Sok-sok órát tölthetünk az Audi és a Mercedes kifestőivel is: az ingolstadti gyártó jóvoltából tizenkét oldalt színezhetünk ki, míg a stuttgartiak mintegy 50 darab színezőt tettek közzé. Az audis képek ide kattintva, a mercedesesek pedig innen tölthetők le.

Akiket kimagaslóbb kézügyességgel áldott meg a sors, vagy szimplán nagyobb kihívásokra vágynak, azoknak a Ford mellett a Toyota is hajtogatható papírmodellekkel kedveskedik, de az alábbi cikkből az is kiderül, hogyan színezhetünk Bentley-t:

Alternatív lehetőségek is akadnak szép számmal: süthetünk stílszerűen autós süteményeket, de a video- és szimulátorjátékok világába is belemerülhetünk, ahogyan azt számos „valódi” autóversenyző tette, többek között Charles Leclerc, Alexander Albon, Lando Norris, Antonio Giovinazzi, George Russell és Nicholas Latifi – a Ferrari monacói versenyzője meg is nyerte az F1 virtuális bajnokságának legutóbbi fordulóját, a Vietnámi Nagydíj helyett rendezett ausztráliai versenyt.

A legklasszikusabb játékokról itt olvashatsz részletesen, ráadásul a PlayStation 4-birtokosok ingyen férhetnek hozzá a Dirt Rally 2.0-hoz:

Az otthon töltött napok, hetek alatt (újra) elővehetünk olyan klasszikus versenyeket és YouTube-videókat, amikre a rendes kerékvágás szerinti hétköznapokban nem jut idő. Legyen az a Forma-1 teljes archívuma – amit az F1 TV húsvéti akciójának köszönhetően 30 napig ingyen nézhetünk –, vagy akár ez a 15 perces összeállítás a rali aranykorából:

A Forma-1 hivatalos platformjain egyébként is a múltidézésé a főszerep már hetek óta: a nosztalgiavonat következő állomása Monza lesz, méghozzá egy annyira nem is régi versennyel, mivel az F1 YouTube-csatornáján és Facebook-oldalán a tavalyi Olasz Nagydíj történéseit eleveníthetjük a mai nap folyamán, magyar idő szerint 16 órától.

Coming up on Saturday: our next F1 Rewind 👀

It’s another modern F1 classic in full as we go back to Monza in 2019 – and a magical weekend for the tifosi 🇮🇹

As usual, we’re showing the full race on our website and our FB and YouTube channels 🍿#F1Rewind ⏪ #F1 @pirellisport pic.twitter.com/HxLTxOzo08

— Formula 1 (@F1) April 10, 2020