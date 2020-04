Két héttel ezelőtt a Forma-1 megtartotta első hivatalos virtuális nagydíját, de a koronavírus-járvány miatt elhalasztott Bahreini Nagydíj helyett összerántott verseny a technikai hibák, az aktuális versenyzők szinte teljes hiánya és az így kimondottan szedett-vedett mezőny bénázása már-már bohózattá tett.

Most vasárnap sokkal jobban alakult minden, a Vietnámi Nagydíj helyett megrendezett, a melbourne-i Albert Park pályán bonyolított – a 2019-es Forma-1-es játékban értelemszerűen nem szerepel Hanoi – futamon már hat jelenlegi pilóta vett részt, a 29 körös verseny pedig rendezetten, kevés ütközéssel, izgalmas csatákkal zajlott.

A győztes a ferraris Charles Leclerc volt, a monacói sima rajt-cél győzelmet aratott, ami megsüvegelendő, ugyanis utólag elárulta, hogy mindössze az előző vasárnap szerezte be a játékot és kezdett gyakorolni rajta. A dobogóra még a Renault színeiben induló Forma-2-es pilóta, Christian Lundgaard és a williamses George Russell fért fel.

Az elinduló F1-es versenyzők közül a legrutinosabb játékosnak számító mclarenes Lando Norris sajnos kipottyant, kapcsolódási hiba miatt nem tudott elrajtolni.

Your top ten from a memorable #VirtualGP!

A debut podium for all of our top three 👏👏👏

Who impressed you most?#F1Esports #RaceAtHome pic.twitter.com/SAfNZGFM4s

