Röviden – Ford Transit Custom 2,0 TDCi Westfalia Nugget Plus Mi ez? Ötszemélyes, négy hálóhelyes lakóautó a hosszú (3300 mm) tengelytávú Transit Customból a 170 lóerős dízelmotorral, hatfokozatú automatikus váltóval. Mit tud? Minden földi jóval ellátták, apró botlásokkal überprofi munka. Mibe kerül? Egészen pontosan 63 443 euróba és 85 centbe kerül a Westfaliánál, innen lehet az extrákra költeni. Átszámítva ez máris 23,3 millió Ft, pedig ott nem 27, hanem 19 százalék az áfa. Kinek jó? Mindenkinek, aki ki tudja fizetni, de főleg összetartó családoknak, két gyermekkel.

5339 mm hossza és tükrök nélkül 2032 mm szélessége alapján lehetne luxuslimuzin vagy kínosan nagy SUV is. De 2850 mm magasság? Ekkora tesztautót még sosem vezettem. Nem Aranyi Péter adott kölcsön egy traktort a King of the Road-rovatból, hanem a Westfaliánál lakóautóvá átépített Ford Transit Custom járt nálunk.

Tetősátor helyett hőszigetelt héj

A Westfalia nem válogatós, California néven a Volkswagen Transporterből és Marco Polo név alatt a Mercedes V-osztályból is épít lakóbuszt, ahogy a modellfrissítés utáni Transitból sem ez az egyetlen tetőágyas kempingbusz.