Van egy szuperképessége az új 3-as BMW-nek, kipróbáltuk

Úgy látszik, bent is muszáj volt már a tisztasági festésnél komolyabb renoválást csapni, aminek leglátványosabb jele, a két darab, nagyméretű kijelző, amely közös, ívelt felület mögül néz szembe a sofőrrel, aki még az eddig látottak közül a legjobb head up display-t is nézheti vezetés közben. Nem is maguk az egyaránt 12,3 colos kijelzők feltűnőek, hanem az, hogy ezzel együtt oda lett a hagyományos műszerfalelrendezés. Az új, egy nagy felületté összeolvadó szélesvásznú izé uralja az egész belteret, amihez jól passzolnak a részben elhagyott, vagy éppen teljesen ellaposodott gombok, kapcsolók.

Van, ami eltűnt – sajnos ilyen a klímavezérlés gombsora – van, ami megmaradt – például a kormány nyomógombjai, vagy a hagyományos, kézzel fogható hangerőszabályzó – míg mások a síkból kiemelkedés képességét veszették el. Utóbbiakból jó sok van, az iDrive kezelőtárcsája körüli gombtenger is ilyen, vakon szinte lehetetlen kitapogatni, hogy mi mire való és pontosan hol is van, cserébe léteznek, és nem érintőképernyőn, menüben kell utánuk kutatni. Apró lett a nyolcfokozatú váltót vezérlő bütyök is, ami praktikus és az elektronikus vezérlés korában tényleg feleslegesen lógna bele a térbe egy nagyobb váltókar.

Az első ülések csodásak, és annyi beállítási lehetőséget kínálnak, hogy hosszan elbíbelődik velük az ember, mire az összes opción átrágja magát. Onnantól komfortos, remek oldaltartású, állítható ülőlaphosszúságú ülésben autózhatnak akik itt ülnek. Egy sorral hátrébb 190 centiméteres magassággal már szűk a beltér, zavaróan közel van a plafon. Sajnos ezt az ülésben lecsúszással sem lehet kijátszani, mert akkor meg a lábtér fogy el. De nagy baj nincs, a Magyarországon az átlagos felnőtt testmagasság még férfiaknál is csupán 176 cm, így a nagy többségnek bőven jó lesz a 3-as BMW hátsó ülése is.

A minőségbe nehéz lenne belekötni, a kárpitok tapintása, illata, színe, mindene klassz, bár a berendezés néhány kiegészítőjét én lehagytam volna az extralistáról – a karbonszerű borítást például – de ez egy tesztautó, és valahol meg kell mutatni ezt is. A középkonzol fedele alatt vezetéknélküli töltőfelület, USB-A csatlakozó és 12 voltos aljzat is található a pohártartók mellett, a megvilágított könyöklőben pedig egy USB-C csatlakozóról lehet tölteni a mobil eszközöket.

Hátul két USB-C aljzatot használhatnak az utasok, és van saját klímavezérlőjük, légbeömlőjük is, a dupla pohártartó pedig a használaton kívüli középső ülés háttámlájából csalogatható elő.

Csomagtartója 480 literes, a háttámlák a csomagtérből is, akár egyesével is ledönthetők, ha valakinek ennél több helyre van szüksége. Hátul mélyebb üregek, hálós zsebek is segítik a rendezett csomagszállítást, viszont a padlószint alatt nem újabb tárolóhelyeket találunk, hanem az autó 12 voltos akkumulátora kukucskál ki a mélyből.