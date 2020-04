Futamok nincsenek és még jó ideig nem is lesznek, de aki most él a Forma-1 nyújtotta lehetőséggel, 30 napon keresztül ingyen élvezheti a sportág fizetős streamingszolgáltatása, az F1 TV tartalmait. Több évtizednyi futam, dokumentumfilmek, több, mint amennyire időt keríthet az ember egy hónap alatt.

Az ingyenes próbahónapra egyszerűen az e-mail-cím megadásával lehet feliratkozni itt.

Get ready to binge… 🍿

F1 TV Access is FREE for 30 days. Watch 1,400 hours of unrestricted, on-demand F1 content – including full races, highlights, season reviews, and exclusive F1 documentaries!

Available right here >> https://t.co/Xj2u7C5LW3

— Formula 1 (@F1) April 9, 2020