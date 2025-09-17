Július 5-től az úgynevezett objektív felelősség körébe sorolják a biztonsági öv használatának elmulasztásával elkövetett szabálysértéseket, vagyis a jármű üzembentartója lesz a felelős azért, ha valaki nem kapcsolja be a biztonsági övét.

Három évvel ezelőtt, 2022-ben nagyjából 2000 ember sérült meg (közülük 118-an meghaltak), mert nem használták a biztonsági övet. 2024-ben még mindig több mint ezer ember sérült meg balesetben, mert nem használtak övet (közülük 92-en életüket vesztették).

Az idei év első hét hónapjában a biztonsági öv nélkül meghalt személyek száma elérte a 40-et, a sérültek száma pedig meghaladta az 500-at. Az egyetlen jó hír, hogy a balesetben megsérült személyeken belül a biztonsági övet nem használók aránya a 2022-es 9 százalékról mostanra 6 százalék alá csökkent.

Korábban az övhasználat elmulasztása miatt indított ügyek 75-80 százaléka zárult eredménytelenül, akár a válaszadás elmaradása, akár a hozzátartozóra hivatkozó nyilatkozatok miatt.

Az objektív felelősséget érvényesítő eljárás a szeptember 18-án hatályba lépő szabályozás értelmében lakott területen belül 20 ezer, azon kívül 30 ezer, míg autóúton és autópályán 40 ezer forintos bírságot eredményez az övhasználat elmulasztása esetén az üzembentartónak. A bírság minden egyes utasra külön-külön vonatkozik, tehát több bekötetlen utas esetén összeadódik az összeg.

Példa: ha egy négyfős társaság bekötetlen övvel közlekedik, és mindhárom útszakaszon (bel-, külterület, autópálya) készül róluk felvétel, akár 360 000 forintos büntetés is érkezhet.