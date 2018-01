Miközben 2017 vesztese egyértelműen a BMW, a nyertese kétség kívül az Opel , amelynek több modellje iránt is megugrott az érdeklődés. Szinte minden Opel hasít előre a listán: felállt a dobogó tetejére az Astra, nagyot lépett előre a Corsa, nőtt a Zafira-állomány, és talán nem is annyira meglepő módon a Meriva lendülete mindet lepipálta – de erre még visszatérünk. Nézzük meg a számokat!

Bevezetésként mindenképpen ki kell emelni még két márkát tavalyról, náluk meglehetősen egyértelmű mozgásokat mutat ugyanis a Datahouse 2017-es adatbázisa. A leglátványosabb változás egy visszaesés, a 2016-ban még listavezető 3-as BMW lecsusszant az 5-ik helyre, amivel párhuzamosan az 5-ös BMW iránt is jelentősen csökkent az érdeklődés, a testvérénél még egy picit nagyobb mértékben is.

A toplista 1-5. helyezettje

Közel 10 százalékos növekedés után 5768 darabbal (zárójelben közöljük mindegyik modellnél a 2016-os számot: 5252) az Opel Astra végzett 2017-ben a használtan behozott autók listájának az élén. Az egy évvel korábbi harmadik helye is mutatja, hogy mindig szeretett importautó volt idehaza, de korábban még nem bírt az irracionális prémium-mániával. Úgy tűnik, változik a helyzet.

Mivel nagyjából 14 év idehaza a járműpark átlagos életkora, és a behozott autóké is 10 felett van, nemrég összeállítást közöltünk a 2004-es évjáratú autók egykori töréstesztjeiből. Tizennégy esztendővel ezelőtt – az akkori, mainál jóval enyhébb kritériumrendszer alapján – az Astra H ötcsillagos teszteredményt kapott, ami ötcsillagos felnőtt-, négycsillagos gyerek-, és egycsillagos gyalogosvédelemből állt össze. Frontális ütközésnél extrém stabil maradt a karosszéria, és jól szerepelt az oldalütközéseknél is az NCAP másfél évtizeddel ezelőtti tesztjén – tehát innen nézve korrekt választás a kintről kocsit vásárlóknak a modell.

Érdemes előásni testvérlapunk, az Autómagazin Használt Autók 2013-as kiadványát is, ugyanis jellemzően ebben szerepelnek hasznos Dekra-tapasztalatok a 2002-2010 között gyártott járművekről. Vagyis amik legnagyobbrészt ömlenek be manapság hozzánk. A H Astra esetében átlagon felüli minőséget említ a 120 oldalas, hasznos könyvecske, ami a németországi tapasztalatok szerint hatványozottan igaz a 2007-es facelift utáni példányokra. A hátsó tengely féktárcsái hajlamosak a bordásodásra és a rázásra, jellemző hibáknak a kormányösszekötő gömbfejek, és az átrozsdásodott kipufogó számítanak, de előfordulhatnak rugótörések is. Ezekre különösen érdemes figyelni azoknak, akik behoznának, vagy hozatnának saját részre.

Két pozíciót erősödve a második helyre lépett előre a Ford Focus, 2017-ben 5595 darab érkezett az országba, ami 7,9 százalékos növekedés (2016 – 5181 példány). Ebben a számban természetesen nincs benne a Focus C-Max, és az egyszerűsített nevű utód, a C-Max sem. Meglehetősen jól tört a maga korában a 2004-es Focus, egykor szintén öt csillagot kapott az NCAP-nél. A frontális ütközés után szinte úgy nyílt az ajtaja, mint normál esetben, jól vette az oldalütközéses vizsgát is, ahol a függönylégzsák a hátsó utasokat is megfelelően védte. Aránylag jól szerepelt a gyalogos-gázolásos teszten is, a motorháztetőre zuhanó felnőtt és gyerek is számíthatott némi védelemre.

Átlag alatti meghibásodás-számról írt anno a Dekra, még a 150 ezer kilométer körül futott példányoknál is. Szivárgó lengéscsillapítók, elhasználódó fékberendezés és a zúgó hátsó kerékcsapágyak számítanak vásárláskor átnézendő típushibának.

A német kompaktok totális 2017-es sikerét a Volkswagen Golf harmadik helye teszi teljessé, tavaly 5425 darabot hoztak be jellemzően a kereskedők, ami 7,5 százalékos növekedés (2016 – 5049). Külön kell vennünk a Dekra szerint a IV. és az V./VI. generációs Golfot, a németországi tapasztalatok szerint előbbi „semmilyen futásteljesítmény mellett nem tűnik ki megbízhatóságával”. Sőt, a 0-50 ezer kilométer, és az 50-100 ezer kilométer között futott példányok átlag alatti minősítést kaptak a kategóriájukon belül az azonos mértékben hajtott kompakt riválisaik között.

Nem úgy az V. és a VI. generáció példányai, amelyeknek alkatrészeibe minél több kilométert tettek, annál megbízhatóbbak a más márkák hasonló méretű, és futásteljesítményű autóival összevetve. A 100-150 ezer kilométer között teljesített példányok a legmagasabb, „jelentősen jobb az átlagnál” minősítést kapták. Típushibák azért vannak: az OBD-rendszer problémái mellett a nyugati, messze magasabb minőségű német (francia, holland stb.) utakon is jellemzőek a Golf e két generációjára a „megviselt futóműalkatrészek”.

Negyedik lett tavaly 5370 darabbal az egy évvel korábban még második Volkswagen Passat, a lista élmezőnyének első olyan autója, amelyből annak ellenére kevesebb érkezett az országba, hogy az összdarabszám növekedett (2016 – 5685 példány, azaz 5,5 százalékos csökkenés).

A B5-ös, és a 2005-től gyártott B6-os is klasszikus cégautó tőlünk nyugatra, még annál is nagyobb arányban, amennyire nálunk, így különösen sok az 5-6 éves korára is több százezer kilométert futott példány. Ráadásul a német műszaki vizsgákon gyűjtött adatok szerint 50 ezer kilométerig semmivel sem megbízhatóbb a kategóriájában hagyományosan viszonyítási pontnak számító modell a riválisaihoz képest, 50 és 150 ezer kilométer közötti futásteljesítménynél egy cseppet jobb a helyzet.

A hozzánk inkább 200-300-400 ezer kilométerrel érkező autókról nincs Dekra-adatunk, ám már az ezeknél jóval kevésbé lestrapált Passatoknál is jellemző hibaforrásnak számítanak a féltengely-gumiharangok, és a kormányösszekötő gömbfejek.

Említettük már a 3-as BMW-t, némi meglepetésre ide, az ötödik helyre csúszott le tavaly az egy évvel korábbi győztes (2017-ben 5021 darab vs. 2016-ban 5735 darab). Az import kézzelfogható csökkenésének (mínusz 12,5 százalék) oka nyilván nem az, hogy 2017-ben rászálltak nálunk az autótolvajok, ahogy azt elsőként a Vezess megírta. A járműlopásokat rögzítő civil szervezet, a Nemzetközi Autóvadász Közhasznú Egyesület listáján ugyanis tavaly első helyre ugrott a középkategóriás, szépen lekövetve a beömlő BMW-áradat alkatrészigényét. Korai még következtetéseket levonni, de az, hogy átlag feletti megbízhatóságú kompaktok kerültek a dobogóra, azt mutathatja, a hazai vásárlók egyre racionálisabb döntéseket hoznak.

Német testvérlapunk, az Auto Motor und Sport 2010-ben hatodiknak írta a középkategória hibarangsorában a 2004-től gyártott E90-est, ami nem éppen kiváló eredmény, ráadásul hozzánk az idősebb elődjéből is bőven érkezik. Bár akkor a német kollégáink „viszonylag jutányosnak” írták saját pénztárcájukhoz mérten a karbantartási költségeket, és csekélynek a kopást, a nyolc évvel ezelőtti 100 ezer kilométeres tartóstesztjük felénél ki kellett cserélni a tesztautó kormányoszlopát.

Az élmezőny után, 6-10. hely

A viszonylag sűrű élmezőny (bő 700 darab a különbség az első és az ötödik között) után nagyobb réssel következik a lista hatodik helyén az Audi A4. A német középkategóriásból 2017-ben 3946-ot hoztak be, ez minimális, 2,2 százalékos csökkenés 2016-hoz képest (4036 darab). Bajor riválisánál megbízhatóbbnak írja a 2007-től gyártott harmadik generációs A4-est a Dekra, ennek ellenére mindenképpen ajánlott észnél lenni a sokszázezres példányoknál, sem a TDI, sem a TFSI motorok nem híresek a hibátlanságukról.

Hetedik lett tavaly az Opel Zafira 3206 behozott autóval, ez 8,2 százalékos növekedés 2016-hoz képest (2963). A Zafira A esetében a futómű több része is javításra szorulhat, mint ahogyan korrodált fékek és törött rugók is előfordulhatnak, a B már megbízhatóbbra sikerült, saját kategóriája átlagánál is. Az első tengely gömbcsuklóit azért kötelező megnézetni. A Corsa a következő a listán 2666 autóval (12,4 százalékos növekedés), a német versenyző egy évvel korábban még nem fért be a top 10 be (2372). A Datahouse-lista első kiskocsiját a Dekra a kategóriaátlagnál jelentősen megbízhatóbbnak írja, bár megjegyzi, hogy a C Corsában gyakran törnek a rugók, kopnak a kormányösszekötők, és általában magas az olajfogyasztás. Ellenben a D Corsa „az összes kategóriában végig kiemelkedő”.

A kilencedik helyig kellett eljutnunk, hogy az első nem európai, sőt, az első nem német autóval találkozzunk a listán. 2016 után tavaly is pont ugyanott állt a sorban a Mazda 6, darabra is szinte ugyanannyi jött be 2017-ben (2471 – 0,7 százalékos növekedés), mint egy esztendővel korábban (2453). Szívesen látott vendég lehet a német műszaki vizsgákon, átlag alatti meghibásodásról írnak a modellel kapcsolatban, ahogy a tízes listát záró Mercedes A-osztály 2004-től gyártott második generációjáról is. A kis egyterű lassan, de biztosan lépdel ki a top 10-ből, három éve még a hetedik legnépszerűbb importautó volt, tavalyelőtt nyolcadik (2680 darab), míg a közel 10 százalékos csökkenéssel 2017-ben 2430-at hoztak be jellemzően a kereskedők, nepperek.

A 20-as lista második fele

Ahogy csökken a darabszám, úgy írunk egyre kevésbé részletesen az autókról, három termetesebb következik a listán. Tizenegyedik lett tavaly a Ford Mondeo 2238 behozott példánnyal (2303 – 2016), amit az Audi A6 követ stabil 2207 darabbal (2214). 14,4 százalékos csökkenéssel a tizenharmadik helyre esett vissza 2017-ben az 5-ös BMW, amely egy évvel korábban még az első tízben szerepelt (2046 vs. 2390).

Jöjjön mindezek után a top 20 legnagyobb nyertese 2017-ből, amely nem más, mint az Opel Meriva. Első blikkre talán meglepő, hogy pont egy beszüntetett gyártású modell (hivatalosan a crossover Crossland X az egyterű utóda) importja nőtt 39,8 százalékkal 1450 darabról (2016) 2027-re, ám az ilyen bejelentéseket jellemzően árcsökkenés követi a használtautó-piacon. Amire nyilván ugranak a kereskedők, akik simán lehet, hogy az extra profit lehetőségét látták meg itt. Ugyanakkor a szépségversenyt sosem nyert Merivával nem is biztos, hogy rosszul járnak leendő tulajdonosaik, praktikussága mellett átlagon felül megbízható. Németországban a TÜV 2007-es műszaki állapotfelmérésében 113 használt modell közül a kis Opelnél találták a legkevesebb hibát.

Több nagy, ha nem is ekkora nyertest tartalmaz a lista vége is, pörgessük le őket gyorsan. Tizenötödik volt tavaly a VW Polo 12,5 százalékos növekedés után (1989 darab vs. 1768), a sorban utána következő Audi A3 importja még ennél is nagyobbat ugrott, 16,9 százalékot (1964 behozott autó vs. 1680).

A top 20-at német-japán sorminta zárja, amiből az is következik, hogy sem francia, sem olasz, sem koreai autó nem lett 2017-ben igazán vágyott importautó Magyarországon. Tizenhetedik a Mazda 3 6,1 százalékos növekedéssel (1870 darab vs. 1762), ami ugye szerényebb az összállomány cikk elején említett közel tíz százalékánál, utána a C-osztályos Mercedes jön plusz hét százalékkal (1833 vs. 1712 darab). Nagyot nőtt a Honda Civic használt példányai iránti igény, a 20 százalékos növekedés a lista második legnagyobbja (1832 darab vs. 1527), de a felsorolást záró E-osztályos Mercedes importja is érdemben nőtt, 13,3 százalékkal (1768 darab vs. 1560).

Ezzel a Mercedes három modellel veri a két-két szereplős BMW-t és Audit a listán. A hét német prémium-márkás autó azt is jelzi, bár halad a használtautó-behozatal a racionalitás felé, még mindig erősen vágyik a magyar vásárló a szépen csillogó jelvényre, és mindarra, ami mögötte van.

Aki táblázatba rendezve szeretné böngészi mindezt, itt találja az adatokat: