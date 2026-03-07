Míg tavaly vitték az első rajtsort, idén a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj időmérőjén csak az 5-6. helyen zártak a címvédő McLaren pilótái, Oscar Piastri és Lando Norris, ráadásul a címvédő volt hátrébb.

A melbourne-i kvalifikáción tarolt a Mercedes, az ugyanolyan motorral versenyző wokingiak átlagosan 9 tizeddel voltak lassabbak George Russell pole-idejénél.

„Nem valami jó, nem valami szép” – mondta a maga és a McLaren eredményéről a világbajnok. „Szerintem csakis George mondja majd, hogy jó volt [az időmérő]” – mondta Norris.

„Számomra hullámzó volt a kvalifikáció, egy kör jobb volt, a másik nem. Nem egyszerű. A hétvége kezdetétől hátrányban voltam, nem futottam elég kört. Sok gond volt az autóval, nyilván kevesebbet szeretnék, de van ilyen. Igyekszünk mindent kijavítani. Bizonyos értelemben erről szól a szezon eleje: kiküszöbölni a hibákat” – folytatta az angol.

Kimi Antonelli elhagyott hűtőbetétje megtörte Norris szárnyvéglapját

„A szerencse sem állt mellém eddig, a Q3-ban is törmelékre hajtottam, megsérült az első szárnyam, szóval örülök, hogy egyáltalán idáig jutottam. A hiányzó körök és az autó teljesítménye megnehezítették a dolgomat” – panaszkodott a tavaly az időmérőt majd a futamot is megnyerő mclarenes.

Csapattársa, a hazai hős Piastri így nyilatkozott:

„Hát, nagyjából erre számítottunk. A Mercedesek mögött nagyon szoros a verseny, szóval nem igazán meglepő, hol végeztünk. Úgy érzem, nagyjából simán ment a mai nap, tisztességesen tettem a dolgomat, ilyen szempontból nem panaszkodom, de nyilvánvaló, hogy gyorsulnunk kéne, mert a Mercedesnél már nem fogják vissza magukat. Meglátjuk, hogyan tudunk majd javulni, de úgy gondolom, biztos alapjaink vannak” – magyarázta az ausztrál, majd kérdésre megerősítette, hogy ekkora Mercedes-előnyt azért nem vártak.

„Tegnap talán csalóka volt [a második edzésen elért első hely], de úgy véltük, versenyben lehetünk a pole-ért, aztán a harmadik edzésen faképnél hagytak minket. Szóval kell még ezt-azt találnunk, de biztos vagyok benne, hogy javulni fogunk.”