Nem kell korosodó pozőrnek, telepi menőnek vagy közúti ámokfutónak születni ahhoz, hogy valaki vágyjék arra a nívóra, amit vezetési örömben, kényelemben és ne legyünk álszentek, presztízsben is megadnak a használt BMW-k, újkori áruk csekély részéért. Ezúttal a 2019 év elején leváltott, F30-as 3-as BMW-re épülő típuscsaládot mutatjuk be használt autóként.

Nagyon remélem, hogy Magyarország egészét nem mételyezi az a rosszindulat és előítéletesség, amivel nem is kevés netes kommentelő esik neki a használt BMW-k vásárlóinak. Hozzászólásaik alapján olyan düh és magabiztosság feszíti őket, hogy nem is értem, hogy férnek be szorgos, szürke, szívó benzines autójukba.

Modelltörténet

Bár a 02-es szériát is felmenői közé sorolhatjuk, a gyár az E21-es BMW-t hívta először 3-asnak, 1975-től. A cápa 3-asból csak kétajtós akadt, modellcsaláddá 1982-től, az E30 korszakában fejlődött, amikor a tetőkeretes Baur-kabrión kívül négyajtós, gyári cabriolet és Touring is született belőle.

83 000 kilomérterrel újszerű állapotban van ez a Németországból behozott 328i GT. Menő a keret nélküli oldalablak. A hátsó szárny a német Wikipédia szerint 35 százalékkal csökkenti a hátsó kerekekre ható felhajtóerőt, amitől stabilabb az autó futása

2012-től váltották le az F30-as modellek az E90-es szériát, az F30 a limuzin, az F31 a kombi, az F32 a 4-esként árult kétajtós kupé, az F33 a 4-es kabrió, az F34 a cikkben szereplő 3 Gran Turismo modellkódja. Van még az F35, a kínai, nyújtott tengelytávú 3-as limuzin és az F36, az ötajtós Gran Coupé, amely korszakalkotóan szép és nagyra nyíló ötödik ajtajával igazán praktikus autó is egyben.

2015 közepén a BMW elérkezettnek látta az időt az LCI-re, a Life Cycle Impulse fedőnevű modellfrissítésre. Szomorú epizód a háromhengeres 318i, érkezését a WLTP előtti európai fogyasztásmérési szabványban nyerhető pár deciliternyi megtakarítása indokolta, de a modellváltással eltűnt. Az F34 renoválása 2016 nyarára esett. Magyarországon a BMW 2019 februárjától vezette be az utódot, a G20-as 3-ast, amelyből egyelőre még csak a négyajtós szedán és a G31-es kombi utóda lépett piacra.

Milyen autó a használt BMW 3-as?

Cikkünkhöz egy szinte makulátlan használt 3-as BMW-t fotóztunk, egy F34-es 328i GT-t elegáns árnyalatban, 83 000 kilométerrel, a ráncfelvarrás előttről. Az ötajtós ferdehátú alapjait a nyújtott tengelytávú négyajtós adja, amit a BMW is a kínai vevők kedvéért gyárt. Az olcsó hatású halogénfényszórókból és a szerény ülésekből ne egy flottakezelői minimumprogramon tengődő 318d-re tippeljetek, mert ez valójában egy 328i.

Bár ez a név ebben a generációban négy hengert jelent, viszont a turbós motor 245 lóerős. A kiváló gyorsulás nem hagy kétséget, hogy ezt a maximális teljesítményt nemcsak papíron adja le. Izgalmas hangot nem ad a finoman járó motor, fogyasztása viszont elismerésre méltó: reális közúti átlaga mindössze 8,9 liter 100 kilométerre.

Ebben az esetben nemcsak a konkrét példány, hanem a típus is igazán vonzó. Az F34-es BMW 3 GT használtan is nagyot alakít utazóautóként. Tágas a hátsó lábtere, öblös a csomagtartója és német autópálya sebességkorlátozástól mentes szakaszán olyan nyugodtan, csendesen fut 180-200 között, hogy nem fog rákérdezni a család, mennyivel megyünk.

Rugózási kényelmén javít, ha száműzitek a ROF-gumiabroncsokat (Run On Flat). A használt 3-es BMW-k defekttűrő kerekeinek oldalfala annyira merev, hogy légnyommásvesztségnél megtartja az autót, a felni nem nyírja szét a gumit és így csökkentett sebességgel és korlátozott távon, de tovább lehet haladni.

Tehát elodázható a kerékcsere, ami jól jön, ha a környék vagy a forgalom miatt veszélyes lenne nekiállni vagy a tulaj bármilyen okból nem tudja kivitelezni, de a merevített gumikon az autó jobban ráz és minden egyes úthibán áthajtva emlékeztet a kényszerű kompromisszumra.

Motorok, fogyasztás

Prémiumtermékhez illő a motorválaszték gazdagsága. Benzines motorból három- négy és hathengeres van a 136 és 340 lóerős teljesítménysávban. Benzines sorhatból egyetlen egy maradt, a modellfrissítésig az N55B30M0 kódjelű 335i a 306 lóerős hathengeressel, 2015-től utóda a B58B30, 326 lóerővel és egy turbófeltöltővel. A TwinPower Turbo feliratok ne tévesszenek meg senkit, itt a turbófeltöltő ikercsatornás, tehát kettős megfúvású, amit Twin Scrollként ismerhettek. A dízelek minimum négyhengeresek, a 116 lóerős 316d is 1995 köbcentis motor, a 335d a 2993 köbcentis, 313 lóerős, 630 Nm nyomatékmaximumú dízel.

136 lóerejével a turbós, 1,6 literes 316i is örömteli autó, alapverzió létére 8,9 mp alatt 100-on van és 210 km/óra végsebessége és a fogyasztása is kedvező, ami a maguk teljesítménykategóriájában általánosan igaznak tekinthető a modern BMW-motorokra. Alig kér többet a benzinkúton a 184 lóerős 320i, amely hangban és járáskultúrában sem azt adja, amit az E36 és az E46 320i nyújtott a sorhatossal, de sokkal jobban megy és takarékosabb is náluk.

2015-től a háromhengeres, B38B15 motorkódú 318i volt az alapmodell, 136 lóerőre és 220 Nm-re belőve, akárcsak a 316i, de a háromhengeres motorról ne higgyétek el a BMW marketingeseinek, hogy ez egy felezett sorhat, mert nem úgy jár, mint a négyhengeresek és a hangján is hallani, hogy a minimumprogramnál egy hengerrel kevesebbel kell kijönnie.

Érdekes a két EDE-verzió (Efficient Dynamics Edition). A 320i EDE is a 316i N13B16-os motorját kapja, tehát 1598 köbcentis, 170 lóerőre és 250 Nm-re beállítva. A dízel 320d EDE 184 helyett 163 lóerőre kalibrált motorral és hosszabbra áttételezett sebességváltóval fogja vissza a gázolajigényt. Maximális forgatónyomatéka ugyanúgy 380 Nm az LCI-ig és 400 Nm 2015-2019 között, mint az N47D20-é illetve a 2015-ben bevezetett B47D20-é.

Ebben a modellgenerációban szerepeltek először hibridhajtású modellek a kínálatban. A korábbi az Active Hybrid 3-as, amely a villanymotorral megtámogatott sorhatos turbós benzinessel igencsak aktív volt, 5,3 mp alatt gyorsul százra és 250-nél csak a leszabályozás fogja meg a 450 Nm rendszernyomatékú autót. A későbbi 330e sem gyenge a maga 252 lóerejével, de itt 225-nél tilt az elektronika, a benzines a takarékosabb négyhengeres (B48B20A motorkóddal) a 320i-ből és a hibridrendszer akkumulátora konnektorról is feltölthető. A 330e zöld rendszámot kap.

Használt 3-as és 4-es BMW-k hibalehetőségei

Temérdek változat készül a 2012 utáni 3-as és 4-es BMW-ből, egy cikkbe még vázlatosan sem férnek bele a hibalehetőségeik, így csak a fontosabbakat említjük. Mivel itt nemcsak karosszériából, de motorból, váltóból és hajtásból is sokféle van, az F30-as használt 3-as BMW-k kockázatairól sokkal nehezebb bármit is mondani, mint a kétféle benzines és egyféle dízelmotorral gyártott Suzuki Splash esetében.

Nem ugyanolyan elhasználódásnak van kitéve a hátsókerekes, sportcsomagos, kézi váltós 335i vagy a 340i, mint a céges autóként a dolgozó ülepe alá tett (más megközelítésben bérként neki oda nem adott) 320d GT automatával és összkerékhajtással, amely a magyar flottapiacon is nagyon népszerű kombináció volt.

Lehet tehát csökkenteni a kockázatokat, de anyagi értelemben véve sok jóra ne számítsatok! Itt is beválhat használtautó-vásárlási szakértőnk, Varga Tibor tanácsa a használt BMW-khez: legyen fél, de inkább egymillió forintod eltéve javításra, hogy elő tudd venni, amikor kell. Ha nem költöd el, annál jobb, ha mégis, akkor kevésbé fog fájni.

A 2012-2019 közötti használt 3-as és 4-es BMW-kben csupa összetett, fejlett motor szolgál, de víz és olaj ezekhez is kell. A hibák megelőzéséhez nézzétek rendszeresen a hűtőfolyadék és a motorolaj szintjét, legalább minden második tankoláskor szánjatok rá időt!

Minden motorjuk szelepeit lánc mozgatja, ennek élettartamát is megrövidíti az olajcserék túlnyújtása, ami eleve egy motor halála. Kenőanyagból jó minőséget vegyetek, áldozzatok a gyári szűrőkre vagy utángyártottból a gyári beszállítók szűrőire, és ha nem Hamburg és Budapest között autópályáztok oda-vissza, akkor 10, de legfeljebb 15 ezer kilométerenként a motorolaj cseréjére! Ezt nagyon megérdemli minden autó, pláne a használt 3-as BMW, amiben annyi örömötök lesz.

Itt már minden benzines motor turbófeltöltővel és nagynyomású üzemanyag-befecskendezéssel készült, ami környezetünknek és a fogyasztásnak jót tesz, a használt 3-as BMW szervizköltségének nem. Az E46-ok csekély nyomással dolgozó és a szívócsőbe befecskendező üzemanyag-ellátáshoz képest bonyolult és a fejlettebb, korszerűbb technika a benzinesek egyik fő hibaforrása.

Ebben a korszakban a BMW benzines motorjai eleve kevésbé tűnnek stabilnak a dízelekhez képest, de a dízelmotoroknak is lehet bajuk. A kipufogó-visszavezetésből induló autótüzek nyomán a gyártóra végül rákényszerített visszahívás szomorú képet fest a BMW helytállási hajlandóságáról egy szám szerint kevés autót lángba borító, de mégiscsak ijesztő probléma esetén.

2016-ban már biztosan ismert volt a BMW számára is, hogy a dízelmodellek kipufogógáz-visszavezető berendezésének hűtéséből fagyálló (glikol) léphet ki, ami az EGR-modulban lerakódó korommal az itteni forróságban izzó elegyet képezhet, ami a szívósor olajos lerakódásaival együtt meggyulladhat.

Végül 2018 őszétől a BMW több lépcsőben rendelte be az érintett autókat az önkéntesnek mondott szervizakcióra a márkaszervizekbe. A 3-asból a 2015 áprilisa és 2016 szeptembere között gyártott, négyhengeres dízelek érintettek, van köztük N47-es is, de jóval több a B47-es motorkódú autó. Az N57-es, hathengeres dízelek egy részét is sújtotta ez a hiba. Mindenképp ellenőrizzétek márkaszervizben, hogy túl van-e a kinézett vagy megvásárolt használt 3-as és 4-es BMW az ellenőrzésen illetve a javításon!

Gyakori a használtautó-kínálatban az N47-es, 1995 köbcentis dízelmotor, de nem azért, mert olyan problémamentes és csak olajcserékkel elfut 250-300 ezer kilométert. Ez is egy láncos vezérlésű BMW-motor és a vezérműlánc élettartama itt sem hasonlít ahhoz, amit egy láncos Suzuki Honda vagy akár az M54-es motorig a régebbi BMW-ken megszoktak a tulajdonosok.

Évjárattól függően többféle lánccal készültek az N47-es dízelmotorok, a későbbiek a jobbak. Utóbbiak élettartama autópályázós kocsikban 200-250 ezer km körüli. A korábbi láncverzióké jóval kevesebb, 120-150 ezer kilométer után számíthattok cserére. A legtöbb eladó használt F30-as 3-as BMW épp abba korba esik, amikor a lánccsere és a kapcsolódó olajszerviz 300 ezer Ft körüli költsége esedékes.

Mivel ez is hátsó vezérléses motor, a lánc, a láncvezetők és a lánc cseréje jó sokba kerül, mert ki kell emelni hozzá a négyhengeres erőforrásokat, az összkerekes autóknál lekötve az első hajtást is. Ezt érdemes kiegészíteni más karbantartási és javítási munkákkal, így összességében kisebb lesz a munkadíj. Ilyen a főtengely ékszíjtárcsa cseréje, amelynek repedése is ismert hiba már az elődből is. A dízelekben a szívósor eltömődik lerakódásokkal, amit néha ki kell mosni, hogy a szívósor-állító csappantyúk ne akadjanak meg.

Bár erre nincs gyári előírás, a hátsó differenciálműben meg a váltóban, illetve az összkerekes autókban az osztóműben és az első differenciálműben is érdemes olajat cseréltetni. 90 000 kilométerenként mindenképp, de aki pedáns és biztosra akar menni, leviheti 60 ezerre is. Az olajcserék alkalmával a kopadékból kiszúrhatja egy szakember, hogy készülődik-e súlyos váltóhiba. A nyolcfokozatú ZF8HP nemcsak páratlan finomsággal és igazán gyorsan vált, de jobban is bírja a soros hathengeresek erejét, mint a kézi váltó.

Elektronikai oldalról az autó sokat fejlődött elődjéhez képest, az F30-as családba tartozó BMW 3-asok használtan kevesebb zűrt produkálnak az E90-es modellcsaládnál. Az iDrive belső téri kijelzőjének hibája sem jellemző már rájuk, ami az E60-61-nél és az E90-ben annyira tömeges, hogy iparág alakult ki itthon a még menthető CCC-modulok felújítására, nagyjából 80-100 ezer forintos összegért.

Javítást igényelhet a kisebb teljesítményű xenon izzóknál nem, de a 3-asba beszerelt rendszereknél már kötelező fényszórómagasság-szabályozás is. A legolcsóbb gond, ha a fénykéve magasságát állító motor állítószerkezetben a gömbfej megszorult, itt elég a kenés neki, ha csak emiatt nem működik a magasságállítás. De rossz lehet a magasságállítás szenzora is.

Használt BMW 3-as árak

Talán sokan élnek használt BMW-k pörgetéséből, legalábbis a márka aránya a hazai autóállományban jóval kisebb, mint a használtautó-hirdetések között. Nagyjából 600 darab használt 3-as BMW szerepel a Használtautó.hu adatbázisában a cikk feltöltésekor, ehhez jönnek hozzá a 4-esek. Hárommillió forinttól hirdetik a legkevesebbe kerülő F30-F31-es használt 3-as BMW-ket, de a kínálat 3,5-4 millió forinttól nyílik ki.

Innen törnek felfelé az árak, kortól, motortól és felszereltségtől függően. A tulajdonosok által várt (remélt?) összegek nem mindig vannak összhangban a vevők elképzelésével, így a használt BMW-ket ebből a 3-asból is jó sokáig lehet hirdetni. Használtan különösen nehezen adhatók el a 316d-k, ami jó lehetőség azoknak, akik hajlandóak beülni a kétliteres, de 116 lóerőre visszafojtott autóba.

Legalább négy hengerrel a 3-as BMW jól vezethető, örömteli, sokoldalú és nívós autó. Ráadásul megbízhatósága is rendben van, az itt élvezhető színvonalhoz képest vállalható az a szervizelési többletköltség, amit igényel.