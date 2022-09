Inkább drágán vesz új autót a magyar, mint alapáron

Veszettül mennek fölfelé az új autók árai, az euróárfolyam robbanása, az alapanyag- és alkatrészellátás problémái, az autógyárak áremelései teljesen felbolygatták az autóipart. Így lehet, hogy ma már Magyarországon sem találunk új autót 4 millió forint alatt, a kompakt ötajtósoknál pedig már a 7-8 millió forint a sztenderd. Korábban összeszedtük, melyek azok a felszereltségek, amiket már a legolcsóbb új autók is alapáron adnak, és a valóság az, hogy már semmi sem fájdalmasan fapados.

Az árak viszont magasak, a hazai piac pedig erre különösen érzékeny. Gondolnánk, hogy a vásárlók éppen ezért alacsonyan tartják az új autók árkeretét, de a valóság egészen más. Megkérdeztük a hazai újautó-piac népszerűbb márkáit, milyen felszereltséget választanak leggyakrabban a hazai vásárlók. A válasz pedig egy kicsit meglepő. Mégsem annyira drága az új autó, hogy alapár közelében vásárolnának inkább?

Daciából sem kell az alap

Kevés igazán olcsó autó szerepel a piacon, de épp a Dacia az egyik fontos szereplő. Árai még ma sem rosszak, de legolcsóbban ma éppen 5,089 millió forintért juthatunk Sanderóhoz, vagyis Daciát sem kapunk már 5 millió forint alatt. Azt gondolnánk, hogy a márka vásárlóinak már ez is magas, és a legolcsóbb modellből veszik a legtöbbet, de ez messze nincs így. A hazai importőr adatai szerint a legtöbb eladott Sandero Stepway kivitelű, és a jelenleg Expression (korábban Comfort) néven futó csúcsfelszereltségű, ennek kezdőára most 6 639 000 forint.

Mit kap ezért a Sandero-vásárló? Elsősorban egy nagyon divatos, crossoveres külsejű kisautót, amely a műanyagozásai miatt emeltnek tűnik, és annak ellenére, hogy ötajtós kisautó, vannak tetősínei is melyekhez nem kell külön kereszttartókat venni, hiszen eleve elfordíthatók. Manuális klíma, négy elektromos ablak, USB-s, bluetooth-os, telefontükrözésre képes 8 colos multimédiás fejegység, vészfékező rendszer, tolatóradarok és még pár apróság.

Mi a helyzet a Dusterrel? A Dacia legnépszerűbb modelljéből sem az alapverzió viszi a boltot, a korábban Prestige, most Journey néven futó csúcsfelszereltség a legnépszerűbb. Míg a kezdőár 5,799 millió forint, addig a Journey indulóára 6,949 millió forint, ebből is a 130 lóerős benzines a sztár 7 269 000 forintos indulóárral. Ez már külsőre is többet mutat az alapmodellnél, ködlámpás, ezüstbetétes lökhárítóval és 17 colos alufelnikkel érkezik. Tempomat, tolatókamera, automata fényszórók, 8 colos navigációs és okostelefon-tükrözéses fejegység, vészfékasszisztens, holttérfigyelő és automata klíma is van a fedélzetén.

Renault-ból is csak a jól felszerelt megy

Már a Clio sem olcsó kisautó, 6,1 millió forint az indulóára, de ebből sem a belépőmodell fut, sokkal több megy el a korábban Intens, most Techno csúcsfelszereltségből, ami 7 399 000 forintnál startol. Efölött csak a hibrid és az R.S. Line van az árlistában. Ebben a sávtartón, a tempomaton és az automata klímán túl már tolatókamerát, vezetési üzemmódokat, nyolcféle színben változtatható hangulatvilágítást és automata rögzítőféket is kap a vásárló a 7 colos okostelefon tükrözéses multimédia mellé.

Hasonló a helyzet a Mégane esetében is, de az árak itt még magasabbak. A kezdőszint most az Equlibre 8,749 millió forinttal, a népszerű felszereltség mégis a drágább Techno (korábban Intens) 9,749 millió forintért. Ebben teljesen LED-es fényszórók, sávelhagyásra figyelmeztető és visszatérítő rendszer, vezetési módok, automata Renault-kártya (elsétálsz – bezár, közelítesz – kinyit az autó), és 9,3 colos kijelzővel szerelt multimédia-rendszer is szerepel, és persze kívül is csinosabb.

Nézzük, mi a helyzet a Kiánál!

Kevésbé népszerűek Magyarországon a kisautók, de ha vesznek is Riót, annak a nagy százaléka nem az 5,399 millió forintról induló alapváltozatot választja, hanem az 5,599 milliós második, Silver Vision szintet. A 84 lóerős szívómotor a legnépszerűbb, ebben a felszereltségben pedig már bőrözött a kormány és a váltógomb, 8 colos a multimédia, amihez tolatókamera is tartozik, de kap tolatóradart is az alapfelszereltség mellé, plusz 200 000 forintért ez egy jó csomag, így érthető is. Erre már csak a vezetéstámogató rendszeres ADA-csomag egyikét kell választani ahhoz, hogy szinte minden benne legyen a Rióban.

Hasonló a helyzet a Stonic esetében, aminél az alapárnál félmillió forinttal drágább Gold a népszerű 5,799 millió forintért. Ebben fűthető ülések és kormány, automata légkondi és USB-töltők is szerepelnek, de szintén a 84 lóerős szívómotor viszi az eladásokat. A kompakt Ceed alapára egészen jól mutat a jelenlegi kínálatban 6,599 millió forinttal, de itt a negyedik, Gold felszereltségi szint a népszerű, ráadásul az erősebb, 160 lóerős benzinmotorral párosítva, ami 8 349 000 forintról indul.

Ezért az árért a Ceedben minden vezetéstámogató rendszer szerepel az adaptív tempomaton kívül, és külső megjelenése is szebb, innentől szerepel rajta az új, LED-es hátsó lámpapár. Kétzónás automata légkondi, állítható magasságú első ülések, 8 colos, okostelefon-tükrözésre képes multimédia és sötétített ablakok is szerepelnek benne.

Népszerű modell az új Sportage is, így rákérdeztük, milyenből megy a legtöbb. A 48 voltos rendszer nélküli 150 lóerős alap-benzinmotor a kedvenc, valamint a 11,449 millió forintról induló Gold felszereltség. Holttérfigyelő, hátsó keresztirányú forgalomfigyelő és autópályás vezetéstámogató rendszer nem rendelhető még ehhez, de minden más (vészfékasszisztens, sávkövető rendszer, ráfutásgátló) már szerepel benne. Feláras a nagyobbik digitális műszerfal, de már ott vannak benne a fűtött ülések és a kormány és az automata kétzónás légkondi. 12,3 colos a multimédia kijelzője online kapcsolattal és okostelefon-tükrözési lehetőséggel, valamint sötétítettek az ablakai.

Sok az okoskodás, az okos škodás alapárat fizet

Legutóbbi cikkünk megjelenése óta a Fabia is drágult, most 6,81 millió forint a kezdőár, amiből 400 000 forint kedvezmény vonható le, viszont ez a népszerűbb, nem a drágább Style. Mert már ebben a Fabiában a márka összetett Front Assist rendszere dolgozik, gyalogost, kerékpárost és autót is érzékel, jelez, lassít, vagy akár meg is áll, ha szükséges. Emellett határozottan működő sávtartó asszisztense is figyel, visszaterel a sávunkba, vele együtt a tempomatot használva pedig épp csak a kormányon kell tartanunk a kezünket autópályán, nem kevésbé ügyes egy Octaviánál. Bluetooth-kihangosítós rádióval, két automata elektromos ablakkal és manuális légkondicionálóval megadja az lapokat, és még egy kicsit többet is azzal, hogy nem műanyag kormányt kell benne markolásznunk, hanem jó minőségű bőrözött volánt kapunk.

A Fabiával ellentétben az Octaviánál nem az alapváltozat a legnépszerűbb és nem is a legdrágább, épp a józan felszereltségű Style-t veszik a legtöbben. 11,65 millió forintos ára felett csak a Sportline és az RS modellek szerepelnek, a Style pedig már minden hasznossal szolgálni tud. Vezetéstámogató rendszerekkel felszerelt, fűthető első üléses, tempomatos, és már a LED-mátrix-fényszórók világítanak rajta a hátsó LED-es egységekkel együtt.

Volkswagenből sportos kell!

Hiába kezdődik hajszál híján 10 millió forintnál a VW Golf alapára, a legtöbben még a második szintet is átugorják, és egyből a harmadik felszereltségi szintet, az R-Line-t választják alapáron 12,3 millió forintért. Valahol érthető, hiszen ehhez már jár a teljes sportos külső csomag, ami az autó minden pontját érinti. Felszereltsége nagyon gazdag, a Front Assist vezetéstámogató rendszerek mindegyikét megkapja az adaptív tempomattal együtt, vezeték nélküli okostelefon-tükrözésre képes multimédiával, digitális műszeregységgel, automata fényszórókkal szerelik, de sokan megrendelik hozzá a téli csomagot fűthető kormánnyal és ülésekkel, a tolatókamerát és a kulcs nélküli nyitás-zárást is.

Az SUV-k kategóriájának Golfja a Tiguan, melynél a sportos R-Line messze nem annyira népszerű, érdekes módon itt épp az alapáras Life felszereltségű modellek a kelendőbbek, melyek 12,9 millió forintról startolnak. A Front Assist csomag ebben is szerepel, ahogy az automata kapcsolású fényszórók is, multimédiája 16,5 colos kijelzőt kap, és egy évig ingyen használható online kapcsolattal adják, emellett háromzónás a klímája is. Szintén népszerű hozzá a télifűtés-csomag, a tolatókamera és a fűthető kormány.

Ezekből is látszik, hogy a lehető legtöbbet szeretjük kihozni a pénzünkből. Hiába tűnik már alapszinten is elég jól felszereltnek egy autó, sokan még egy Daciánál is kifizetnek plusz egymilliót, hogy divatosabban nézzen ki, nem beszélve egy Golfról, aminek az áráért nem kevésbé jól felszerelt, de jelentősen nagyobb Tiguan is kapható.

Hatalmasat nőttek az autók árai, de nem csoda, hogy az olcsó kisautók szerepe lényegében megszűnt a hazai piacon, hiszen a legtöbben hajlandóak sokkal többet is fizetni egy jól felszerelt autóért, legyen az bármelyik gyártó modellje.