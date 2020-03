#parkoljle

A Vezess hitvallása a koronavírus kapcsán

Havonta 1,5 millió olvasó, ennyi embert ér el a Vezess, a leglátogatottabb online autós magazin. Ez nagy felelősség, de lehetőség is egyben, szólhatunk az emberekhez. Meg is tesszük, de ti is kelletek ehhez.