Nem épp erre számítottak: a teszteken, a szabadedzéseken meglepően megbízható új, Red Bull-Ford erőforrás a lehető legrosszabbkor, a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj időmérőjének első szakaszában okozott problémát, amikor Max Verstappen éppen megkezdte volna első mért körét.

A célegyenes végén, amint a holland a fékre lépett – minden bizonnyal a mozgásienergia-visszanyerő hibája miatt –, a hátsó kerekek blokkoltak, elfordított kormány mellett az autó azonnal kitört, nagy sebességgel sodródott a kavicságyba, végül csak a gumifal állította meg.

Max Verstappen is OUT of Qualifying, with no time set! 😳



This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/M2XKoapEMl — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

A négyszeres bajnok saját erőből szállt ki, de láthatóan fájlalta a kezeit, a holland az Albert Park pályaambulanciáját is megjárta a bukást követően, de úgy tűnik, nincs említésre méltó sérülése.

„A fékre léptem, a hátsó tengely pedig minden előjel nélkül azonnal blokkolt. Nem tudom, hogyan és miért történt, a pályafutásom során még nem történt velem ilyen. A hátsók blokkoltak, onnan pedig ilyen sebességnél már semmit sem lehet tenni. A falba csapódás nem volt olyan durva, de a kormány egyszerűen kicsapott a kezemből, ezért mentem az ambulanciára, de nincs gond” – nyilatkozta a Forma-1 hivatalos közvetítésének.

Míg Verstappen a baleset miatt csak a 20. rajthelyet szerezte meg, új csapattársa, Isack Hadjar mentette a menthetőt, a domináns Mercedesek mögött a 3. időt autózta a francia, a Red Bull igen elégedett lehet a munkájával.