A felhasználói fiókot rövid regisztrációs folyamat után aktiválják, ezután a jelképes, havi 100 forintos havi díj online kifizetése után a közbringarendszer azonnal használható.

A 100 forintos bérlet alkalmanként 30 perces bringázást tesz lehetővé további díj megfizetése nélkül. 30 percen túli folyamatos használat esetén külön használati díjat is kell fizetni, amelynek összege a túlhasználat idejétől függően fokozatosan emelkedik.

A 100 forintos terméket megvásárló felhasználók egyszerre egy darab kerékpárt tudnak felvenni.

Akinek jelenleg is van használatban lévő MOL Bubi jegye vagy bérlete, az az aktív díjtermékével tudja továbbra is használni a közbringarendszert. A jegy/bérlet érvényességének lejárta után természetesen a jelenlegi felhasználók is válthatnak új, 100 forintos havi bérletet.