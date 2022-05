Június elsejétől piaci áron a 95-ös benzin literje 718, a gázolajé 706 forintba kerül. Ha van magyar rendszámod és hozzá passzoló forgalmid, akkor ennél érezhetően kevesebbért, 480 forintért is kaphatsz benzint, gázolajat, ami persze még mindig túl van a fájdalomküszöbön. Szóval nagyon nem mindegy, mennyit fogyaszt az autód 100 kilométeren. Ha nem rokonszenvezel a hibriddel, és nem költenél rengeteg pénzt elektromos autóra, akkor marad a jól bevált, bizonyítottan keveset fogyasztó dízel. Összeszedtünk párat a legtakarékosabb dízelmotoros modellek közül, amelyekkel alacsonyan tarthatod az üzemanyagköltségeidet. Aztán melléraktuk ugyanazt a típust tisztán elektromos hajtással, hogy lásd, mennyibe kerülne neked, ha nem csak az orosz, hanem minden más olajtól, pontosabban annak finomított változataitól is megpróbálnád magad függetleníteni.

Peugeot 208

Az ADAC német autóklub készített egy listát, amelyben a jelenleg kapható, legtakarékosabb autókat vette sorra. Van benzines és dízelrangsoruk is, a benzinesekről már olvashattatok nemrég, most pedig a dízeleket vesszük sorra, de ebben a listába csak a hazai kínálatban is megtalálható típusok kerültek be, és azok közül is csak azok, amelyekből a dízel mellett elektromos változat is létezik. Ennek a listának a legtakarékosabb darabja a Peugeot 208 1.5 BlueHDi 100, amely a WLTP-szabvány szerint mérve 4,2 liter gázolajat kíván a változatos körülmények között megtett 100 kilométeres út után. Kísértetiesen hasonló eredményre jutott a felhasználók valós fogyasztási adatait listázó német oldal, a spritmonitor.de is, a náluk fellehető adatok szerint 4,29 literes átlagfogyasztással járnak a dízel Peugeot 208-ak tulajdonosai. Jelenleg nálunk is kapható ez a modell, aminek beugróára 7 940 000 forint. Az 1499 köbcentis, négyhengeres dízelmotor 100 lóerőt ad le 3500-as fordulaton, legnagyobb nyomatéka 250 Nm.

Ugyan a Vezessnél ez az erőforrás egy jóval nagyobb karosszériájú autóban járt, de még a hatalmas bódéval is egész baráti fogyasztásra volt képes, az amúgy nem túl izmos, 100 lóerős motor:

Összehasonlításként a Peugeot 208-as elektromos hajtással 13 050 000 forintba kerül, és érezhetően erősebb is, 136 lóerős, viszont a dízel és elektromos közötti 5 110 000 forintból 10 646 liter hatósági áras gázolajat lehet vásárolni, ami úgy 248 ezer kilométerre lenne elég a 4,29 literes átlagfogyasztással. Ha az ilyen autóknál 12 millió forint fölött igényelhető 1,5 millió forintot is levonjuk, akkor bő 175 ezer kilométerre elég a különbözet. Fogyasztásban az elektromos 208-as 16 kWh-ja 640 forintba kerül otthon töltve – ez 1,3 liter gázolaj ára – utcai töltőn, 100 forinttal számolva pedig 1600 forint, ami 3,3 liter gázolajnak felel meg.

Opel Corsa

Második helyan az Opel Corsa 1.5 Diesel áll, amely katalógus szerint 4-4,4 literrel éri be 100 kilométerenként, igazi autótulajok pedig 4,36-4,68 literes átlagokat hoznak a 102 lóerős, 250 Nm-es nyomatékú motorral felszerelt dízel Corsával. Amúgy jelenleg ez az Opel egyetlen négyhengeres motorja, a benzinesek egytől egyig háromhengeresek. Nekünk is csak jó tapasztalataink vannak a fogyasztásával kapcsolatan, a nemzetközi bemutatón a dízellel hegyen-völgyön autózva 4,8, nyugodtabb szakaszokon pedig 3,7 literes fogyasztást hoztunk össze. A dízel Corsa listaára 7 380 000 forinttól indul, ha pedig valaki villanymotoros változatra vágyik, akkor 12 800 000 forintra lesz szüksége a vásárlásnál és máris örülhet a 136 lóerős Corsa-e-nek. A különbözet nem kicsi, 5 420 000 forint, amiből 11 290 liternyi gázolaj jön ki, ami jelenlegi árakon számolva 241 ezer kilométerre elég. Ami több, mint ameddig általában használnak egy Corsát. Elektromos kivitelben az átlagfogyasztás 15,6 kWh, ennek költsége otthon töltve 624, utcai, sima AC töltőn pedig 1560 forint. (1,3, és 3,25 liter)

Opel Mokka

Az Opel Mokka következik, amiből dízelt és elektromos változatot is lehet rendelni az aktuális árlista szerint. A dízelváltozat 1499 köbcentis és itt 110 lóerős teljesítményű, csúcsnyomatéka 250 Nm, és ez a kivitel 9 860 000 forintba kerül – van akciós ára is, az 800 ezerrel kevesebb – és a gyári adat szerint 4,4-4,5 literrel lehet vele eljárni. Ez a való világban a fogyasztásmérő oldal adatai szerint 4,59 liter, ami szinte teljesen megegyezik a katalógusban szereplő számokkal. Jóval mélyebbre kell nyúlni a pénztárcába annak, aki elektromos Mokkát vezetne, egész pontosan 14 600 000 forintot kell a kasszánál hagynia. Ha csak a fogyasztás költségeit nézzük, nem biztos, hogy a 4 740 000 forintos felár valaha kigazdálkodható. Ez gázolajban 9875 litert jelent, amiről további matekozás után megtudjuk, hogy 215 ezer kilométerre lenne elegendő a dízel Mokkában. A villanyváltozat 15,8 kWh-s fogyasztása forintra átváltva szinte ugyanannyi, mint amit fentebb a Corsánál már egyszer kiszámoltunk.

Sajnos csak a PSA – újabban Stellantis – -korszak előtti dízel-Mokka-teszt található az archívumunkban, de azok a példányok még közel sem voltak ilyen takarékosak, így ide most az elektromos Mokka tesztjét illesztem be:

Citroën C3

A nemzetközi listán a Citroën C3 lenne a bronzérmes, de mivel a dízel mellett nincs elektromos változat is belőle, kénytelenek vagyunk kihagyni a listából. Kár, mert a szintén remekül fogyasztó, BlueHDi 100-as motoros C3-as 4,88 – 4,91 literes átlaga egész jó eredménynek számít. Nagyon azért nem érdemes búslakodni, a fenti két motor testvére dolgozik ebben a típusban is, és láthatóan nagyon kevéssel is beérik.

Renault Clio

Magyarországon jelenleg nem szerepel az árlistán dízel Clio – csak benzinmotoros és hibrid változatok találhatók rajta – így bármennyire is fáj, most a Clio is kimarad az amúgy klassz, 5,1 literes valódi fogyasztásával.

Egy kicsivel feljebb lépve a kategóriák között, már Citroën-emblémával is találunk olyan autót, amiből árulnak dízelt és elektromosat is:

Citroën C4

Nehéz elszakadni az 1,5-ös BlueHDi-től, nem meglepő, hogy itt is ez jön szembe, de a teljesítmény már megint más, itt 130 lóerőt ad a vezető lába alá, és a korábban felsorolt, kézi váltós kivitelek helyett itt csak nyolcfokozatú automata váltóval együtt lehet kiválasztani a dízelmotort. Ami az alapárat is megdobja a C4 esetében, így 10 245 000 forintért adják a legolcsóbb, Feel Plus fantázianevű, tavaly év elején megújult C4-et. Ez a gyári adatok alapján 4,4 litert fogyaszt 100 kilométerenként, a felhasználók adatai alapján pedig 5,2 litert. De nézzük a teljesen elektromos változatot, amelyben 136 lóerős, háromfázisú szinkronmotor dolgozik és 13 470 000 forinttól lehet hozzájutni. Ezesetben csupán 3 225 000 forint a különbség a két különböző hajtás alapára között, amiből mindössze 6718 liter gázolaj jönne ki. Ez kicsivel kevesebb, mint 130 ezer kilométerre volna elég az 5,2 literes átlagfogyasztással számolva. Az elektromos változat költségei 15,3 kWh-s fogyasztás mellett otthon, konnektorról, megfontolt sebességgel töltve 612, utcai oszlopról, drágább árammal pedig 1530 forint. (1,27-3,18 liter gázolajjal egyenértékű)

BMW 4

Ugorjunk egy nagyot, és derítsük ki, mi újság a prémiumosztályban. A BMW kínálatában több modellből is találunk dízel és elektromos hajtású változatot, nézzük például, hogy a 4-esből mit kapunk hagyományos és elektromos hajtással! A 420d Gran Coupé alapára 16 390 000 forint, amennyiért bárki egy 190 lóerős, hátsókerék-hajtású autó tulajdonosává válhat, aminek a teljesítményéhez képest – 7,3 másodperc alatt éri el a 100 km/órás sebességet – roppant szerény átlagfogyasztást ígér a katalógus. Egészen pontosan 4,8-5,4 litert. Gyors ellenőrzés után kiderül, hogy 4,37-5,88 liter a típus mért adata, ami megdöbbentően jó eredmény, hiszen BMW-t általában nem azért vesz valaki, hogy 110-zel, szélárnyékban közlekedjen vele a sztrádán.

Elektromos hajtással már 21 725 000 forintba kerül a 4-es, ennyi pénzért a BMW i4 eDrive40-et viheti haza, aki erre vágyik. Itt is tekintélyes az árkülönbség a két típus között, de a magas indulóárak miatt arányaiban közel nem annyira vészes, mint néhány kategóriával lejjebb. A BMW-nél a felár megítélésénél érdemes azt is figyelembe venni, hogy nem csupán pár tucat lóerőnyi extrát jelent az elektromos hajtás, hanem érezhetően többet, hiszen a villany 4-es 340 lóerős, – 150-nel több, mint a 420d teljesítménye – 100-as gyorsulása pedig 5,7 másodperc. Így azért másként fest a 5 360 000 forintos differencia. Ha ezt is gázolajra váltanánk, akkor 11 166 litert kapnánk érte, és ezt a fenti dízel BMW-vel 189 ezer kilométer alatt égetnénk el. Az elektromos 4-essel papíron 16,1 – 19,1 kWh/100 km átlaggal lehet számolni, a való életben 17,2 kWh a mérések eredménye, ami forintra váltva 688 és 1720 forint, attól függően, hogy hol töltjük az autót. Természetesen az egyenáramú gyorstöltés ára ennél érezhetően több lenne. (Gázolajra számolva 1,43, és 3,58 liter)

Persze ennél jóval bonyolultabb kiszámolni, hogy megéri-e az elektromos változatok irtózatos felára. Hogy a benzin, illetve gázolaj meddig marad a jelenlegi, 480 forintban maximalizált áron, azt ugyanúgy lehetetlen megjósolni, mint azt, hogy meddig parkolhatnak ingyen – már ahol eddig nem szüntették meg ezt a kedvezményt – a teljesen elektromos autók, vagy hogyan változik a jövőben a villanyautók vásárlását ösztönző támogatások összege, illetve az igénylésük menete.

Emellett azt is nehéz forintosítani, hogy kinek mennyit ér meg, hogy ne kelljen a benzinkúton hadakozni tankolásnál, azon gondolkodni, hogy tuti kap-e üzemanyagot, hanem otthon, kényelemben meg lehessen tankolni az autót, akár a saját napelemmel megtermelt árammal.

Ha valamiért undorodnál a dízeltől, akkor itt megtalálod a legtakarékosabb, hibridmentes benzinmotoros autók fogyasztási bajnokainak listáját:

Az is lehet, hogy veszel egy nagy levegőt és elgondolkodsz az autód gázüzeművé alakításán. Hogy ez milyen költségekkel, mekkora egyéb áldozatokkal jár – cserébe a vonzó, árplafon nélkül is csupán 350 forintos üzemanyagért -, azt ebből a cikkből tudhatod meg:

Táblázatba rendezve így mutatnak a számok: