„A Budapesten kihelyezett Vidar Speed típusú kamerák felvételei alapján indított eljárások száma 2025. év I-VI. hóban 145 769 darab volt” – válaszolta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Vezess kérdésére, hogy mennyi gyorshajtást rögzített az a 26 traffipax 2025 első hat hónapjában Budapesten, amelyeket múlt év novemberétől használnak a járművek sebességének mérésére.

A 26 darab új fővárosi traffipax felvételei alapján összesen 7 028 200 000 forint bírságösszeget szabtak ki a rendőrök gyorshajtás miatt ebben a félévben. Ez 38,8 millió forint/nap átlagosan.

Lassítja a járműveket, ezért újabb 38 fix traffipaxot telepítenek

„A Fővárosi Önkormányzat segítségével eddig üzembe helyezett fix sebességmérő kamerák igen jelentősen járultak hozzá a közlekedés biztonságához” – ezt már a Főpolgármesteri Hivatal válaszolta megkeresésünkre. A rendőrség konkrétabban fogalmazva azt állította, hogy „csökkent a detektált gyorshajtások száma” az érintett utakon.

A 47 sávot figyelő 26 kamera felvételei alapján az első két teljes hónapban 91 080 darab bírságot szabtak ki gyorshajtás miatt 2024. novemberében és decemberében, ami 1493 bírság/nap átlagban, vagyis az idei számok (805 bírság/nap) valóban alacsonyabbak, ami jó hír.

Az első hetek, hónapok gyorshajtásaiban valószínűleg benne volt, hogy a médiakampány ellenére eleinte sokan nem tudtak az autójuk fölött működő sebességmérőkről. Ezt látszik igazolni, hogy ha hónapról hónapra nézzük az első negyedév bírságszámait, látványos a csökkenés.

Rögzített gyorshajtások száma November 52 926 December 38 154 Január 27 195

Az ORFK és a Főpolgármesteri Hivatal is megerősítette a Vezessnek, hogy a közlekedésbiztonságra gyakorolt kedvező hatásuk miatt az eddigieken felül új, fix traffipaxokat állítanak fel Budapesten, nem is kis számban. „Jelenleg 38 darab olyan helyszín van, ahol a későbbiekben ilyen eszközök telepítése várható, ezek előkészítése különböző fázisban van” – közölte az ORFK szerkesztőségünkkel.

Azt még nem tudni, hol lesz pontosan ez a 38 darab kamera, és, hogy összesen mennyi sávot figyelnek majd. Az érintett utakkal kapcsolatban annyit közölt a Főpolgármesteri Hivatal, hogy a rendőrséggel közösen jelölik ki ezeket.

Hol fogják a legtöbb gyorshajtót Budapesten?

Számos extrém szabálytalanságot is rögzítettek az új kamerák már az első hónapokban is. A rendőrség szerint egy autós 468 ezer forintos bírságcsekket kapott az Üllői út IX. kerületi szakaszán 50-es táblánál mért 158 km/órás sebessége miatt, de mértek – szintén 50-es korlátozás mellett – a III. kerületi Szentendrei úton 147 km/órás gyorshajtást, a Váci út XIII. kerületi részén 134-et, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton 135 km/órás sebességet, de volt 60 helyett 153 km/órás száguldás is a 6-os főút XXII. kerületi részén.

Az Árpád hídon az ottani sebességmérők már az első hónapjukban rögzítettek a megengedett 70 km/órás határ kétszeresével vagy még többel száguldókat: őket 140, 143 és 149 km/órával mértek be, mindhármuknál 140 ezer forint volt a közigazgatási bírság.

A lefülelt szabálytalanságok számát nézve az alábbi öt helyszín kiemelkedik a 26-ból, ezeken a címeken rögzítették a kamerák a legtöbb gyorshajtást:

IX. kerület, Üllői úton, a VIII. kerület Üllői út 90. számmal szemben (Vágóhíd kifelé);

XI. kerület, Petőfi híd budai hídfőn, a Goldmann György térnél;

XXII. kerület, Hunyadi János úton a Duna utcánál;

III. kerület, Szentendrei úton, a Raktár utcánál;

XIX. kerület, Ferihegyi repülőtérre vezető úton, a KÖKI terminálnál.

Tragédia után kezdtek fix traffipaxok telepítésébe

A VÉDA rendszer 2016-os élesítése óta hat darab fix sebességmérő működik Budapest különböző helyein (itt a címlista). Egy évtizeden át ezek voltak a főváros állandó traffpaxai, ám az Árpád hídon történ tragédia utáni felháborodás nyomán Budapest főpolgármestere bejelentette, hogy újabbakat telepítenek, ezúttal már az önkormányzat segítségével. Ez a 26 darab állt üzembe 2024 októberének a végén.

Ezt a már 6+26 darab fix traffipaxot duplázza meg az a 38 új készülék, amelyeknél megkezdődött a telepítés előkészítése.