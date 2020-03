Az egészségügyi dolgozóknak 20 000 forintos kupont, és hétfőtől a fővárosnak a szociális ellátómunka elvégzésének megkönnyítésére pedig öt gépkocsit ajánl fel sofőrrel a MOL Limo.

A MOL Limo regisztrációval már rendelkező orvosok, egészségügyi szakdolgozók és orvostanhallgatók az info@mollimo.hu e-mail címen regisztrálhatnak a kuponért. A gyors és bürokráciamentes elbíráláshoz jogosultságukat kamarai tagkártyájukkal, az orvostanhallgatók esetében pedig diákigazolvánnyal igazolhatják. A regisztrációval nem rendelkezők a MOL Limo appot letöltve tudják ezt díjmentesen megtenni, majd e-mailben elküldeni kedvezményre jogosító dokumentumaikat.

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti igazgatóság kifejezetten a szociális ellátás biztosítására fogja használni a járműveket, többek közt az otthonaikban maradni kényszerült idős embereknek szállítanak majd velük ételt

Felelősen gondolkodó ügyfeleitől pedig azt kéri, maradjanak otthon, a szerda óta 30 százalékos kedvezménnyel elérhető autókat csak akkor vegyék igénybe, ha valóban szükséges, és akkor is tartsák be a szigorú higiéniás szabályokat, ezzel is gondolva a többi közösségi autósra