ábécé szerinti sorrend közöttük. A használtak között éppen fordítottan szerepelnek, mint az újak forgalomba helyezéseit összegző listákon, amelyeken a Mercedes előzi a második BMW-t, az Audi pedig nagyon lemaradt.