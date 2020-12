Olvass tovább

De semmiben nem vigyorogtam annyira, mint a tipikus angol sportkupéban. Minden áldott reggel percekig nézegettem mielőtt beszálltam és megnyomtam a Start gombot. Imádtam ahogy kinéz, meg ahogy a kompresszoros V8 fordulaton üvöltött és váltáskor hörgött, az üléspozíciót és mindenével együtt úgy az egész Jaguar F-Type-ot. Mert karaktere van és mert átmentett valamit abból a fajta autózásból, amit szeretek. Igazi stílusos ékszere a garázsnak. Ezt mondom, ha picit inkább a szívemre hallgatok. (Teszt hamarosan)

Ha gondolkozok is kicsit, akkor ennél már tényleg csak a M340i-nek tudtam jobban örülni. Mint sokan mások, én is azt hittem, hogy olyan BMW már nem lesz. Persze, nagyon reménykedtem benne, hogy mégis. Kicsit puhábban adja vissza azt az élményt, amit az E46-osok tudtak utoljára. Közben biztonságosabb, okosabb és gyorsabb, mint az E46 M3 volt.

Mindennap használható, klasszikus, négyajtós örömautó az M340i, amiben egy percig nem zavaró az xDrive, annyira ravaszul hangolt az egész. Tudja, hogyha Szentendre előtt Sport-ba kapcsolsz és Traction módba teszed a kipörgésgátlót, akkor azt azért csinálod, mert adrenalinra éhezel egészen Visegrád tetejéig. Ha egy autót választhatnék 2020-ból, akkor az a BMW M340i volna, pontosan így. Verde Ermes színben, a botrányosan piros bőrrel.

Földes Attila:

Ha másban nem is, de izgalmas tesztautóban elég gazdag volt a 2020-as év. Már február elején vezethettem a Honda elektromos kis izéjét, a Honda-e-t, ami azóta érdekelt, mióta 2019-ben a Frankfurti autószalonon feldolgoztuk Rácz Tamás kollégával – – igen, hihetetlen, de abban az évben még rendeztek ilyet. Bár mint villanyautó igényel némi kompromisszumot, meg az ára is durva, de a formája telitalálat, tele van izgalmas, mókás ötletekkel és nagy tanulság volt, a látatlanban használhatatlannak minősített kamerás külső visszapillantója az életben nagyon jól szerepelt.

Áprilisban aztán jött egy másik cuki apróság, a Suzuki Jimny, ezúttal automata váltóval. Bár az automatát ki tudnám hagyni a képből, de a kicsike, mégis kőkemény terepjáró szintén egy imádnivaló dolog. Jópofa a kockaforma, a hagyományos, alvázas, merev hidas felépítés és hogy van benne felező is. Családi autónak valószínűleg nem válna be, de második autónak nagyon szívesen tartanék egy ilyet, egész nyáron jönne-menne, és talán egy puccos tetősátornyi lóvét is sikkasztanék a családi kasszából.

Aranyi Péter

Az idei évben sajnos szűkében álltunk a teszt teherautóknak. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a 2021-es Év Teherautóját, az MAN TGX nyerges vontatót nemcsak a februári bemutató alkalmával, hanem itthon is sikerült kipróbálni, így jóval komplexebb kép alakult ki róla. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy a hazai utakon sem okozott csalódást és az 510 lóerős dízelblokkjával 23,5 l/100 km-res fogyasztási értéket sikerült belőle kihozni az M5-ös autópályán. Ez szép eredmény ahhoz képest, hogy közel teljes terhelés mellett, illetve esős és nedves úton került sor az itthoni menetpróbára.

Vannak, akik kétkedve fogadták a TGX idei sikereit, a fentebb említett elismerést valamint a műszerfal Red Dot díját, mondván, hogy nem lehet egy lapon említeni a svéd versenytársakkal. De szerintem dicséretet érdemel, mert önmagához képest sokat fejlődött. Ebben simán benne van az is, hogy ellesett ezt-azt a Scaniától, ami szintén a Volkswagenhez tartozó Traton-csoport tagja. Miben fejlődött? Egyfelől elengedték a korábbi, talán túlságosan is letisztult formatervet, másfelől pedig terveztek egy olyan műszerfalat, ami tökéletesen vegyíti a buszos és teherautós hagyományokat. Plusz a SmartSelect tekerős-nyomogatós, multimédia kezelő gomb személyében van egy olyan eleme a műszerfalnak, ami csak az MAN-ek védjegye.

Nem tudom, mit mondtam volna, ha a megújult Volvo FH16-ost is sikerült volna kipróbálni, de bízom benne, jövőre összejön. A 2021-es év izgalmasnak ígérkezik már csak azért is, mert valószínűleg a DAF-nak is lesznek újdonságai, emellett a Scania sem ült a járvány alatt a babérjain és elektromos, illetve hibrid teherautókat is bemutattak.

Horváth Zsolt

Imádom, ha egy autó nyitható tetős, hátsókerék-hajtású. Ha egyben tudja, az a legjobb. Régebben nem szerettem a Mustangot. Erős volt, de nem elég jó a kormányzása, pláne a futóműve. A 2014-ben érkezett hatodik generáció azonban egészen más. Merev híd helyett független hátsó futóműve óriási előrelépést hozott, amely mellé a többi műszaki megoldás is előrelépett. Kapott piszokgyors automatát, miközben kézi váltója álomszerű: feszes, határozott pontos.

Szerencsére minden évben van valami újdonság a modellel kapcsolatosan, ami miatt érdemes újra és újra kipróbálni. Idén a Mustang 55 éves születésnapjára készült sorozat volt az. Apró látványelemek mellett a lényeg változatlan és milyen jó ez így! 450 lóerős szívó V8-as hátsókerék-hajtással párosítva. Amikor már csak villanyautók lesznek, ennek a motornak a hangját tanítani fogják. Kisebb fordulaton rotyog, aztán előbb halkan, majd hangosabb hörög, magas fordulatszámon pedig ércesen üvölt.

Használhatjuk csak vonulásra, de ha akarjuk, szerpentinen is komoly teljesítményt mutat. Könnyű táncba vinni a farát, de cseppet sem gonosz. Nem egy lézerpenge a Mustang, de az autózás élményét száz százalékosan nyújtja. Van nála gyorsabb, precízebb, jobb minőségű autó, de a Mustang így ahogy van, fenomenális.

Szörényi András – Egy hibrid, egy villany és egy lakóautó

2020 nekem a benzines, a dízel és a benzin-gázüzemű autók jövőbéli kiszorításáról és az elektromos autók előretöréséről szólt. Érdekes közelről látni a második villanyautós korszak hajnalát, jóllehet a változás legtöbb tényezője mesterséges és valószínűleg időleges. Európában nagyvonalú adófizetői támogatás jár a megvásárlásukhoz (itthon 2020-ban két napig sem tartott a keret, de a 2,5 millió Ft mégiscsak brutális szubvenció) és egyelőre adómentes a tankolásuk otthon, amit pl. a háztartási földgázzal vagy sütőolajjal tilos művelni. Tényleg őszintén érdekel, mikor kezd fájni az államoknak az üzemanyagokat drágító adók kiesése és mit talál ki a pénzéhes államkincstár a villanyautózás megdrágítására. Adómentes benzinnel a 6-7 litert fogyasztó autót ugyanúgy 800 forint volna megtankolni 100 kilométerre, mint otthon árammal tölteni egy átlagos villanyautót.

Kizárólag váltóáramról és csak egy fázisról tud tölteni. 3,7 kilowatt a maximális töltési teljesítmény, ami nagyon kevés a Mercedes konnektoros hibridjéhez képest. De a G30-as 530e egyszerűen parádés autó

Mivel a mi családunk működéséhhez kiválóan illenek a városban elektromosan elgurítható, de hosszú utakra is jó konnektoros hibridek, a legjobbak közé beválogattam egy PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) autót. A BMW 530e xDrive egészen parádés kocsi. Azért nem végzett előrébb, mert 31 301 000 forintból nem nehéz kihozni a világ egyik legjobb autóját, de a BMW nem is érte be kevesebbel.

Másik kedvencem a villanyautó-összehasonlító tesztünkben szereplő Hyundai Kona. Autóként a bántó gördülési hang, a szélzúgás, a közepes ülések és a hátulról kihagyott levegőbefúvás miatt méltatlanul keveset ad 13-15 milliós listaárához képest. De takarékossága és akkukapacitása megnyert. Ha odafigyelek, nyáron 430-480 kilométert lehet vele autózni, egyelőre potom költséggel bejárható vele az ország. Az erősebbik motorral letaglózóan gyorsul és égig érő gumifüsttel fokozza a művészi hatást, miközben fekete csíkokat ken az aszfaltra. Varázslatos ilyen olcsón vadulni.

2020-ban nálam a mindenvivő egy hórihorgas, billenékeny, 2994 kilós hombár. A Ford Transit Custom 2,0 TDCi Westfalia Nugget Plus csodálatos világot nyit meg, a függetlenség egészen más fokát adja, mint a sima személyautók. A fent 141, lent 131 centi széles duplaággyal négy ember ellakhat benne, átgondolt, jó minőségben megépített lakóautó sok okossággal és kevés botlással. Nekem ez hiányzik majd legjobban a Vezess 2020-as tesztautói közül.

Erdős Norti:

2020 több szempontból is a szélsőségek éve volt számomra és számunkra. Egyrészt mérhetetlen boldogság, hogy ezt az évet már első gyermekem társaságában tölthettük, akinek a jelenléte mérsékelni tudta a koronavírus hétköznapi életre pörölyként sújtó hatásait.

Sok tesztautó nem járt nálam, de mind közül kimagaslott, szintén kedélyjavítóként hatott az Alfa Romeo Stelvio QV, amely tényleg mérföldekre van mindentől kategóriáján belül. Nincs még egy ilyen szenvedélyes, vad és szexi SUV a piacon. Nem, még a Porsche sem tudja hozni ezt az életérzést, hiába náluk az erő és a technológiai felsőbbrendűség.

Észérveket nem is igazán találni arra, miért ne erre költsön el az ember háromszor tíz millió forintot, ha ilyen kategóriában keresgél. Bármerre is jártam az autóval, alap volt, hogy az alfások már messziről villantottak, de az utca emberének is mosolyra húzta a száját és kedves pillantások közepette haladhattam el egy-egy forgalmasabb városi szakaszon, arról nem is beszélve, hogy a ház előtt vagy parkolóban mennyien lefotózták. Olyan ő, mint Pókember, aki az egyik legerősebb Bosszúálló, mégis barátságos és közkedvelt, nem tolakodó és fölényes mint mondjuk a Mercedes AMG vagy a BMW M-es SUV modelljei, amelyeket jó ízűen el tud fogyasztani, ha úgy tartja kedve.

A teljes tesztet az alábbi linken találod: