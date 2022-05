Minden korszak behoz a köznyelvbe olyan szavakat, kifejezéseket, amelyek az adott időszakban meghatározók, aztán a helyzet változásával elsüllyednek. Tavaly ősz óta tudjuk autósként, mit jelent az ársapka a benzinen és a gázolajon. Amikor a mesterségesen alacsonyabban tartott (de így is nehezen kifizethető) árnak vége lesz, az autózás nagyon megdrágulhat, mert a forint gyengeségéből és a világpiaci árakból most is 620 Ft/liter nagykereskedelmi benzinár és 710 forintos gázolajár következik.

Féljek vagy ne féljek a benzin-gáz kettős üzemtől?

Az üzemanyagár-növekedés mindig felértékeli az autógáz használatát, az LPG-s autókat. Az autógáz tisztább, kisebb környezetszennyezéssel elégő, a benzines üzemhez képest nagyjából 15 százalékkal kevesebb szén-dioxid kibocsátásával használható hajtóanyag.

Mi lesz, ha beüt a 610 forintos benzinár? Mi lesz, ha beüt a 610 forintos benzinár? 1 /17 corsalpg Fotó megosztása: 2 /17 lpg_kut20191107 Sokkal kisebb sávban változik az autógáz ára, mint a beziné és a gázolajé Fotó megosztása: 3 /17 2012-09-04-006 A gázszett beépítéséhez több helyen meg kell fúrni a karosszériát Fotó megosztása: 4 /17 2012-09-04-007 Olyan műhelyt bízzatok meg az átépítéssel, ahol nem zavarják le az egészet egy-másfél nap alatt, hogy legyen idő a friss lyukak korrózióvédelmét megoldani Fotó megosztása: 5 /17 2012-09-04-010 Nagyon gyors beépítési idővel kétséges a karosszériára fúrt lyukak korróziógátlásának alapossága, egyáltalán, a rozsdásodás-megelőzés elvégzése Fotó megosztása: 6 /17 bizonytalan Nem értéknövelő tényező a használautó-piacon a gázszett, érdemes már LPG-re átalakított autót megvenni. Tisztázandó, hogy mennyi van hátra a tartály 10 éves érvényességi idejéből! A tartálycsere kb. 80 90 ezer forintos tétel munkadíjjal együtt Fotó megosztása: 7 /17 img_0030 Pótkerék helyére épített LPG-tartály egy Suzuki Lianában. Az átalakítás vizsgaköteles, tehát az átépítés után az autót újra kell vizsgáztatni, érdemes a beépítést a műszaki vizsga megújítása elé időzíteni Fotó megosztása: 8 /17 img_0006 Minél nagyobb a hengerszám, annál többe kerül az LPG-beépítés, de annál nagyobb a megtakarítás is a benzines üzemhez képest. Ez egy V6-as BMW 540i az 1995-2004 közötti E39-es sorozatból Fotó megosztása: 9 /17 img_3610 Körülbelül 35 ezer Ft a kiegészítő felső szelepkenés felára. A mi családunk autójában benne van, de szerintem nélkülözhető Fotó megosztása: 10 /17 img_3589 Archív fotó, 10 éve építtettük be a családi B Zafirába a gázrendszert. Semmi baja nem volt az olasz gázszettnek azóta, az injektorai az eredetiek. A tartályban lévő, összenyomva folyékony gáz nyomását csökkentő, az LPG-t légneművé alakító reduktor is működik Fotó megosztása: 11 /17 img_3609 Olajat csepegtet a felső szelepolajozó a szelepekre. Ez csak a szívószelepet tudja kenni, a nagyobb hőterhelésű és veszélyeztetettebb kipufogószelepen nem segít Fotó megosztása: 12 /17 img_9260 Ez a reduktor. Az autógázt nagy nyomáson, folyékony állapotban tankoljuk és tároljuk a tartályban, de a motorban gázként égetjük el, amihez a nyomását csökkenteni kell a reduktorban Fotó megosztása: 13 /17 img_9192 Turbómotoros és kompresszoros autó is gázosítható, a köüzvetéen befecskendezés a gond, ami az FSI? CGI, GDI, Direct, IDE stb. jelzésű szívómotorokat is érinti Fotó megosztása: 14 /17 img_9204 Érdemes a gáz betöltőnyílását a lökhárító magassága helyett a benzinével közös fedél alá elhelyezni, szebb így az autó és kényelmesebb tankolnia a kutasnak. Itthon a tuaj nem tankolhat gázt, csak a töltőállomás kezelője, de volt már, hogy én tankoltam a friss benzinkutas helyett Fotó megosztása: 15 /17 img_9249 Nagy munka az autó átalakítása benzinesről benzin-gáz kettős üzeműre. Nem vegyes üzemű, mert vagy egyik, vagy másk üzemanyaggal működik, A gázolajhoz adagolt LPG-t elégető nehéz tehergépjárművek a vegyes üzeműek, ott az LPG környezetszennyezést mérsékli hatásosan Fotó megosztása: 16 /17 lpg_tartalyok_100bar_45helyettt_nyomasproba Balra a mi családi B Zafiránkból kiszerelt tartály, jobbra egy kihasadtt acéltartály. A tartályok biztonsági vizsgálatakor a próbanyomás 45 barral történik, már ez is a többszöröse a tankban lévő gáz nyomásának. A jobbra látható tartály 100 baros nyomásnál hasadt ki. Fotó: Autógáz Ász Fotó megosztása: 17 /17 lpg_20190503_meriva Hatósági áras benzin esetén, 100 km-en 8 litert fogyasztó autóval 40-50 ezer km alatt jön vissza egy négyhengeres autó átalakítása LPG-benzin kettős üzeműre Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Használata biztonságos. A gáztartály egyrészt brutálisan erős acélból van, tűzesetben pedig a nyomásnövekedést érzékelő szelep kiengedi a benne lévő gázt, hogy a tartály ne robbanhasson fel, mint egy gázpalack a lakástüzekben. Nálunk a családban 20 éve vannak LPG-s autók, teljesen biztonságos módja az autózásnak. Aki nem fél beülni egy benzines autóba, ne féljen attól a benzinestől sem, amelyik autógázzal is működhet! A benzines része veszélyesebb.

A gázautózásnak adottak a környezetvédelmi előnyei is, de elsősorban olcsóbb vele autózni, emiatt vágnak bele az érintettek autójuk átalakításába benzin-autógáz kettős üzeművé. Az autó működhet benzinnel vagy autógázzal is, megmarad a benzintank.

A két üzemmód között a számítógépes vezérlés automatikusan átkapcsol, ha elfogyna valamelyik üzemanyag, de kézzel is válthatunk egy gombnyomással. A hidegindítások mindig benzinnel történnek, számítógépen beállítható, hogy milyen hűtőfolyadék-hőmérsékletnél váltson át a rendszer autógázra, mondjuk 35-40 Celsius-foknál.

Olcsóbb a valós árú LPG-vel, mint rögzített árú benzinnel járni

Mivel a nagy nyomáson, folyékony állapotban tankolt és tárolt, de a nyomáscsökkentő reduktor után a motorban már gázként elégő LPG-re nem vonatkozik az ársapka, a valós árat kell érte kifizetni a töltőállomásokon. Ez most 330-360 Ft literenként. A cikkhez 350 forinttal számoljuk az üzemanyagköltségeket, amibe már belefér az a minimális benzinfogyasztás, ami hidegindításkor adódik. Az autógáz csekélyebb energiatartalma miatt gázból némi többletfogyasztással kell számolni, ez lehet 10, de 20 százalék is, itt 15-tel kalkulálunk.

95-ös, 480 Ft/liter 95, valós ár: 620 Ft /liter LPG, 350 Ft/liter* Fogyasztás 8,0 l/100 km 8,0 l/100 km 9,2 l/100 km 100 km ÜA-költsége, Ft 3840 4960 3220 100 000 km ÜA-költsége, Ft 3 840 000 4 960 000 3 220 000

*LPG-ár a cikk írásakor: 330-360 Ft, a 350 forintban benne van a hidegindításkori benzinigény költsége

Jöjjön még egy táblázat, amivel a dízelmotoros autókhoz viszonyítható a gázüzemű autók üzemanyagköltsége. A fogyasztás az Opel Zafira második generációjának közúti átlaga a Spritmonitor.de adatai alapján. A benzines és a gázos a 140 lóerős motorváltozat, a dízel a 120 lóerős 1,9 CDTI. Az autógázos egyterűt gyakorlatilag a dízelek üzemanyagköltségével lehet használni, de sokkal egyszerűbb technikával, turbófeltöltő, kettős tömegű lendkerék és nagynyomású befecskendezés nélkül autózva.

Gázolaj ársapkával, 480 Ft/liter Gázolaj, valós ár: 710 Ft /liter LPG, 350 Ft/liter Fogyasztás 6,7 l/100 km 6,7 l/100 km 9,1 l/100 km 100 km ÜA-költsége, Ft 3216 4757 3185 100 000 km ÜA-költsége, Ft 3 216 000 4 757 000 3 185 000

*Opel Zafira B 1,9 CDTI (Z19DT) és 1,8 (Z18XER) esetén. Forrás: Spritmonitor.de

LPG-beépítés: 250 ezer forinttól

Ha mérlegelitek a meglévő autótok átalakítását LPG-benzin kettős üzeműre, ennek költségét elsősorban a hengerek száma határozza meg. Négyhengeres motorú autóba körülbelül 250 ezer forinttól, hathengeresbe 350 ezertől felfelé lehet gázszettet építtetni.

Ebben a munkadíjon, az injektorokon, a gáztartályon, a csöveken, a gázinjektorok programozásán, a gázbefecskendezés számítógépes, próbautat igénylő finomhangolásán és a többi teendőn kívül benne van az átalakítás engedélyeztetése is. A legtöbb hétköznapi autó átalakítása sorozatengedélyes, ezért az átépítése belefér az említett összegekbe. Ha viszont ritka típusról, például amerikai pickupról van szó, ott az egyedi átalakítási engedély többletköltséget okoz.

Hány kilométer után éri meg az átalakítás?

Ha szeretnéd, hogy a gáz betöltőnyílása egy fedél alatt legyen a benzinével, ha szeretnél bele felső szelepkenést, ami ütemesen olajat csöppent a szívószelepekre, az körülbelül 15 illetve 35 ezer forinttal növeli a költségeket. Kérhetsz a normálnál nagyobb gáztartályt, ha beépíthető, az is dob úgy 10-15 ezer forintot a költségeken.

Valamikor vége lesz a mesterségesen 480 forinton tartott kiskereskedelmi üzemanyagárnak, akkor még drágább lesz LPG helyett benzinnel járni, de az összegekből látszik, hogy az átépítés az ársapkás benzinnel és a valós gázárral számolva is megéri 40-50 ezer km megtétele után. Itt nem évi 40-50 ezer km-ről van szó, hanem összesen ennyiről. Nagyobb fogyasztású autóval még hamarabb visszajön ez a befektetés.

Néhány autó átlagfogyasztása benzinből és autógázból

BMW E39 520i és 523i (170 LE): 9,9 illetve 11,7

Mercedes-Benz ML (W163) 320/350 (218/235 LE): 13,5 illetve 15,8

Opel Zafira B 1,8 (140 LE): 8,4 illetve 9,1

Suzuki SX4 1,5 (99 LE): 6,8 illetve 8,2

Közúti átlagfogyasztás, liter/100 km. Forrás: Spritmonitor.de

Milyen autót lehet átalakítani és mit nem érdemes?

Legegyszerűbben a szívócső-befecskendezős benzines szívómotorokkal léphetsz be a gázautózás világába, ahol hirtelen annyiba kerül a teletank, mint régen benzinből. Turbós vagy kompresszoros motort is át lehet alakíttatni, ha nem közvetlen befecskendezésesek. Direkbefecskendezés esetén a szívómotorokkal sem kísérleteznék, a CGI, FSI, IDE, GDI, Direct stb. jelű motorokkal.

Ugyanilyen fontos tudni, hogy csak benzines üzemben jól működő motor tud gázzal jól működni. Lényeges az is, hogy a motor rendben működjék az átalakítás előtt, ne legyen pl. gyújtásproblémája, legyenek jók a trafók, a gyertyák és a gyújtókábelek, ha vannak.

A hidrotőkés motorok automatikusan megtartják a szükséges szelephézagot, ami a gáz magasabb égési hőmérséklete miatt elsősorban a kipufogószelepeknél lényeges, mert a nagyobb hőtől nagyobbakat tágul a szelep. Ha a motor nem hidraulikus szelephézag-kiegyenlítésű, akkor a szelephézagot ellenőriztetni kell és ha szükséges, beállíttatni a gázüzem beépítése előtt. A szelephézagot a nem hidrotőkés motorokban rendszeresen kb. 30-40 ezer kilométerenként érdemes ellenőriztetni, amikor az autó úgyis szervizben van, mondjuk olajcserén.

Mi lesz a műszaki vizsgával?

Fontos, hogy az átalakítás vizsgaköteles, tehát az átépítés után az autót újra kell vizsgáztatni. A kocsi hatósági vizsgára megy a közlekedésfelügyelethez.

Érdemes az LPG-szett beépítését a műszaki vizsga előttre időzíteni, de a vizsga 16 290 forintos és a műszakihoz szükséges gázbiztonsági tanúsítvány 60-10 ezer forintos költsége nem akkora tétel, amiért érdemes még egy vagy másfél évig benzinnel járnotok.

Olyan műhelyt bízzatok meg az átépítéssel, ahol nem zavarják le az egészet egy-másfél nap alatt, hanem 2-3 napos beépítést vállalnak. Előbbi az esetben kétséges a karosszériára fúrt lyukak korróziógátlásának alapossága, egyáltalán, a rozsdásodás-megelőzés elvégzése.

Mi lesz a pótkerékkel?

Mivel a pótkerék üregét legtöbbször elfoglalja a gáztank, vagy lemondotok a pótkerékről, vagy a csomagtérbe kell tenni akár egy mankókereket, esetleg válthattok defekttűrő gumiabroncsokra vagy betesztek egy defektjavító készletet kompresszorral.

Én az utóbbiban nem hiszek, mert a kihasadt gumin nem segít, csak kisebb lyukakat tud tömíteni. Nálam az a gyakorlat, hogy hosszabb utakra viszem a pótkereket, Budapesten belül nem hurcolom magammal.

Mivel a családunk LPG-s B Zafirájának jó nagy a csomagtartója és a pókerék belsejébe is lehet pakolni, ez a kompromisszum belefér. Ha pedig nem elég hat ülés, mind a hét kell, akkor nem visszük magunkkal a teljes méretű pótkereket.

Mankókerék beférne a harmadik sor mögé is, normál pótkerékkel ez csak nagyobb autókban működik. Fontos, hogy a pótkerék ne tudjon felgyorsulni ütközéskor, tehát kössétek ki a csomagtéri rögzítőpontokhoz, de legalább közvetlenül a háttámla mögé tegyétek!

LPG-vel járva nemcsak kevesebbe kerül autózni, de autója légszennyezése is jóval csekélyebb, emiatt jár adókedvezmény az autógázra. Az olajcserék alkalmával azt tapasztalhatja, hogy a leeresztett olaj szebb lesz, mert a gáz sokkal tisztábban, kevesebb káros anyaggal és lerakódással ég el, mint a benzin. A tisztább olajjal és jobb kenéssel hosszabb lehet a motor élettartama is. Gyakorló LPG-s autósként meggyőződésem, hogy kár babonaságból kizárni a tisztább, a benzinnél kevésbé környezetkárosító és sokkal olcsóbb üzemanyag használatát.