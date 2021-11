Az új autók már a koronavírus-járvány kezdete előtt is folyamatosan drágultak az egyre szigorodó környezetvédelmi normák, az ezek tartására kifejlesztett bonyolult modern technológiák miatt, azonban tavaly tavasztól a korlátozások, leállások is nehezítették a helyzetet.

A járvány miatt aztán jött félvezetőhiány, az autóipar pedig még mindig nyögi a csiphiányt, ráadásul az elmúlt időszakban már az alumíniumellátás is akadozik, drágul, ami csak újabb nehézség a termelés tekintetében.

Mivel kevesebb új autó készül, kevesebb is kerül a piacra, ami tovább emeli az árakat, ahogy a várakozási idők is egyre nőnek.

A fentiek kapcsán megkérdeztük a magyarországi importőröket, forgalmazókat, náluk mit is kaphat meg viszonylag gyorsan az a vásárló, akit nem riasztanak el az árak, és mindenképp szeretne még az idei évben új autót venni. Két kérdést tettünk fel: az első, hogy mely típusok vannak olyan mennyiségben készleten, hogy a szalonba betérve a potenciális vásárló legalább három szín, két-három felszereltség között válogathasson, a második pedig az, mely modellek szerezhetők be gyártásból szűk, másfél hónapos leszállítással.

Hangsúlyozzuk, hogy a cikk lényege nem az, hogy mi nincs – az ellátási nehézségek minden gyártót érintenek ilyen-olyan mértékben –, hanem az ellenkezője: mi van, mi elérhető.

Audi

A Volkswagen-csoport prémiummárkájánál az azonnal elvihető kategóriában jelenleg csak a Q5-ösök között lehet igazán válogatni, a kompakt crossover mellett a többi modellből csak egy-két-három darab van készleten. Arról nincs információ, hogy rendelésre, gyártásból mi szerezhető be viszonylag gyorsan.

BMW

A bajoroknál sem tagadják, hogy felmerülhetnek ellátási nehézségek, de mivel a gyártó „időben megrendelte a szükséges alkatrészmennyiséget”, az év első felében nagyjából képesek is voltak kezelni a kihívásokat. A forgalmazó közlése szerint a következő hónapokban továbbra is nehézségekkel kell szembenézniük a félvezetők terén, a jövő évbe átnyúlóan is akadozhat egyes modellek vagy opciók gyártása, ám összességében a hazai piacon egyelőre minden modell elérhető, a felszereltségtől függhet a szállítás, átadás hossza.

Ford

A Fordnál pillanatnyilag leginkább a két Fiesta-alapú crossoverből, az EcoSportból és az új Pumából van bőséges, valamint a Kugából tisztességes választék készleten, Fiesta, Focus, Mondeo inkább csak mutatóba akad a kereskedőknél.

Gyártásból való rendelés a 6 hetes határidőt a tisztán elektromos családi autó, a Mach-E egyes kiviteleire vállal a hazai forgalmazó, minden más modellnél hosszabb a várakozási idő.

Honda

A Honda márkakereskedői készletén jelenleg Jazz és CR-V modellekből van választék az azonnali igények kiszolgálására. Kereskedői előrendelések vannak, de a beszállítói nehézségek miatt csak kisebb mennyiségek futhatnak be a közeljövőben.

6 hetes várakozással egyik Honda modellt sem lehet gyártásból rendelni, de ez normál időszakban is hasonlóan lenne.

Mazda

A márka a CX-30-ast tudja ajánlani az ügyfeleknek készletről, az feljebb említett feltételek szerint, nagyobb választékban. A közepes SUV-n kívül még Mazda3 és Mazda6 akad, de elismerten egyre fogyatkozó darabszámban, ezek érhetők el 2-3 héten belül.

Japán márkaként a Mazda normál ügymenetben is 4 hónapra vállalja a gyári rendelések leszállítását, így ilyen vásárlásra már nem lenne lehetőség idén – amúgy viszont a slágertermék CX-30-asra koncentrálnak a gyártásban is, rendelni is azt érdemes, ha valakinek van türelme.

Mercedes-Benz

A Mercedesnél nyíltan elismerik, hogy a stuttgarti márkát is sújtja a félvezető/csiphiány, de a szállítási idők nagyban függenek az adott modell felszereltségétől, így konkrét típusokat inkább nem soroltak.

Opel

Az Opelnél jelenleg jellemzően a Corsa, Astra és Crossland modellek érhetők el készletről válogatási lehetőséggel. A gyártásból való rendelésről nem kaptunk információt.

2020-at ismételheti a magyar újautó-piac A tavalyi évben 128 032 személyautót helyeztek forgalomba hazánkban, ami 18,9 százalékos visszaesést jelentett a megelőző, még “normális” 2019-hez képest. 2021 első tíz hónapjában 103 683 forgalomba helyezést regisztrált a Datahouse, ez egy hajszállal több a 2020-as január-októberi 102 054 darabnál, viszont 18,7%-kal elmarad 2019 hasonló időszakától. Az év elején még 140 ezre remények voltak, de egyre biztosabbnak látszik, hogy 2021-ben nem lép előrébb, stagnálni fog a piac, a végeredmény nagyon közel lesz a tavalyihoz.

Peugeot

Az oroszlános francia márkánál várakozás nélkül elsősorban 208-asok és 2008-asok vannak, de ezek száma is véges. Gyártásból 6 hét alatt nincs elérhető modell, az 508-ason és az elektromos típusokon kívül 6-9, de akár 9-12 hónapos várakozás is kinézhet.

„Nagyon változékony a helyzet, az is lehet, hogy tovább romlik, de az is előfordulhat, hogy bizonyos modelleknél 2022 elejétől gyorsabb tempóra kapcsolnak és jövő év közepére már csökkenhet a hiány” – magyarázta a Peugeot marketingvezetője, Mocsai Zoltán a Vezessnek.

„Jótanácsként annyit tudok mondani, ha valaki talál készleten autót, az minél hamarabb vegye meg, még ha nem is felel meg 100%-ban az elképzeléseinek. Az árak emelkednek, a szállítási idők pedig kiszámíthatatlanok, az árfolyam is bármikor változhat” – tette hozzá.

SEAT

Az importőr részéről lakonikus válasz érkezett: „Az Arona 1.0 TSI modell érhető el a legrövidebb várakozási idővel.”

Škoda

A VW-csoport cseh márkájának autói közül hazai készletről a nagy SUV Kodiaqból, a Superbből és az új elektromos kompakt crossoverből, az Enyaq iV-ből van színek és felszereltségek közti böngészést biztosító mennyiség, a gyártásból való rendelési lehetőség, várakozási idő nem ismert.

Suzuki

A Vitarával és az SX4 S-Cross-szal hazai piaci éllovas Suzukinál jelenleg még nem növekedett számottevően a várakozási idő a két Esztergomban készülő modell tekintetében, a Magyar Suzuki a várható nehézségekre felkészülve ugyanis az év első felében nagyobb készletekkel dolgozott. A Suzuki az eladások tekintetében időarányosan felül is múlja a tavalyi számokat, tehát láthatóan nincs fennakadás.

„Egyes ritkább felszereltségek esetében fordulhat elő kisebb csúszás. Ugyanakkor az elkövetkező hónapokban – a magas vevői igények és az alacsony készletszintek miatt – a várakozási idő növekedésére kell számítani” – jegyezte meg azért a Magyar Suzuki kommunikációs vezetője, Bonnár-Csonka Zsuzsanna.

Volkswagen

A VW-nél itthon a legkisebb SUV-ból, a T-Crossból van igen bőséges választék kereskedői készleten, valamint a jóval nagyobb Tiguan Allspace-ek között lehet még igazán böngészni. Polók, Passatok, Arteonok akadnak még kisebb darabszámban.

A konszerntárs márkákhoz hasonlóan a Volkswagentől sem kaptunk tájékoztatást a gyártásról való rendelést illetően.

Volvo

Volvót a vásárlók jellemzően gyártásból rendelnek, így a svéd márka hazai hálózatában nagyobb választékban, felszereltségben nem igazán érhetők el típusok.

Az ellátási nehézségek miatt jelenleg 4-9 hónap átfutással számolhat, aki az igényeihez szabott Volvót szeretne. A gyártó a tisztán elektromos modellekre – az XC40 és C40 Recharge – koncentrál most, így azokat akár januári vagy februári szállítással tudja vállalni a forgalmazó.

Kedves Olvasók, terveztek a közeljövőben újautó-vásárlást? Ha igen, megfelel, amit a kereskedő a saját készletéről tud kínálni, vagy inkább vártok fél-egy évet a minden igényeteknek megfelelő darabra? Esetleg egyszerűen elnapoljátok az autóvásárlást akkorra, amikor rendeződik az autóipar és -piac?