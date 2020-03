A vállalatcsoporthoz tartozó és kenőanyagok gyártásával foglalkozó Mol Lub Kft. mindössze két hét alatt állította át almásfüzitői üzemének egyik, korábban szélvédőfolyadékot készítő gyártósorát.

Az egység három műszakban dolgozik és termeli ki a napi mintegy 50 000 literes mennyiséget. A két új termék receptúrája az WHO ajánlása alapján készült, amelyeket a Nemzeti Népegészségügyi Központ a helyzetre való tekintettel rekordgyorsasággal vizsgált be és hagyott jóvá. A termelés és a kiszállítás folyamatos lesz.

A Mol finomítóiban, üzemeiben és töltőállomásain dolgozó szakembereit is ezzel a fertőtlenítőszerrel védi a vírus ellen annak érdekében, hogy mindig megfelelő létszámú állomány tudja biztosítani az ország energiaellátását. A Mol Lub egyúttal azon is dolgozik, hogy mihamarabb elindulhasson a termék kiskereskedelmi értékesítése, hogy a lakosság is hozzáférhessen a jelenleg hiánycikknek minősülő termékhez.

A Mol Hygi egyelőre 2 literes, újrahasznosítható műanyagból készült flakonban érhető el, de a Mol Lub kisebb kiszereléseket is alkalmaz majd a jövő hónaptól.