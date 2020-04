A Sony játékkonzolját megvásárlók minden bizonnyal jól ismerik a PlayStation Plus szolgáltatást, melynek lényege, hogy az előfizetők minden hónapban megkapnak két ingyenes játékot, melyekkel korlátlanul játszhatnak előfizetésük lejártáig. A szolgáltatás igazán hosszú távon éri meg, egy évre például kevesebb, mint havi 2000 forintba kerül, és cserébe olyan alkalmazásokat kapunk meg ingyen, melyek egyébként több tízezer forintba kerülnek.

Az áprilisi PlayStation Plus játékfelhozatala garantáltan a képernyők elé ülteti a száguldás kedvelőit, de főleg a ralirajongókat. Szabadon letölthető ugyanis a Dirt Rally 2.0, az utóbbi évek egyik, ha nem a legjobb játéka kategóriájában.

A 2019-es játékban akár 61 autó virtuális volánja mögé ülhetünk be Argentína, Ausztrália, Új-Zéland, Lengyelország, Spanyolország és az Egyesült Államok gyorsasági szakaszain. A Dirt Rally 2.0 – hasonlóan az előző részhez – a ralikrossz-világbajnokság hivatalos játéka is egyben, így a legmenőbb WRX-gépekkel is csapathatjuk keresztben a bajnokság murvás-aszfaltos pályáin.

Ha valaki egy kicsit belefáradna a vezetésbe, egy lassan klasszikussá érő címmel vetheti bele magát az újabb izgalmakba. Az Uncharted 4: A Thief’s Endben egy kincsvadász bőrébe bújva vehetünk részt mindenféle kalandokban, ahol a tét már nem csak a mesés gazdagság, hanem a család élete is.