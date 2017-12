BMW M4 Competition – Csepreghy Dániel

Pontosan tudtam, így azonnal rá is vágtam volna, hogy nálam az év tesztautója semmi más nem lehet, csak az egymilliomodik Porsche 911-es, mely kétség kívül egy autótörténeti ikon. Továbbra is minden tiszteletem a Porsche-é, hogy múzeumi porfogó helyett inkább arra használják az ünnepi sportkocsijukat, hogy boldoggá tegyenek pár szerencsést. Ezért is kapta meg a Nürburgringen rendezett 6 órás WEC futam az Év Sajtóútja képzeletbeli vándorserleget. Tavaly azonban szintén egy 911-es került a személyes dobogóm legfelső fokára, ezért – fájó szívvel – diszkvalifikáltam a Porschét a mezőnyből. Pedig a Panamera 4 E-Hybrid, és a felfoghatatlanul mozgó Cayenne S is erősen esélyes volt az Éves Szumma Nagydíj pole pozíciójára. A végtelenül őszinte Jeep Grand Cherokee Trailhawk és a selymesen ringató, emelt E-osztály All-Terrain, valamint az E400 is nagy kedvencem volt. Hajnalban felkelni, gyakran tankolni, visszanézni rá a parkolóban és élvezni az autózást azonban a BMW M4 Competition-ben tudtam leginkább. Nem is feltétlenül a biturbó sorhatosból kipréselt bődületes nyomaték és a 450 lóerő alapozza meg a hangulatot, hanem a mesteri vezethetőség miatt remek örömforrás. Stílusos kupé, precíz sportautó és nem mellesleg igazi huligán.

Lexus LC 500C – Földes Attila

Számomra 2017 legszórakoztatóbb tesztautója egyértelműen egy bosszantóan tökéletesre megcsinált japán autó lett, a Lexus LC 500C. Abból is a V8-as, 477 lóerős változat, a maga 4,7 másodperces gyorsulásával, bitang hangjával. Persze van ennél gyorsabb, erősebb autó is, de ennyire kifinomult, amit varázslatos dolog vezetni, na, olyat egyelőre még nem gyártottak mást. Maga a 800 kilométeresre elhúzott tesztút is zseniális dobás volt, a német sztrádán mehettünk vele 270-nel, átkeltünk vele 2000 méter magas, havas hágón és kanyarogtunk szűk szerpentinen. Ja, és mindez mellett még bitang jól is néz ki, kívül belül egyaránt.