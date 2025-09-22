Látványosan megemelkedett a különböző sebességmérők és trafiboxok száma az elmúlt években Magyarországon. A cél egyértelmű: javítani a közlekedésbiztonságon.

Negyven darab TraffiCapture 108-at vásárolt az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) 2023 tavaszán, másfél évre rá élesítettek 26 darab sebességmérőt Budapesten, ráadásul hamarosan megduplázódik a számuk. Közben felújítottak 30 darab FámaLézer készüléket is, a rendőrség pedig elkezdett vasúti átjárókba is traffipaxokat telepíteni, jönnek majd újabbak is, ráadásul az önkormányzatok is sorra saját sebességmérőket vásárolnak. Nemrég pedig bemutattuk azt az új szupertraffipaxot, amelynek széles körű elterjedése várható, többen már rendeltek is belőle.

Ezen felül három év alatt a nulláról 300 darab közelébe nőtt a trafiboxok száma országszerte, folyamatosan újabbakat rendelnek belőlük a települések.

A sebességmérők gyarapodása egyértelműen látszik a gyorshajtásos bírságok számaiban is. 56,3 milliárd forintnyi büntetést szabtak ki a sebességhatárok átlépőire 2024-ben, 30 milliárdot 2023-ban, 26,2 milliárdot 2022-ben. Három év alatt megduplázódott az összeg.

Adott a kérdés: hogyan alakultak ebben az öt évben a személysérüléses balesetek statisztikái, a súlyos és halálos balesetek száma? Megnéztük, megmutatjuk.

Kicsit minden rosszabb

Cikkünkben az ORFK legfrissebb, 2025-ös első félévi adatait vetjük össze az elmúlt öt esztendő első féléves számaival. A balesetes adatsorokat évek óta az úgynevezett személysérüléses közúti közlekedési balesetek nevű statisztikával kezdi a rendőrség, ebben a nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó esetek vannak benne.

Ilyen balesetből 6639 történt 2025 első hat hónapjában. Ezzel szemben 6210 volt 2021 első hat hónapjában. A rendőrség alábbi grafikonján látható, hogy gyakorlatilag stagnált ez az adat ebben az öt esztendőben. Sőt, inkább kissé emelkedett.

Hasonló mozdulatlanságot látunk ötéves távot nézve a súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek számában is a két végpontot nézve. 2021 és 2025 között hullámot írt le a grafikon, idén szinte pontosan ugyanannyian szenvedtek súlyos sérülést az utakon, mint öt éve.

A legszomorúbb statisztika az utakon meghaltak számát mutatja. Sajnos itt is enyhe növekedést látunk az alábbi grafikonon, csökkenésnek semmi nyoma az elmúlt öt évből. 2025 első hat hónapjában 214-en vesztették az életüket Magyarország közútjain közlekedési balesetben, 2021 első felében 207-en.

Mi következik mindebből?

Egy újságcikktől sokkal részletesebb és mélyebb elemzés szükséges a pontos válasz megadásához, egy dolog azonban biztosan nem következik belőle, hogy fölöslegesek a sebességmérők. Éppen ellenkező tapasztalatokról számoltak be az elmúlt hónapokban a Vezess által megkérdezett polgármesterek, akik szerint a telepített trafiboxaik mentén lassult a forgalom, és javult a közlekedés biztonsága.

Éppen ezért egyre többen újabb és újabb kabinetek vásárlását tervezik. Sőt, az előttünk álló egy-két év valószínűleg arról szól majd, hogy ezekbe mind több településen saját tulajdonú traffipaxok beszerzésébe kezdenek az önkormányzatok. Ez a folyamat már egyértelműen elindult.

A rendőrség sem tétlenkedik, habár ők – múlt havi állításuk szerint – már nem tervezik újabb traffipaxok vásárlását 2025-ben, pár napja egy újfajta bírságolást jelentettek be az egyik legfontosabb életmentő felszerelés, a biztonsági öv használatának negligálóival szemben.

Jelen voltunk azon a sajtótájékoztatón, amelyen a Baleset-megelőzési Osztály vezetője szerint 2022-ben „nagyságrendileg kétezer ember sérült meg (közülük 118-an meghaltak), mert nem használták a biztonsági övet”. 2024-ben még mindig több mint ezer ember sérült meg balesetben, mert nem csatolta be magát (közülük 92-en életüket vesztették). 2025 első hét hónapjában a biztonsági öv nélkül meghalt személyek száma pedig elérte a 40-et, a sérülteké pedig meghaladta az ötszázat.

Könnyű kiszámolni, hogy sokkal többen maradnának életben már csak attól, hogy használják az övet a traffipaxok számától teljesen függetlenül.