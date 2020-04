A Suzuki Jimny minden nagyszerűsége ellenére sem volt hosszú életű, bár nagyon sokat, úgy 20 évet kellett rá várni, míg leváltotta az előző generációt. Amikor először vezettük, 2018 őszén , azonnal beleszerettünk, imádtuk, hogy 1,5-ös szívó, benzinmotorral, létraalvázzal, merev hidakkal, és igazi, kézzel kapcsolható terepváltóval mer valaki autót gyártani. Akkor, amikor városi terepjárónak csúfolt, elsőkerekes szabadiő-autókért őrül meg a világ, amiket extrém esetben még le is ültetnek, hogy sportosabbak legyenek. A Suzuki meg letesz az asztalra egy mókás, szögletes kis izét, ami nem SUV, hanem igazi, komolyan vehető terepjáró. Jó, kicsike ugyan, de tényleg kemény legény.

Bár most jobb, ha senki nem megy sehova, de ha mégis, akkor ülj be egy ilyen karanténkapszulába és irány a világ vége, távol mindentől, és mindenkitől. Még élvezni is fogod.

Aztán jött a CO2 buzéria, büntetés és miazmás, a Suzuki meg úgy döntött, hogy az kivégzi az legmókásabb, legvalamirevalóbb autóját, a zseniálisan megújított Jimnyt. Elmebaj. A hivatalos álláspont szerint, amikor ezt a sort írom, Magyarországon már nem rendelhető új Jimny, amire élő megrendelés van, azt még megkapják a vevők, de aztán annyi, vége. De most nem azért vagyunk itt, hogy elsirassuk a Jimny-t, hanem, hogy kiderítsük, mennyire mókás, szerethető járgány, és hogy remek, egyszemélyes karanténmobilt lehet belőle faragni. De mi kell hozzá? Legelőször is egy tetősátor.

Illetve nem is, először egy Jimny-t kell szerezni, ami talán a legnehezebb feladat. Jó, most már nem lehet, de amíg rendelhető volt, akkor is csak korlátozott számban és komoly várakozási idő után lehetett hozzájutni. Ugyanis annyira jól sikerült, hogy boldog boldogtalan ilyet akart, így Tamás – övé a fenti Jimny – is csak minden követ megmozgatva tudott szerezni egyet magának. Na, de ha megvan az alap – megvan – akkor jöjjön a tetősátor.

Ha valaki rendes tetősátorra vágyik, akkor előbb utóbb valószínűleg eljut a Maggiolina különböző méretű és komfortfokozatú termékeiig. A Jimny-re is ilyen került, méghozzá színben hozzá passzoló, zöld. Így sem az autó nem látszik az erdőben, sem a felállított sátor, ami sima kempingezésnél és madarászásnál is hasznos.

Elbír a tető két embert?

Persze. Na, de akkor miért van a legtöbb autó technikai adattábláján általában 50-80 kilogramm közötti megengedett tetőterhelés? Ami két emberrel és sátorral legalább 200 kilóra, de inkább többre jön ki? A kezelési könyvben azért adnak meg ennél sokkal kisebb maximális tetőterhelést, mert feltételezik, hogy ezzel a terheléssel autóznánk is. Autópályán, vagy ide-oda kanyargós hegyi úton, sőt, fékeznénk is, néha pedig vészfékeznénk. Na, ilyenkor nem mindegy, hogy hány kilogrammnyi tömeg tépi oldalra, vagy éppen előre az autó tetejét. Álló helyzetben viszont nincs baj, gondolj csak bele, egy tetőre rakott autó a maga kb. másfél tonnáját is elbírja anélkül, hogy az oszlopok megrogynának.

A Jimny tetején utazó sátor úgy 70 kilogrammot nyom, és ha ez nem lenne elég, a tetejére még egy pótkereket, vagy egyéb cuccokat is fel lehet szerelni, az extra tartók legfeljebb 25 kilóval terhelhetők. Az ott rögzített plusz csomagot természetesen nem kell leszerelni, ha valaki kinyitná és rendeltetésszerűen használná a sátrat, a rendszer azt is simán felemeli.

Viszonylag gyorsan és fájdalommentesen lehet zárt állapotából felnyitni a sátrat, az első-hátsó biztonsági fülek oldása után egy kurblival emelhető fel a tető, hogy meglegyen a kényelmes, 90 centi körüli belmagasság. Az oldalfalak vízállóak, a tető belül puha szivaccsal borított, és a sátornak van saját, az autó elektromos rendszerétől független világítása is. Lecsukva elfér benne a szivacsbetét a párnákkal, de egy pár hálózsák és más, az alváshoz nélkülözhetetlen dolgokat is benne lehet hagyni.

Köztudott, hogy a legtöbb dolog összecsukása, elrámolása jóval tovább tart, és fájdalmasabb procedúra, mint elővenni és felállítani. Itt az összecsukás sem rémes, egy négylábú gumipókot kell csak felcsattintani a sátor sarkaiba, amik leeresztésnél középre húzzák a sátor vászon alkatrészeit. Ennyi. Illetve lezárás előtt illik körbejárni, hogy nem csípte-e be valami az anyagot.

Nyáron szúnyogháló teszi komfortossá, és bár télen csak a legelvetemültebben alszanak tetősátorban, de természetesen extra hőszigetelőt is vásárolhat hozzá, aki erre indul be. Egy baja van csupán, az eső kopog a műanyag fedélen.

Azonban nem a tetősátor az egyetlen extra a Jimnyn, bár kétségtelen, hogy az a leglátványosabb darab. Hasonlóan hasznos dolgok lapulnak az autó hasa alatt is, masszív fémlemezek formájában, amelyek az érzékenyebb pontokat védi és a karosszéria is kapott védelmet, strapabíró, láthatatlan fólia formájában. Ha van fólia, akkor az ember kevésbé húzza a száját, amikor egy csipkebokor végignyikorgatja az autó oldalát. Pár apróság került az utastérbe is, a gyári sárfogó gumiszőnyeg a koszt tartja távol a nehezebben tisztítható szőnyegtől, a hátsó részbe tehető tálca pedig az utasteret óvja.

Az élvezetes kempingezéshez a biztonságos hálóhely mellett szükség van még pár apróságra, így egy kanna vízre, gázfőzőre, bele való tábori kajára, és mindig hasznos egy kisbalta, gyalogsági ásó, kés szett is. Ha ez megvan, akkor már nem kell aggódni, hol ér utol az éjszaka.

Milyen vele autózni?

Tamás eddig úgy 26 ezer kilométert tett a tavaly nyáron vásárolt autóba. Látszik, hogy tényleg arra használja, amire vette: világot lát vele, főleg erdélyi úti célokkal. Autózás közben szerinte azért érezni, hogy egy hetvenkilós potyautas ül a tetőn. Kanyarban jobban megdől az autó, mint pucéran – bár ez nem lesz mindig így, hamarosan erősebb lengéscsillapítók kerülnek a Jimny alá – de ennél sokkal zavaróbb a szélzaj, amit csap.

Már 60-70 km/órás tempó fölött hallani a sátrat, de a legjobban autópályán zúg. Így a gazdája nem is megy 110-nél gyorsabban, a száguldás amúgy sem a Jimny erőssége. Emellett a fogyasztás is megnő, úgy egy litert pluszt jelent 100 kilométerenként, hogy egy hatalmas felépítménybe is belekapaszkodik a szél. Ennek ellenére irgalmatlanul kívánatos kis jószág ez, ha kell igazi terepjáró, ha kell, akkor pedig mobil lakássá alakítható, ahol tuti nincs zavaró szomszédod. Csak a madarak, fák, hegyek.