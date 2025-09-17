„Véget akarunk vetni ennek” – ezzel a felütéssel jelentette be Berzai Zsolt alezredes szerda délben, hogy csütörtöktől másként és többeket bírságolhatnak meg az egyik legfontosabb közlekedési szabály megszegői közül. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Baleset-megelőzési Osztályának vezetője közölte: a szeptember 18-tól az objektív felelősség körében is bírságolják a biztonsági övet nem használókat.

Mielőtt részletezzük, hogy mit jelent ez, közzé tesszük azokat a leggyakrabban használt magyarázatokat, amelyeket Berzai szerint a rendőr kollégái hallanak a biztonsági övet nem használó, lebukott járművezetőktől.

Volt rá példa, hogy a rendőrség képgalériát tett közzé olyan balesetekről, amelyeknél utólag kiderült, valaki nem volt bekötve. Az alábbi fotón lévő járműben a hátsó üléssor előtti lábtérből szedték ki a sofőrt.

7 fotó

„Inkább kirepülök az ablakon”

92,2 százalékban használnak biztonsági övet a magyar járművezetők a rendőrség legfrissebb adatai szerint, az elöl, jobb oldalon utazók 90 százalékban, míg a második sorban ülők csak 65 százalékban. Mindhárom adat az európai uniós átlag alatt van, a legfejlettebb közlekedéskultúrával rendelkező országokhoz képesti lemaradást pedig egy elgondolkodtató sztorival illusztrálta sajtótájékoztatóján az alezredes.

Szerinte a svéd rendőrök azt kérték főnökeiktől, hogy a biztonsági öv használatát ne kelljen ellenőrizniük az autósok megállítása után, ugyanis ez felesleges munka, náluk mindenki beköti magát.

Hogy a személyautókban közlekedők egy része mennyire távol áll ettől Magyarországon, arra elmondta Berzai az öv nélkül autózgatók által a lebukásuk után leggyakrabban használt mondatokat. „Ahogy vannak laposföld-hívők, úgy vannak övtagadók is” – közölte. Az osztályvezető azt is elmondta, miért sületlenségek ezek.

1, „Szorít az öv, kényelmetlen.” Az alezredes szerint az automata övek korában elfogadhatatlan magyarázat ez, ráadásul „a kerekesszék kényelmetlenebb”.

2, „Inkább kirepülök a szélvédőn, mint hogy az összetört autóba szoruljak.” A rendőrség statisztikái szerint a közlekedési baleset során az autóból kirepült 10 emberből 9 életét veszíti.

3, „Erős vagyok, baleset esetén a kormányba kapaszkodva megtartom magam.” Szuperhősnek nevezte azt Berzai, aki erre képes, majd elmondta, hogy sebességtől függően, de a testsúly 20-30-szorosát kellene frontális ütközésnél megtartani.

4, „Nekem ne mondja meg senki, hogy mit csináljak, az én életem.” Nem, nem csak az övé, ha utasai is vannak.

5, „Megvéd a légzsák.” Berzai szerint ez is tévhit, a légzsák könnyen sérülést is okozhat, ha a biztonsági öv nincs bekapcsolva. A kettő együtt véd.

Fotóznak és bírságolnak

Jogszabályból is kettőt kellett megváltoztatni, hogy a büntethetőség kiterjesztésével a rendőrség reményei szerint magasabb övhasználatra kényszerítsék az autósokat és utasaikat.

Megírtuk már korábban, hogy 2025. július 5-től az objektív felelősség hatálya alá tartozik a biztonsági öv használatának elmulasztása, majd azt is megírtuk, hogy az eszerinti büntethetőséghez a bírságrendelet módosítása is szükséges. Ez a változás lép hatályba szeptember 18-tól, a változás lényege, hogy csütörtöktől (tettenérés és az M2 és M3 kategóriájú járművek kivételével) a gépjármű üzemeltetője felelős azért, hogy biztonsági öv használatára vonatkozó rendelkezéseket az érintettek megtartsák.

Leegyszerűsítve a lényeg: a VÉDA-rendszer fotói alapján megbírságolják az autók üzembentartóit, ha a járműben bárki nincs bekötve.

Szerettünk volna a VÉDA-rendszer fotóival kapcsolatban kérdezni a sajtótájékoztatón, azonban erre nem volt lehetőség. Elküldtük a kérdéseinket írásban az ORFK-nak, amint megérkeznek, tájékoztatjuk az olvasóinkat.

Fontos, hogy a csütörtöktől életbe lépő változás nem érinti a helyszíni bírságolás eddigi gyakorlatát. Amennyiben a rendőr megállapítja, hogy a gépkocsiban utazók közül valaki nem használja a biztonsági övet, akkor – csakúgy, mint eddig – mindenkivel szemben külön-külön eljár és kiszabja a bírságot, illetve a járművezető ezen felül közlekedési előéleti büntetőpontokat is kap.

A bírságok forintos összegét itt lehet elolvasni.

Marad kibúvó a sofőrnek Az üzembentartót természetesen továbbra is megilleti az a lehetőség, hogy a járművet használatba vevő személy nyilatkozatával kimenthesse magát. „Amennyiben az üzembentartó él a kimentés lehetőségével, úgy a bírságot már a járművet használatba vevő személynek fogjuk kiszabni” – mondja erre a rendőrség. A Vezess megírta pár hete, hogy az övhasználat dokumentált elmaradása esetén az illetékes rendőrkapitányság által indított közigazgatási hatósági eljárások a válaszadás elmaradása vagy a hozzátartozóra hivatkozó nyilatkozatok miatt nagy százalékban eredménytelenül zárulnak. Mikor rákérdeztünk erre a rendőrségnél, azt válaszolták, hogy „összességében ezen ügyek mintegy 20-25 százalékában tudott a rendőrség szankciót alkalmazni”.

Mennyien halnak meg, mert nem csatolták be magukat?

A rendőrség közlése szerint 2022-ben „nagyságrendileg kétezer ember sérült meg (közülük 118-an meghaltak), mert nem használták a biztonsági övet”. 2024-ben még mindig több mint, ezer ember sérült meg balesetben, mert nem használták a biztonsági övet (közülük 92-en életüket vesztették). 2024 első hét hónapjában a biztonsági öv nélkül meghalt személyek száma elérte a 40-et, a megsérültek száma pedig meghaladta az ötszázat.

Berzai Zsolt szerint „a balesetben megsérült személyeken belül a biztonsági övet nem használók aránya a 2022. évi 9 százalékról mostanra 6 százalék alá csökkent”.

„Feltételezhető, hogy a célirányos ellenőrzések és prevenciós tevékenység (2022-ben 89 ezer biztonsági öv miatti intézkedés, 2024-ben 204 ezer) is hozzájárultak az adatok csökkenéséhez, de nem lehetünk elégedettek, még mindig sok a tennivaló” – közölte az alezredes.