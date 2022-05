634 forint, illetve 687 forint. Ennyi lenne a 95-ös benzin, illetve a gázolaj ára, ha nem lenne hatósági áras a két termék. Így most 480 forintért lehet egy-egy litert venni belőlük, ami szintén nagyon magas ár. Nem csoda, hogy aki autót használ, az minél olcsóbb megoldást keres. Már meglévő használt benzines autóknál jöhet az LPG, mi azonban most az új autót keresőknek igyekszünk olcsóbb alternatívát ajánlani.

Merre indulj, ha aránylag olcsón akarod megúszni az autótartást, de nem tudod, vagy nem akarod megfizetni az elektromos autók irgalmatlan felárát? Nem vonz a konnektoros hibrid sem, a bizonyítottan takarékos, de feketelistás dízeltől meg tartasz, mint ördög a tömjénfüsttől? Akkor nincs mese, marad valami takarékos benzinmotoros modell. De melyik eszik valóban keveset? Mutatunk párat.

Kezdjük azzal, hogy a mild, vagy lágy hibrideket 2022-ben nagyon nehéz kimozogni akkor, ha valaki benzinmotoros autót keres. A legtöbb autógyártó alapból ilyen hajtást használ, amit nem jófejségből tesz, hanem azért, mert ezek csökkentik az üzemanyag-felhasználást, így a károsanyag-kibocsátást, így végül nem, vagy kevesebb büntetést kell fizetni a modelljeik CO2-kibocsátása után.

Melyek a legtakarékosabb itthon is megvehető benzines autók?

Suzuki Swift

Valószínűleg mindenkinek van olyan ismerőse, rokona, üzletfele, aki állítja, hogy a Swifttel 4 literrel is eljár. Ezzel szemben a Spritmonitor 1687 autó adatát alapul vevő átlaga 6,58 liter, ami már egy kicsit több, de még mindig nem vészes fogyasztás. A Swifteknél érezhetően alacsonyabb a hibridek fogyasztási adata, ami 5,5 liter.

A Swift 2020 év vége felé újult meg, amikor is a megszokott trendekkel ellentétben a motorja kisebb és gyengébb is lett. Ekkor lépett a korábbi K12C helyébe a K12D jelű motor, amely 1242 helyett már csak 1197 köbcentis volt, teljesítménye pedig 66-kW-ról, 61 kW-ra, 90-ről 82 lóerőre csökkent, és a 120 Nm-es csúcsnyomaték is 107-re mérséklődött, amitől a fogyasztás, illetve a CO2-kibocsátás csökkenését várták. A 12 voltos lágy hibrid rendszer is ekkor kapott nagyobb, 10 Ah-s akkumulátort. Maga a rendszer képes besegíteni a benzinmotornak – tisztán elektromos haladáshoz nem elegendő – de amikor dolgozik, akkor 2,3 kW-os (3,1 LE) teljesítménnyel és 50 Nm nyomatékkal tehermentesíti a benzinmotort.

A gyári fogyasztást ötfokozatú manuális váltóval 4,8 literre saccolja a gyár, nálunk a Vezessnél a teszten 5 litert fogyasztott az autó, a Spritmonitor adatai pedig 5,43 literes valós fogyasztást jeleznek, ha csak a 2021-2022-ben gyártott Swiftekre szűkítjük a kört.

A Swift jelenlegi belépőára: 5 340 000 Ft

Mazda2

Legutóbb 2020-ban teszteltük a 75 és 90 lóerős teljesítményű változatban is kapható Mazda2-t, akkor éppen a mild hibrid járt nálunk, de az árlistán hibridtelen változatokat is találni a kisautóból, amely automata váltóval is rendelhető. A lágy hibrid hajtása egész érdekes, apró akkumulátor helyett egy kondenzátor tárolja a fékezésnél visszanyert energiát, ami mindössze 0,012 kWh-t képes eltárolni és legfeljebb 5 kW-nyi teljesítmény nyerhető ki a rendszerből. Gyorsításnál nagyjából 9 másodperc alatt fogy el a kondenzátor által elraktározott energia. Érdekes, hogy a gyári fogyasztási adatok összehasonlításakor alig 0,1 liter a különbség a lágy hibrid rendszerrel kiegészített és a pucér benzines között, 5,7 és 5,8 liter.

A felhasználók valós fogyasztásait rögzítő Spritmonitor szerint 5,45 liter a benzines Mazda2-esek átlaga, igaz, ebben a 75 lóerős változat adatai is benne vannak, bár a szintén 1495 köbcentis motor gyári fogyasztása decire ugyanannyi, mint a 90 lóerősé, így különösebben nem befolyásolják a végeredményt.

Aki Mazda2-re vágyik, de mégis nyitott a hibrid hajtás irányába, az 2022-től valódi, öntöltő hibridként is megveheti a kis Mazdát. Igaz, a lemezek alatt a Toyota, egész pontosan a hibrid Yaris technikája dolgozik, amivel papíron 3,8 litert fogyaszt majd az autó.

Jelenleg 5 955 900 forint a legolcsóbb, 75 lóerős Mazda2 ára

Mi az a mild hibrid? A mild, vagy magyarul lágy hibrid a legegyszerűbb, legolcsóbb hibrid, amely picike villanymotorral és szintén csöppnyi akksival egészíti ki a belső égésű motort. Olyan kicsi a villanymotor teljesítménye, hogy a legtöbb esetben az autót álló helyzetből elmozdítani nem tudja, nem is nagyon szokták tőle elvárni. Kivétel mondjuk az új Alfa Romeo Tonale. Maga a villanymotor beépítése nem túl bonyolult, általában letudják egy szíjjal hajtott generátor/villanymotorral, a motorra rásegítve. Spórolni mégis lehet vele, igaz, nem annyira látványos a zöldülés, mint egy igazi hibriddel. Általában csak annyit segít be a benzinmotornak, hogy motorféküzemben vagy fékezéskor az amúgy elvesztegetett – pontosabban elfűtött – mozgási energiát elektromos energiává alakítja, amit később, indulásnál, gyorsításnál a villanymotor használ fel. Minél több megállással, indulással közlekedik valaki, annál nagyobb lesz a különbség a hasonló körülmények között használt sima benzines autó fogyasztásához képest.

Kia Picanto

A Kia még kitart a hagyományos, mindenféle elektromos mágia nélküli motoroknál, ha miniautóról van szó, viszont rögtön háromféle teljesítménnyel, 67, 84 és 100 lóerővel rendelhető a Picanto. A 67 és 100 lóerős motor 999 köbcentis, háromhengeres, ami a gyengébbnél szívó, az erősebbnél pedig kapott egy turbót is, a köztes, 84 lóerős változat már négyhengeres és 1197 köbcentis. Nem meglepő, hogy fogyasztásban a leggyengébb változat teljesít a legjobban, ennek 5-5,5 literes átlag szerepel a katalógusában, függetlenül attól, hogy kézi vagy robotizált váltóval készül-e az autó. A Vezessnél az egyhetes teszt során 7,3 litert fogyasztott, kizárólag városban hajtva, a német fogyasztási oldalon pedig 5,49 literes átlagfogyasztás jött ki a 67 lóerős Picanto-tulajdonosok által feltöltött adatokból.

A Kia Picanto legolcsóbban 4 249 000 forintért vihető haza

Škoda Fabia

Szintén hibrid alkotóelemek nélkül készül a nemrég felfrissült Škoda Fabia is, amely jelenleg csak benzinmotorral kapható. Hogy dízel nincs belőle, az könnyen érthető, a hibrid, mild hibrid lépcsőfok kihagyását pedig azzal indokolják, hogy hamarosan teljesen elektromos kisautó is érkezik a márkától, ami feleslegessé teszi a kategóriában a mild hibrides alibizöldülést. Négyféle teljesítménnyel kapható a 999 köbcentis, háromhengeres motorú Fabia, a két gyengébb szívómotor 65, illetve 80 lóerős, a 95 és 110 lóerősek pedig turbósak. A csúcsváltozatot a 150 lóerős jelenti, ez a kínálat egyetlen négyhengeres motorja, ami 1,5 literes.

A 80 lóerős változat járt teszten a Vezessnél, akkor sikerült hozni a gyári 5,4 literes átlagfogyasztást. A felhasználók is közel ilyen takarékosan használják autóikat, hiszen a Spritmonitor-on 5,83 liter az elmúlt három év adatai alapján a benzines Fabiák átlaga.

A Škoda Fabia 5 298 900 forinttól kapható

Ford Fiesta

Turbó és hibrid hajtás nélkül spórol a Ford Fiesta 1,1 literes változata is. Valamiért az egyliteres, háromhengeres turbós motorok mellett szépen elfér a valamivel nagyobb, 1084 cm3-es, 75 lóerős szívó benzinmotor is az árlistán, míg az EcoBoost változatok 100 és 125 lóerősek, és van 1,5-ös, 200 lóerős kivitel is Fiestából. Nemcsak az utóbbi, ST modellre jellemző, a Fiesta minden változata alapvetően jól vezethető, az agilitás egyértelműen benne van. Az 1,1-es szívó mellé 5,3-5,6 literes átlagfogyasztást írtak a katalógusban, ez valós mérések szerint inkább 5,96 liter, ami meglepően közel van a gyári értékhez.

Sajnos 1,1-es Fiestához nem jutottunk hozzá, így csak egy egyliteres, 125 lóerős változat tesztjét tudom ideilleszteni:

A Ford Fiesta alapára 6 720 000 forint

Persze vannak saját méréseink is, azonos útvonalon, azonos sofőr hajtotta autókkal, és még csak olvasni sem kell, csak nézni. Ide kattintva egy egész halom, itthon kipróbált autó valós fogyasztásáról kaphatsz információt, csak kattints a képre:

A fenti lista csupán az üzemanyag-fogyasztásra koncentrál, a fenntartás többi költségét – adókat, szervizt, karbantartásokat, alkatrészárakat – már nem néztük, nem számoltuk, pedig ott is lehetnek óriási különbségek a márkák, modellek között. Ha megvan a kinézett modell, érdemes a szervizekben informálódni, hogy az első 100 000 kilométerre nagyjából milyen kötelező költségekkel lehet kalkulálni – olajcserék, kopó alkatrészek stb.

Ugyanakkor arra is érdemes gondolni, hogy az autók fogyasztását kiemelkedően befolyásolja a sofőr habitusa. Az, aki előrelátóan, visszafogottan vezet, könnyedén tankol majd 20 százalékkal kevesebbet, mint az, aki a nagy gáz, nagy fék kombinációt ismeri csak.