Az autózás bizony drága dolog, főleg Magyarországon. Egy új autó ára sokmilliós tétel, a teljes fenntartási és üzemeltetési költségbe pedig rengeteg tényezőt figyelembe kell venni: a vételáron túl az üzemanyagköltség, a biztosítás, a gépjárműadó, a szerviz- és a parkolási díj, az avulás és egyéb paraméterek is benne vannak az közlekedés összköltségébe. Most az egyszerűség kedvéért pusztán az üzemanyagra fordított összegre fókuszálunk, ám nem állítjuk, hogy így teljes képet kapunk arról, pontosan mennyibe is kerül autóval közlekedni. Ám mivel az üzemanyagköltség (az autó vételárától eltekintve) a legtöbb esetben a legkomolyabb kiadás éves szinten, így most ez lesz a középpontban.

A szemléltetéshez olyan, Magyarországon is népszerű modelleket választottunk, amelyeknek van benzines és tisztán elektromos változata is. Igyekeztünk olcsóbb és prémium, kompakt és SUV autókat is bevenni a listába, továbbá ahol erre lehetőség volt, ott köztes megoldásként a plug-in hibrid változatot is megvizsgáltuk, hogy mennyibe kerül a részben benzines, részben villanyos közlekedés.

Az elektromos vonalon az országban a két leginkább kiterjedt töltési hálózattal rendelkező szolgáltató áraival kalkuláltunk, ez a Mobility és az E.ON. Emellett az otthoni, 220-as töltést (nem kedvezményes tarifával és nem 36 forintos “olcsó lakossági” árral számolva, hiszen ha minden nap otthon töltenénk, hamar elfogyna a havi 210 kWh-s limit, így itt a 70 forint/kWh árral számolunk) is megnéztük (számolva 10 százalék töltési veszteséggel). Bár ez csak viszonyítási alapnak jó, hiszen életvitelszerűen sok villanyautós sem tölt otthon úgy, hogy a hálózatból vásárolja az áramot, inkább saját napelemet használnak, ám utóbbinak a telepítési költségeivel és megtérülésével most nem szeretnénk bonyolítani a képletet. Azt is érdemes megemlíteni, hogy nem mindenkinek van lehetősége otthoni töltésre, hiszen aki nem családi házban él, hanem társasházban vagy lakótelepen, az ezt nem tudja megoldani. A benzin üzemanyagköltségének számítása is csak elsőre tűnik magától értetődőnek, hiszen nagyon sokat ingadozik egy évben az olaj ára, olykor 100 forint eltérés is előfordul literenként egy év alatt a benzin esetében. Így itt a 2025-ös év átlagos benzinárával számolunk, a KSH adati szerint ez 590 forint volt.

A példákon Átlag Ármint vesszük alapul, aki évi 15 000 kilométert autózik (a plug-in hibrid modelleknél az egyszerűség kedvéért 7500 km benzines és 7500 km elektromos közlekedéssel számolunk). Ármin Budapest agglomerációjában él, és a fővárosba jár be dolgozni. Tökéletesen objektív és fair összehasonlítás aligha lehetséges a benzines és elektromos autók közt, hiszen a cikkben szereplő töltési áraknál vannak olcsóbb és drágább megoldások is, mint ahogyan a benzin esetében is vannak olyan kutak, ahol jóval olcsóbb vagy drágább a tankolás a KSH által megadott éves átlagárnál. Olyan tényezőket sem veszünk most például figyelembe, hogy az elektromos autóknak és a benzineseknek mennyi a fogyasztásnövekedése a kemény téli hónapokban. Jöjjenek hát a tények! A 3-as BMW, a Citroën C5 Aircross, a Mercedes GLC, a Peugeot 308 és a Suzuki Vitara szerepelnek a cikkben, ár szerint növekvő sorrendben.

Suzuki Vitara

A mild hibrid Vitara 130 lóerős, a Suzuki által megadott átlagfogyasztása 5,4 liter/100 km, a spritmonitor.de szerint viszont ez inkább 5,9 liter a hétköznapokban. Mindkét értékkel kiszámolva, 15 ezer kilométeres éves futásteljesítménnyel az alábbi összegek jöttek ki:

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján: 477 900 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján: 522 150 Ft

A gyengébbik, elektromos eVitara 144 lovas, gyári átlagfogyasztása 15,2 kWh, az evtest.eu mérésében ez inkább 18,1 kWh (a hazai újságírói teszteken egyébként nem nagyon sikerült senkinek 22-25 kWh alá vinni a fogyasztását). A gyári adatokkal az éves töltési díj Mobilityn, E.ON-nal és otthoni töltéssel, valamint az evtest.eu fogyasztási adataival itt látható:

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (Mobility): 534 972 Ft

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (E.ON): 499 092 Ft

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (otthoni töltés): 175 560 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján (Mobility): 630 194 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján (E.ON): 594 314 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján (otthoni töltés): 209 055 Ft

A közúti tesztek adatait alapul véve tehát elmondható, hogy az otthoni töltéssel használt elektromos Vitara a nyertes, de ha valamilyen okból nyilvános töltőt kell használnunk, akkor minden megoldás drágább, mint a belső égésű változat használata. Fontos tényező az is, hogy a benzines Vitara alapára 8,2, az eVitaráé pedig 12,9 millió forint.

Peugeot 308

Ebből a modellből elérhető mild hibrid, plug-in hibrid és tisztán elektromos is. A 145 lovas változatnál a gyártó 5,5 literes fogyasztást adott meg, a spritmonitor.de adatai szerint a 6 liter a reálisabb. A két értékkel az alábbi benzinköltség jön ki 15 ezer kilométerre vetítve:

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján: 486 750 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján: 531 000 Ft

A 195 lovas, konnektoros hibridnél a gyártó benzinből 2,2 literes, elektromos áramból pedig 20,3 kWh-s fogyasztást adott meg 100 kilométerre. A Német Autóklub (ADAC) tesztje alapján a két érték vegyes használatban 3,4 liter és 10 kWh. A gyári adatokkal a benzinköltség és az éves töltési díj Mobilityn, E.ON-nal és otthoni töltéssel, valamint az ADAC fogyasztási adataival itt látható:

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (benzin+Mobility): 466 505 Ft

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (benzin+E.ON): 430 625 Ft

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (benzin+otthoni töltés): 215 582 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján (benzin+Mobility): 350 505 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján (benzin+E.ON): 314 625 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján (benzin+otthoni töltés): 208 200 Ft

A 156 lovas, tisztán elektromos változatnál a Peugeot 17 kWh-s fogyasztást adott meg, a Német Autóklub tesztjén ez az érték 16,3 lett. A gyári adatokkal az éves töltési díj Mobilityn, E.ON-nal és otthoni töltéssel, valamint az ADAC fogyasztási adataival itt olvasható:

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (Mobility): 594 075 Ft

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (E.ON): 558 195 Ft

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (otthoni töltés): 196 350 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján (Mobility): 571 091 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján (E.ON): 535 211 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján (otthoni töltés): 188 265 Ft

Itt is az jött ki, hogy az otthoni töltést semmi sem veri a 308 esetében sem, de érdemes megfontolni a plug-in hibridet. Persze ez akkor igaz, ha úgy használjuk, ahogy kell: városban elektromos módban, autópályán és országúton pedig benzinesen/hibridként. Fontos tényező azonban, hogy a konnektoros hibrid és a tisztán elektromos modell felára itt 5 millió forint körüli a mild hibridhez képest (11,1 millió Ft), viszont a plug-innek alig van árelőnye a tisztán elektromoshoz viszonyítva.

Citroën C5 Aircross

Ennek a hobbiterepjárónak van benzines (mild hibrid), plug-in hibrid és tisztán elektromos változata is. A 145 lóerős benzines gyártó által megadott fogyasztása 5,4 liter, a Vezess.hu tesztjén pedig 5,7 liter jött ki. A kétféle adattal végzett számítás eredménye az alábbi:

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján: 477 900 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján: 504 450 Ft

A konnektoros hibrid verzió 195 lóerős rendszerteljesítményű, itt viszont a modell frissessége miatt csak a gyártói fogyasztásadatokra tudunk hagyatkozni: benzinből 6,1 liter, elektromos áramból pedig 14,4 kWh 100 kilométerenként. A gyári adatokkal a benzinköltség és az éves töltési díj Mobilityn, E.ON-nal és otthoni töltéssel itt látható:

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (benzin+Mobility): 542 217 Ft

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (benzin+E.ON): 506 337 Ft

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (benzin+otthoni töltés): 353 085 Ft

A 210 lovas, tisztán elektromos C5 Aircross esetében 17,1 kWh/100 kilométert adtak meg a franciák, az evtest.eu közúti mérése szerint azonban 18,2 a fogyasztása. A gyári adatokkal az éves töltési díj Mobilityn, E.ON-nal és otthoni töltéssel, valamint az közúti fogyasztási adataival itt látható:

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (Mobility): 597 359 Ft

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (E.ON): 561 479 Ft

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (otthoni töltés): 197 505 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján (Mobility): 633 477 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján (E.ON): 597 597 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján (otthoni töltés): 210 210 Ft

Újfent az elektromos autó otthoni töltése a befutó, de itt is erősen megfontolandó a plug-in hibrid, ha csak az üzemanyagköltség a fontos. A mild hibrid modell 11,7 millióról indul, a plug-in viszont majdnem 5, az elektromos pedig közel 7 millióval drágább a C5 Aircross esetében.

BMW 3-as sorozat

Itt benzines (mild hibrid), plug-in hibrid és tisztán elektromos változat is elérhető, utóbbit i4-nek hívják. A “sima benzines” BMW-ből azt a kivitelt választottuk, amelyik teljesítményben nagyjából hasonló a plug-in hibrid és az tisztán elektromos változathoz. A 330i 245 lóerős, a gyártó által megadott átlagfogyasztása pedig 7,2 liter/100 km. A valóság azonban más, mint a laboratóriumban mért fogyasztás, így a német felhasználók által rendszerezett spritmonitor.de fogyasztási adatait figyelembe véve 8,3 literes átlagfogyasztással is kiszámoltuk a dolgot:

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján: 637 200 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján: 734 550 Ft

A 292 lóerős, plug-in hibrid 3-as BMW (330e) esetében a benzinfogyasztásra a gyártó 2,6 litert, tisztán elektromos üzemre pedig pedig 15,5 kilowattórát adott meg 100 kilométerenként. A Német Autóklub tesztje alapján rendeltetésszerű használat esetén 4,3 litert fogyaszt benzinből és 9,9 kWh-t elektromos áramból. A gyári adatokkal a benzinköltség és az éves töltési díj Mobilityn, E.ON-nal és otthoni töltéssel, valamint az ADAC fogyasztási adataival itt látható:

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (benzin+Mobility): 405 451 Ft

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (benzin+E.ON): 369 571 Ft

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (benzin+otthoni töltés): 204 562 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján (benzin+Mobility): 388 688 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján (benzin+E.ON): 358 808 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján (benzin+otthoni töltés): 204 447 Ft

A tisztán elektromos i4 286 lóerős, a BMW által megadott vegyes fogyasztása 16 kWh/100 km. Az evtest.eu mérése szerint azonban 18,6 ez az érték. A gyári adatokkal az éves töltési díj Mobilityn, E.ON-nal és otthoni töltéssel, valamint az közúti fogyasztási adataival itt látható:

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (Mobility): 561 240 Ft

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (E.ON): 525 360 Ft

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (otthoni töltés): 184 180 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján (Mobility): 646 611 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján (E.ON): 610 731 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján (otthoni töltés): 214 830 Ft

A BMW esetében is az otthoni töltés nyert, de mivel a 330i nem 5-6 liter környékén eszik, így a plug-in hibrid és a tisztán elektromos verzió üzemanyagköltsége is alacsonyabb lehet, még nyilvános töltőket használva is. Ráadásul nagyjából azonos árban van mindhárom hajtáslánccal az autó, 22-23 millió környékén.

Mercedes GLC

Mivel a GLC motorkínálata prémium terméktől elvárhatóan szintén széles, így itt is volt lehetőségünk a benzines mild hibrid kivitel teljesítményét közelíteni a tisztán elektromoshoz. Így ebben az esetben az AMG 43 verziót vettük alapul, a maga 421 lóerejével. A gyártó által megadott fogyasztása 10 liter/100 kilométer, a spritmonitor.de felhasználói szerint ez inkább 11 a hétköznapokban. A két értékkel az éves benzinköltség:

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján: 885 000 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján: 973 000 Ft

A GLC 400e plug-in modellje 381 lóerős, benzinfogyasztására 2,1 litert, tisztán villanyos fogyasztásra pedig 18 kWh-t adott meg a Mercedes. A modell hazai újságírói tesztjein a két érték 5,2 és 23 kWh körül alakult a vegyes napi használat során. A gyári adatokkal a benzinköltség és az éves töltési díj Mobilityn, E.ON-nal és otthoni töltéssel, valamint a közúti tesztek fogyasztási adataival itt látható:

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (benzin+Mobility): 424 320 Ft

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (benzin+E.ON): 388 440 Ft

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (benzin+otthoni töltés): 196 875 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján (benzin+Mobility): 643 583 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján (benzin+E.ON): 607 703 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján (benzin+otthoni töltés): 362 925 Ft

A 489 lovas, tisztán elektromos változat gyártó által megadott fogyasztása 16 kWh/100 km, az evtest.eu szerint ez inkább 18,6 kWh. A gyári adatokkal az éves töltési díj Mobilityn, E.ON-nal és otthoni töltéssel, valamint az közúti fogyasztási adataival itt látható:

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (Mobility): 561 240 Ft

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (E.ON): 525 360 Ft

Éves üzemanyagköltség gyári fogyasztási adatok alapján (otthoni töltés): 184 800 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján (Mobility): 646 611 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján (E.ON): 610 731 Ft

Éves üzemanyagköltség közúti fogyasztási adatok alapján (otthoni töltés): 214 830 Ft

A GLC-nél szintén az otthoni töltés jött ki a legolcsóbbra, az AMG benzines fogyasztása miatt pedig a 3-as BMW-hez hasonló lett a végeredmény. A mild hibrid AMG GLC 33,6, a plug-in 29,4, a tisztán elektromos pedig 29,8 millió forinttól érhető el.